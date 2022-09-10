«Химки»
Подмосковный клуб начал август с того, что в 4-м туре взял верх над «Торпедо» (3:1), после чего, неожиданно для всех, в отставку отправили главного тренера Сергея Юрана.
Его сменил Николай Писарев, по руководством которого химчане в РПЛ на своем поле уступили «Ахмату» (1:3), крупно проиграли «Локомотиву» (0:3) и были на выезде разгромлены «Сочи» (1:4).
Коэффициенты матча Химки — Крылья Советов
В рамках Кубка России «Химки» проиграли «Краснодару» (0:2). После этого Писарев был уволен, команду возглавил Спартак Гогниев, который начал с поражения от «Оренбурга» (1:3).
Прогнозы на чемпионат России по футболу
С 7 очками после 8 туров «Химки» идут на 13-м месте в таблице РПЛ. Разница мячей 10-16, 4 мяча на счету Долгова.
«Крылья Советов»
Август команда Игоря Осинькина начала домашним поражением от «Динамо» (0:2), после чего упустила выездную победу над «Локомотивом» (1:1).
Затем самарцы на своем поле обменялись голами с «Факелом» (1:1) и на выезде победили «Ахмат» (2:1).
В последних матчах «Крылья» в Кубке России на выезде проиграли «Спартаку» (0:1) и на своем поле проиграли ЦСКА (0:1) в матче РПЛ.
С 9 очками и разницей мячей 9-12 «Крылья Советов» идут на 10-м месте в таблице РПЛ. Максим Глушенков забил 4 гола.
Прогноз и ставка
На победу «Химок» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.15, на ничью в основное время — 3.55, а на победу «Крыльев Советов» — 2.18.
В прошлом сезоне «Крылья Советов» победили дома 3:0, но проиграли на выезде 1:4.
Прогноз:
Интересны варианты ставок