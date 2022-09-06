«Чеджу Юнайтед» сыграет на своем поле с «Инчхон Юнайтед» в рамках 30-го тура чемпионата Южной Кореи. Матч пройдет 6 сентября, начало — в 13:00 мск. «Чеджу Юнайтед» — «Инчхон Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Чеджу Юнайтед»

Эта команда находится на 5 месте в таблице чемпионата. Впрочем, в тройку «Чеджу Юнайтед» еще вполне способен подняться.

В минувшем туре своего чемпионата команда добыла один балл. На выезде она подписала мировую с «Сувоном» (1:1).

При этом «Чеджу Юнайтед» весьма неплохо действует в атаке. В 29 матчах команда настреляла 40 мячей.

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«Чеджу Юнайтед» традиционно успешно противостоит «Инчхон Юнайтед». Из пяти последних матчей выиграно три.

«Инчхон Юнайтед»

В чемпионате эта команда выступает весьма неплохо. Нынешнее 4 место можно считать приличной диспозицией.

Зато оборона команды радует своей надежностью. Она дает результативные сбои чуть чаще раза за игру.

В предыдущем раунде «Инчхон Юнайтед» испытал разочарование. Дома команда минимально уступила «Канвону».

В этом поединке «Инчхон Юнайтед» наверняка не будет отсиживаться в тылах. Правда, из пяти последних очных поединков команда лишь один раз обыграла «Чеджу Юнайтед».

Прогноз и ставка

На победу «Чеджу Юнайтед» в этом матче можно поставить за 1.93, ничью букмекеры предлагают взять за 3.62, а победу «Инчхон Юнайтед» — за 3.80.

«Чеджу Юнайтед» не балует стабильностью результатов .

«Инчхон Юнайтед» неплохо обороняется.

В матче примерно равных по силе соперников вряд ли стоит ожидать от кого-то особого рвения в атаке. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.00.