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    «Бенфика» — «Маккаби» Хайфа. Прогноз, ставка (к. 2.58) на футбол, Лига чемпионов, 6 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бенфика» — «Маккаби» Хайфа
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    Гонсалу Рамос
    «Бенфика» сыграет на своем поле с «Маккаби» Хайфа в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 6 сентября, начало — в 22:00 мск. «Бенфика» — «Маккаби» Хайфа: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа H 06 Сентября 2022 года
    Бенфика
  • Лиссабон
    •  Бенфика 22:00 Маккаби Хф Маккаби Хф
  • Хайфа
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    «Бенфика»

    Португальцы сейчас смотрятся весьма выгодно. «Орлы» прилично выглядят в атаке, да и в своем чемпионате уверенно лидируют.

    В пяти турах чемпионата лиссабонцы добыли максимум очков. Более того, при 13 забитых мяча команда пропустила только 3.

    Коэффициенты матча Бенфика — Маккаби Хф

  • 1
  • 1.22
  • X
  • 6.40
  • 2
  • 13.00
  • Ставка
    •

    В составе «Бенфики» стоит отметить Рафу Силву. Лидер команды способен, что называется, сделать разницу и вытащить отдельный поединок.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    «Бенфика» наверняка будет активно атаковать. Важно стартовать с победы, к тому же в поединке со стопроцентным андердогом квартета.

    «Маккаби» Хайфа

    В своем чемпионате эта команда стартовала блестяще. В трех стартовых турах «Маккаби» Хайфа добыл максимум очков.

    «Маккаби» Хайфа отлично атакует, забив уже 7 мячей в чемпионате. При этом команда пропустила лишь дважды.

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    • В минувшем туре чемпионата «Маккаби» Хайфа добыл сложную викторию. На выезде команда одолела «Хапоэль Беэр-Шева» (1:2).

    В этом поединке «Маккаби» Хайфа будет действовать с оглядкой на собственные тылы. Наверняка израильтяне рассчитывают выжать что-то из контрвыпадов.

    Прогноз и ставка

    На победу «Бенфики» в этом матче можно поставить за 1.26, ничью букмекеры предлагают взять за 6.70, а победу «Маккаби» Хайфа — за 13.00.

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    «Бенфика» будет стремиться победить как можно увереннее.

    «Маккаби» Хайфа выглядит явно слабее соперника.

    «Орлы» сильны в атаке, да и с обороной у них все в порядке. Наши прогноз и ставка — Фора «Бенфики» -2.5 с коэффициентом 2.58.

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    «Бенфика» — «Маккаби» Хайфа: прогноз, ставка (2.58), статистика, коэффициенты матча 06.09.2022. Прогнозы на футбол. Разгромная виктория «орлов»?!
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