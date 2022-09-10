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    Прервется ли серия поражений химчан матчем с «Крыльями Советов»?

    «Химки» — «Крылья Советов». Ставка (к. 2.09) и прогноз на футбол, чемпионат России, 10 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Химки» — «Крылья Советов»
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    «Крылья Советов»
    В субботу, 10 сентября, подмосковные «Химки» примут самарские «Крылья Советов» в рамках 9 тура РПЛ. Матч на «Арене Химки» начнется в 15:00 мск. «Химки» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 10 Сентября 2022 года
    Химки
  • Московская область
    •  Химки 15:00 Крылья Советов Крылья Советов
  • Самара
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    «Химки»

    Подмосковный клуб начал август с того, что в 4-м туре взял верх над «Торпедо» (3:1), после чего, неожиданно для всех, в отставку отправили главного тренера Сергея Юрана.

    Его сменил Николай Писарев, по руководством которого химчане в РПЛ на своем поле уступили «Ахмату» (1:3), крупно проиграли «Локомотиву» (0:3) и были на выезде разгромлены «Сочи» (1:4).

    Коэффициенты матча Химки — Крылья Советов

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    В рамках Кубка России «Химки» проиграли «Краснодару» (0:2). После этого Писарев был уволен, команду возглавил Спартак Гогниев, который начал с поражения от «Оренбурга» (1:3).

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    С 7 очками после 8 туров «Химки» идут на 13-м месте в таблице РПЛ. Разница мячей 10-16, 4 мяча на счету Долгова.

    «Крылья Советов»

    Август команда Игоря Осинькина начала домашним поражением от «Динамо» (0:2), после чего упустила выездную победу над «Локомотивом» (1:1).

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    • Затем самарцы на своем поле обменялись голами с «Факелом» (1:1) и на выезде победили «Ахмат» (2:1).

    В последних матчах «Крылья» в Кубке России на выезде проиграли «Спартаку» (0:1) и на своем поле проиграли ЦСКА (0:1) в матче РПЛ.

    Календарь и таблица РПЛ

    С 9 очками и разницей мячей 9-12 «Крылья Советов» идут на 10-м месте в таблице РПЛ. Максим Глушенков забил 4 гола.

    Прогноз и ставка

    На победу «Химок» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.15, на ничью в основное время — 3.55, а на победу «Крыльев Советов» — 2.18.

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    В прошлом сезоне «Крылья Советов» победили дома 3:0, но проиграли на выезде 1:4.

    Прогноз: «Крылья» не проиграют верховой матч.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.69 и ТБ 2,5 за 1.85.

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    «Химки» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 10.09.2022. Прогнозы на футбол. Прервется ли серия поражений химчан матчем с «Крыльями Советов»?
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