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    «Чеджу Юнайтед» — «Инчхон Юнайтед». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, К-Лига, 6 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Чеджу Юнайтед» — «Инчхон Юнайтед»
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    «Инчхон Юнайтед»
    «Чеджу Юнайтед» сыграет на своем поле с «Инчхон Юнайтед» в рамках 30-го тура чемпионата Южной Кореи. Матч пройдет 6 сентября, начало — в 13:00 мск. «Чеджу Юнайтед» — «Инчхон Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Южная Корея. К-Лига 06 Сентября 2022 года
    Чеджу
  • Южная Корея. К-Лига
    •  Чеджу 13:00 Инчхон Юнайтед Инчхон Юнайтед
  • Инчхон
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    «Чеджу Юнайтед»

    Эта команда находится на 5 месте в таблице чемпионата. Впрочем, в тройку «Чеджу Юнайтед» еще вполне способен подняться.

    В минувшем туре своего чемпионата команда добыла один балл. На выезде она подписала мировую с «Сувоном» (1:1).

    При этом «Чеджу Юнайтед» весьма неплохо действует в атаке. В 29 матчах команда настреляла 40 мячей.

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    «Чеджу Юнайтед» традиционно успешно противостоит «Инчхон Юнайтед». Из пяти последних матчей выиграно три.

    «Инчхон Юнайтед»

    В чемпионате эта команда выступает весьма неплохо. Нынешнее 4 место можно считать приличной диспозицией.

    Зато оборона команды радует своей надежностью. Она дает результативные сбои чуть чаще раза за игру.

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    • В предыдущем раунде «Инчхон Юнайтед» испытал разочарование. Дома команда минимально уступила «Канвону».

    В этом поединке «Инчхон Юнайтед» наверняка не будет отсиживаться в тылах. Правда, из пяти последних очных поединков команда лишь один раз обыграла «Чеджу Юнайтед».

    Прогноз и ставка

    На победу «Чеджу Юнайтед» в этом матче можно поставить за 1.93, ничью букмекеры предлагают взять за 3.62, а победу «Инчхон Юнайтед» — за 3.80.

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    «Чеджу Юнайтед» не балует стабильностью результатов.

    «Инчхон Юнайтед» неплохо обороняется.

    В матче примерно равных по силе соперников вряд ли стоит ожидать от кого-то особого рвения в атаке. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.00.

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    «Чеджу Юнайтед» — «Инчхон Юнайтед»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 06.09.2022. Прогнозы на футбол. В Согвипхо забьет кто-то один
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