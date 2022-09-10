В субботу, 10 сентября, подмосковные «Химки» примут самарские «Крылья Советов» в рамках 9 тура РПЛ. Матч на «Арене Химки» начнется в 15:00 мск. «Химки» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Химки»

Подмосковный клуб начал август с того, что в 4-м туре взял верх над «Торпедо» (3:1), после чего, неожиданно для всех, в отставку отправили главного тренера Сергея Юрана.

Его сменил Николай Писарев, по руководством которого химчане в РПЛ на своем поле уступили «Ахмату» (1:3), крупно проиграли «Локомотиву» (0:3) и были на выезде разгромлены «Сочи» (1:4).

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В рамках Кубка России «Химки» проиграли «Краснодару» (0:2). После этого Писарев был уволен, команду возглавил Спартак Гогниев, который начал с поражения от «Оренбурга» (1:3).

Прогнозы на чемпионат России по футболу

С 7 очками после 8 туров «Химки» идут на 13-м месте в таблице РПЛ. Разница мячей 10-16, 4 мяча на счету Долгова.

«Крылья Советов»

Август команда Игоря Осинькина начала домашним поражением от «Динамо» (0:2), после чего упустила выездную победу над «Локомотивом» (1:1).

Затем самарцы на своем поле обменялись голами с «Факелом» (1:1) и на выезде победили «Ахмат» (2:1).

В последних матчах «Крылья» в Кубке России на выезде проиграли «Спартаку» (0:1) и на своем поле проиграли ЦСКА (0:1) в матче РПЛ.

Календарь и таблица РПЛ

С 9 очками и разницей мячей 9-12 «Крылья Советов» идут на 10-м месте в таблице РПЛ. Максим Глушенков забил 4 гола.

Прогноз и ставка

На победу «Химок» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.15, на ничью в основное время — 3.55, а на победу «Крыльев Советов» — 2.18.

В прошлом сезоне «Крылья Советов» победили дома 3:0, но проиграли на выезде 1:4.

Прогноз: «Крылья» не проиграют верховой матч .