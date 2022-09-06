«Чеджу Юнайтед»
Эта команда находится на 5 месте в таблице чемпионата. Впрочем, в тройку «Чеджу Юнайтед» еще вполне способен подняться.
В минувшем туре своего чемпионата команда добыла один балл. На выезде она подписала мировую с «Сувоном» (1:1).
При этом «Чеджу Юнайтед» весьма неплохо действует в атаке. В 29 матчах команда настреляла 40 мячей.
«Чеджу Юнайтед» традиционно успешно противостоит «Инчхон Юнайтед». Из пяти последних матчей выиграно три.
«Инчхон Юнайтед»
В чемпионате эта команда выступает весьма неплохо. Нынешнее 4 место можно считать приличной диспозицией.
Зато оборона команды радует своей надежностью. Она дает результативные сбои чуть чаще раза за игру.
В предыдущем раунде «Инчхон Юнайтед» испытал разочарование. Дома команда минимально уступила «Канвону».
В этом поединке «Инчхон Юнайтед» наверняка не будет отсиживаться в тылах. Правда, из пяти последних очных поединков команда лишь один раз обыграла «Чеджу Юнайтед».
Прогноз и ставка
На победу «Чеджу Юнайтед» в этом матче можно поставить за 1.93, ничью букмекеры предлагают взять за 3.62, а победу «Инчхон Юнайтед» — за 3.80.
«Чеджу Юнайтед»
«Инчхон Юнайтед» неплохо обороняется.
В матче примерно равных по силе соперников вряд ли стоит ожидать от кого-то особого рвения в атаке. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.00.