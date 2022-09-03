«Тоттенхэм» сыграет на своем поле с «Фулхэмом» в рамках 5-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 3 сентября, начало — в 17:00 мск. «Тоттенхэм» — «Фулхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» наверняка будет снова бороться за высокие места. Вот и сейчас лондонцы третьи с 11 очками в активе.

В 5 турах «шпоры» не проиграли ни разу. Причем забила команда 10 мячей, 4 из которых в активе Харри Кейна.

Коэффициенты матча Тоттенхэм — Фулхэм 1 1.47 X 4.50 2 6.60 Ставка

Минувший тур прошел для команды довольно продуктивно. На выезде «Тоттенхэм» расписал мировую с «Вест Хэмом» (1:1).

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«Тоттенхэм» традиционно успешно противостоит «Фулхэму». Из пяти последних очных встреч добыто 4 победы при одной ничьей.

«Фулхэм»

«Фулхэм» начал чемпионат на приличном уровне. Команда набрала 8 очков и занимает 7 место в таблице.

Команда забила всего 8 мячей. При этом в собственные ворота «коттеджеры» пропустили уже 7 раз.

В минувшем туре «Фулхэм» завоевал три очка. Дома «дачники» смогли переиграть «Брайтон» (2:1).

К слову, из 8 голов команды 5 на счету Александара Митровича. Серб по-прежнему незаменим.

Прогноз и ставка

На победу «Тоттенхэма» в этом матче можно поставить за 1.45, ничью букмекеры предлагают взять за 4.50, а победу «Фулхэма» — за 7.00.

«Тоттенхэм» традиционно удачно играет с «дачниками» .

«Фулхэм» слишком зависим от кондиций Митровича.

Хозяева сильнее и наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Фора «Тоттенхэма» -1.5 с коэффициентом 2.25.