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    «Атлетико» — «Сельта». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Примера, 10 сентября 2022 года

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    «Атлетико» не проигрывает три последних матча
    «Атлетико» на своем поле сыграет против «Сельты» в рамках 5-го тура чемпионата Испании. Матч состоится 10 сентября, начало — 22:00 (мск). «Атлетико» — «Сельта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 10 Сентября 2022 года
    Атлетико
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    «Атлетико»

    В прошлом сезоне «Атлетико» не смог защитить титул чемпиона Испании и даже не смог занять второе место, откатившись на третье.

    Одно единственное поражение в сезоне клуб потерпел на «Ванда Метрополитано» во время первой домашней игры сезона. «Матрасники» принимали «Вильярреал» и проиграли подопечным Уная Эмери 0:2.

    Коэффициенты матча Атлетико — Сельта

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    Больше всего «Матрасникам» удалось забить в матче с «Хетафе», когда он на выезде отгрузил сопернику 3 мяча. Победа над «Валенсией» была более скромной и ее помог одержать лишь один гол Антуана Гризманна.

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    Победа над «Порту» (2:1) в первом туре группы Лиги чемпионов увенчала серию из трех матчей без поражений при двух выигрышах.

    «Сельта»

    Старт сезона дается «кельтам» с большим трудом. Ничья, поражение и победа — вот такие результаты набрала команда.

    «Сельта» разошлась миром с «Эспаньолом», закончив матч со счетом 2:2. Далее было крупное поражение от мадридского «Реала» со счетом 1:4.

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  • 06/09/2022

    • В третьем туре хозяева одержали первую победу в сезоне, обыграв на выезде «Жирону» с минимальным результатом 1:0.

    В прошлом туре галисийцы также победили, причем с разгромным счетом — «Кадис» (3:0) дома. Теперь они на восьмом месте.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,60.

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    Успех гостей оценивается в 5,80, тогда как ничья — в 3,75.

    Наши прогноз и ставка — «Атлетико» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,00.

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    «Атлетико» — «Сельта»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 10.09.2022. Прогнозы на футбол. У кого прекратится беспроигрышная серия?
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