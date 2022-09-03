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    «Тоттенхэм» уверенно победит в дерби

    «Тоттенхэм» — «Фулхэм». Прогноз, ставка (к. 2.25) на футбол, АПЛ, 3 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Тоттенхэм» — «Фулхэм»
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    Харри Кейн
    «Тоттенхэм» сыграет на своем поле с «Фулхэмом» в рамках 5-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 3 сентября, начало — в 17:00 мск. «Тоттенхэм» — «Фулхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 03 Сентября 2022 года
    Тоттенхэм
  • Лондон
    •  Тоттенхэм 17:00 Фулхэм Фулхэм
  • Лондон
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    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» наверняка будет снова бороться за высокие места. Вот и сейчас лондонцы третьи с 11 очками в активе.

    В 5 турах «шпоры» не проиграли ни разу. Причем забила команда 10 мячей, 4 из которых в активе Харри Кейна.

    Коэффициенты матча Тоттенхэм — Фулхэм

  • 1
  • 1.47
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 6.60
  • Ставка
    •

    Минувший тур прошел для команды довольно продуктивно. На выезде «Тоттенхэм» расписал мировую с «Вест Хэмом» (1:1).

    Все прогнозы на АПЛ

    «Тоттенхэм» традиционно успешно противостоит «Фулхэму». Из пяти последних очных встреч добыто 4 победы при одной ничьей.

    «Фулхэм»

    «Фулхэм» начал чемпионат на приличном уровне. Команда набрала 8 очков и занимает 7 место в таблице.

    Команда забила всего 8 мячей. При этом в собственные ворота «коттеджеры» пропустили уже 7 раз.

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    • В минувшем туре «Фулхэм» завоевал три очка. Дома «дачники» смогли переиграть «Брайтон» (2:1).

    К слову, из 8 голов команды 5 на счету Александара Митровича. Серб по-прежнему незаменим.

    Прогноз и ставка

    На победу «Тоттенхэма» в этом матче можно поставить за 1.45, ничью букмекеры предлагают взять за 4.50, а победу «Фулхэма» — за 7.00.

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    «Тоттенхэм» традиционно удачно играет с «дачниками».

    «Фулхэм» слишком зависим от кондиций Митровича.

    Хозяева сильнее и наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Фора «Тоттенхэма» -1.5 с коэффициентом 2.25.

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    «Тоттенхэм» — «Фулхэм»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 03.09.2022. Прогнозы на футбол. «Тоттенхэм» уверенно победит в дерби
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