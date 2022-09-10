«Герта»
«Герта» занимает 13-е место в таблице Бундеслиги после пяти сыгранных матчей, в которых набрала четыре очка.
Берлинский клуб, похоже, начинает приходить в себя. В недавних матчах команда Сандро Шварца выглядела не так уж и плохо, несмотря на то, что результат далеко не всегда был приемлемым.
Коэффициенты матча Герта — Байер
В конце августа «Герта» едва не отобрала очки у дортмундской «Боруссии» (0:1), после чего одержала гостевую победу над «Аугсбургом» (2:0).
«Герта» в четырех предыдущих матчах ни разу не пропускала больше одного мяча.
«Байер»
«Байер» тем временем находится на 14-й строчке, набрав в пяти матчах лишь три очка.
Безусловно, для леверкузенского клуба это провал. И очень похоже на то, что все идет к смене главного тренера. Джерардо Сеоане явно не контролирует ситуацию.
Календарь и таблица Бундеслиги
Ранее на этой неделе «Байер» неудачно стартовал в группового этапе Лиги чемпионов, проиграв на выезде бельгийскому «Брюгге».
А в Бундеслиге «Байер» проиграл четыре из пяти матчей. Даже странно, что Сеоане еще не уволили.
Прогноз и ставка
На «Герту» в этом матче можно поставить за 3.74, ничью букмекеры предлагают за 4.10, а победу «Байера» — за 1.91.
С «Байером» явно что-то не то. «Фармацевты» уже трижды успели проиграть на своем поле, показав очень посредственную игру в обороне.
Ставка — победа «Герты» с форой (0) за 2.74.
«Герта» вполне способна воспользоваться проблемами соперника, для которого текущая неделя может завершиться отставкой главного тренера.