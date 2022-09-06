«Бенфика»
Португальцы сейчас смотрятся весьма выгодно. «Орлы» прилично выглядят в атаке, да и в своем чемпионате уверенно лидируют.
В пяти турах чемпионата лиссабонцы добыли максимум очков. Более того, при 13 забитых мяча команда пропустила только 3.
Коэффициенты матча Бенфика — Маккаби Хф
В составе «Бенфики» стоит отметить Рафу Силву. Лидер команды способен, что называется, сделать разницу и вытащить отдельный поединок.
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«Бенфика» наверняка будет активно атаковать. Важно стартовать с победы, к тому же в поединке со стопроцентным андердогом квартета.
«Маккаби» Хайфа
В своем чемпионате эта команда стартовала блестяще. В трех стартовых турах «Маккаби» Хайфа добыл максимум очков.
«Маккаби» Хайфа отлично атакует, забив уже 7 мячей в чемпионате. При этом команда пропустила лишь дважды.
В минувшем туре чемпионата «Маккаби» Хайфа добыл сложную викторию. На выезде команда одолела «Хапоэль Беэр-Шева» (1:2).
В этом поединке «Маккаби» Хайфа будет действовать с оглядкой на собственные тылы. Наверняка израильтяне рассчитывают выжать что-то из контрвыпадов.
Прогноз и ставка
На победу «Бенфики» в этом матче можно поставить за 1.26, ничью букмекеры предлагают взять за 6.70, а победу «Маккаби» Хайфа — за 13.00.
«Бенфика»
«Маккаби» Хайфа выглядит явно слабее соперника.
«Орлы» сильны в атаке, да и с обороной у них все в порядке. Наши прогноз и ставка — Фора «Бенфики» -2.5 с коэффициентом 2.58.