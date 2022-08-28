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    «Локомотив» снова забарахлит?

    «Локомотив» — «Оренбург». Ставка (к. 2.20) и прогноз на чемпионат России 28 августа 2022 года

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    «Локомотив» выиграл лишь один из шести матчей в новом сезоне
    Московский «Локомотив» сыграет на своем поле против «Оренбурга» в рамках седтмого тура чемпионата России. Матч пройдет 28 августа, начало — в 15:00 мск. «Локомотив» — «Оренбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 28 Августа 2022 года
    Локомотив
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    «Локомотив»

    «Локомотив» занимает 11-е место в таблице РПЛ после шести сыгранных матчей, в которых набрал шесть очков.

    На прошлой неделе «железнодорожники» наконец-то одержали первую победу в сезоне.

    Коэффициенты матча Локомотив — Оренбург

  • 1
  • 1.83
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 4.20
  • Ставка
    •

    Команда Йозефа Циннбауэра разгромила «Химки» (0:3), которые никак не могут прийти в себя после странного увольнения Сергея Юрана.

    Перед этим же у «Локомотива» была серия тяжелых матчей. Столичный клуб уже трижды успел потерять очки на своем поле — встречи с «Нижним Новгородом», «Ростовом» и «Крыльями Советов» завершились вничью.

    А гостевые матчи против «Зенита» и «Краснодара» «железнодорожники» провалили, проиграв с общим счетом 0:8.

    «Оренбург»

    «Оренбург» тем временем находится на 12-й строчке, тоже набрав в шести матчах шесть очков.

    В прошлой туре «Оренбург» уступил на поле «Краснодара» — 0:2. Возможно, ключевым событием стало удаление аргентинского нападающего уральцев Брайана Мансильи в начале второго тайма.

    Примечательно, что пока команда Марцела Лички набирала очки исключительно на своем поле. «Оренбург» выиграл у «Торпедо» и «Урала».

    Все прогнозы на РПЛ

    А в гостях «Оренбург» до сих пор только проигрывал. Но и соперники у него были непростые — «Спартак», «Ростов» и «Краснодар».

    При этом стоит обратить внимание на то, что «Оренбург» не смог забить только в одном из шести матчей.

    Прогноз и ставка

    На «Локомотив» в этом матче можно поставить за 1.93, ничью букмекеры предлагают за 3.78, а победу «Оренбурга» — за 3.95.

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    Сомнения в «Локомотиве» возникли не на пустом месте. «Железнодорожники» действительно очень невзрачно выглядят в начале сезона. Игра с «Химками» стала всего лишь приятным исключением. При этом есть подозрение, что вместе с Юраном подмосковный клуб мог запросто тормознуть забарахливший «Локомотив».

    Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.20.

    На победу «Локомотива» ставить опасно, несмотря на то, что «Оренбург» в целом тоже не впечатляет.

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    «Локомотив» — «Оренбург»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 28.08.2022. Прогнозы на футбол. «Локомотив» снова забарахлит?
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