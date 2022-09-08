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    Прервет ли «Тальерес» негативную серию с «Ньюэллс Олд Бойз»?

    «Тальерес» Кордоба — «Ньюэллс Олд Бойз». Прогноз, ставка (к. 1.82) на футбол, Кубок Аргентины, 8 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Тальерес» Кордоба — «Ньюэллс Олд Бойз»
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    «Тальерес» Кордоба
    В рамках 1/8 финала Кубка Аргентины «Тальерес» Кордоба на своем поле сыграет против «Ньюэллс Олд Бойз». поединок пройдет 8 сентября, начало — в 03:10 по мск. «Тальерес» Кордоба — «Ньюэллс Олд Бойз»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Тальерес» Кордоба

    «Тальерес» до данной стадии преодолел уже два этапа Кубка Аргентины, каждый раз играя на них с командами из низших дивизионов.

    Но если в 1/32 клуб из Кордобы не имел никаких проблем, выиграв в домашней игре со счетом 4:0, то в 1/8 финала он прошел только в серии послематчевых пенальти, сыграв так 0:0.

    Что касается чемпионата Аргентины, то там команда выступает слабо, находясь после 17 проведенных туров на 22 строке среди 28 участников, имея в активе лиши 15 пунктов.

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    К слову, сейчас у «Тальереса» серия из шести матчей без выигрышей с учетом всех турниров. В этот период клуб поровну поделил мировые исходы и поражения.

    «Ньюэллс Олд Бойз»

    «Ньюэллс Олд Бойз» также в текущем кубковом соревновании преодолел два раунда. Сперва он на своей территории справился с клубом из третьей лиги, выиграв 3:1.

    А в 1/16 финала «прокаженные» убрали со своего пути представителя элиты — «Альдосиви», добившись виктории на его поле со счетом 4:2.

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    • В чемпионате страны «красно-черные» по итогам 17 проведенных туров с 23 зачетными пунктами находятся на 13 позиции в турнирной таблице.

    В своих шести последних поединках во всех турнирах «Ньюэллс Олд Бойз» уступил в половине из них, еще два матча коллектив смог выиграть и расписал одну мировую в этот период.

    Отметим, что «Тальерес» Кордоба проиграл «Ньюэллс Олд Бойз» в последних трех очных противостояниях, но каждый раз с разницей в один мяч.

    Прогноз и ставка на «Тальерес» Кордоба — «Ньюэллс Олд Бойз»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Тальереса» — 2.22, победа «Ньюэллс Олд Бойз» — 3.80, ничья — 2.95.

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    Проход: «Тальереса» — 1.90; «Ньюэллс Олд Бойз» — 2.03.

    В данном сражении рискнем поставить на проход хозяев поля, которым уже пора прерывать негативную серию против предстоящего противника.

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    «Тальерес» Кордоба — «Ньюэллс Олд Бойз»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 08.09.2022. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Тальерес» негативную серию с «Ньюэллс Олд Бойз»?
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