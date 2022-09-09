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    Будет гол на старте поединка

    «Сан-Паулу» — «Атлетико Гойяненсе». Прогноз, ставка (к. 3.00) на футбол, Кубок Южной Америки, 9 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сан-Паулу» — «Атлетико Гойяненсе»
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    «Сан-Паулу»
    В ответном полуфинальном поединке Кубка Южной Америки сыграют два бразильских клуба — «Сан-Паулу» и «Атлетико Гойяненсе». Поединок пройдет в ночь на 9 сентября и начнется в 03:30 по мск. «Сан-Паулу» — «Атлетико Гойяненсе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сан-Паулу»

    В первом поединке этих команд, который прошел неделю тому назад на поле «Атлетико Гойяненсе», викторию одержали хозяева поля со счетом 3:1, забив с каждого удара в створ ворот.

    «Сан-Паулу» сразу же начал выступление в данном турнире и отлично провел групповую стадию, выиграв пять матчей из шести проведенных при одном мировом исходе, при разнице мячей 12:3.

    На первой стадии плей-офф «трехцветные» без проблем справились с чилийской «Католикой», дважды ее обыграв, а в 1/4 только в серии послематчевых пенальти прошли соотечественников из «Сеары».

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    Сейчас у «Сан-Паулу» 6-матчевая безвыигрышная серия в различных турнирах, в который они четырежды проиграли. Несколько дней тому назад была гостевая мировая с «Куябой» 1:1 в чемпионате Бразилии, где коллектив идет аж на 14 месте.

    «Атлетико Гойяненсе»

    «Атлетико Гойяненсе» тоже сразу же начал выступление в данном турнире. На групповой стадии коллектив стал первым в своем квартете, выиграв четыре игры при одной ничьей и фиаско.

    На стадии 1/8 финала «драконы» с громадным трудом по пенальти прошли парагвайскую «Олимпию» из Асунсьона. После чего легко справились с уругвайским «Насьоналем», дважды его обыграв всухую.

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    • В преддверии же этого поединка коллектив уступил на своем поле «Атлетико Минейро» 0:2 в рамках чемпионата Бразилии, где команда после 25 туров идет на предпоследней строке.

    В шести минувших очных противостояниях этих клубов они по три раза обыграли друг друга. На поле же «Сан-Паулу» хозяева выиграли три из четырех последних поединка при одной мировой.

    Прогноз и ставка на «Сан-Паулу» — «Атлетико Гойяненсе»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Сан-Паулу» — 1.38, победа «Атлетико Гойяненсе» — 8.80, ничья — 4.56.

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    Проход: «Сан-Паулу» — 2.40; «Атлетико Гойяненсе» — 1.58.

    Так как «Сан-Паулу» нужно отыгрывать аж два мяча, то он с первых минут наверняка бросится в атаку и вполне может забить первый мяч за стартовые 15 минут поединка.

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    «Сан-Паулу» — «Атлетико Гойяненсе»: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты матча 09.09.2022. Прогнозы на футбол. Будет гол на старте поединка
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