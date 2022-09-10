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    «Герта» и Шварц оставят «Байер» без главного тренера?

    «Герта» — «Байер». Прогноз (к. 2.74) и ставки на чемпионат Германии 10 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Герта» — «Байер»
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    «Байер» потерпел четыре поражения в пяти турах Бундеслиги
    Берлинская «Герта» сыграет на своем поле против леверкузенского «Байера» в рамках шестого тура чемпионата Германии. Матч пройдет 10 сентября, начало — в 16:30 мск. «Герта» — «Байер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 10 Сентября 2022 года
    Герта
  • Берлин
    •  Герта 16:30 Байер Байер
  • Леверкузен
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    «Герта»

    «Герта» занимает 13-е место в таблице Бундеслиги после пяти сыгранных матчей, в которых набрала четыре очка.

    Берлинский клуб, похоже, начинает приходить в себя. В недавних матчах команда Сандро Шварца выглядела не так уж и плохо, несмотря на то, что результат далеко не всегда был приемлемым.

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    В конце августа «Герта» едва не отобрала очки у дортмундской «Боруссии» (0:1), после чего одержала гостевую победу над «Аугсбургом» (2:0).

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    «Герта» в четырех предыдущих матчах ни разу не пропускала больше одного мяча.

    «Байер»

    «Байер» тем временем находится на 14-й строчке, набрав в пяти матчах лишь три очка.

    Безусловно, для леверкузенского клуба это провал. И очень похоже на то, что все идет к смене главного тренера. Джерардо Сеоане явно не контролирует ситуацию.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Ранее на этой неделе «Байер» неудачно стартовал в группового этапе Лиги чемпионов, проиграв на выезде бельгийскому «Брюгге».

    А в Бундеслиге «Байер» проиграл четыре из пяти матчей. Даже странно, что Сеоане еще не уволили.

    Прогноз и ставка

    На «Герту» в этом матче можно поставить за 3.74, ничью букмекеры предлагают за 4.10, а победу «Байера» — за 1.91.

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    С «Байером» явно что-то не то. «Фармацевты» уже трижды успели проиграть на своем поле, показав очень посредственную игру в обороне.

    Ставка — победа «Герты» с форой (0) за 2.74.

    «Герта» вполне способна воспользоваться проблемами соперника, для которого текущая неделя может завершиться отставкой главного тренера.

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    «Герта» — «Байер»: прогноз, ставка (2.74), статистика, коэффициенты матча 10.09.2022. Прогнозы на футбол. «Герта» и Шварц оставят «Байер» без главного тренера?
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