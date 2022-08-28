Московский «Локомотив» сыграет на своем поле против «Оренбурга» в рамках седтмого тура чемпионата России. Матч пройдет 28 августа, начало — в 15:00 мск. «Локомотив» — «Оренбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Локомотив»

«Локомотив» занимает 11-е место в таблице РПЛ после шести сыгранных матчей, в которых набрал шесть очков.

На прошлой неделе «железнодорожники» наконец-то одержали первую победу в сезоне.

Коэффициенты матча Локомотив — Оренбург 1 1.83 X 3.75 2 4.20 Ставка

Команда Йозефа Циннбауэра разгромила «Химки» (0:3), которые никак не могут прийти в себя после странного увольнения Сергея Юрана.

Перед этим же у «Локомотива» была серия тяжелых матчей. Столичный клуб уже трижды успел потерять очки на своем поле — встречи с «Нижним Новгородом», «Ростовом» и «Крыльями Советов» завершились вничью.

А гостевые матчи против «Зенита» и «Краснодара» «железнодорожники» провалили, проиграв с общим счетом 0:8.

«Оренбург»

«Оренбург» тем временем находится на 12-й строчке, тоже набрав в шести матчах шесть очков.

В прошлой туре «Оренбург» уступил на поле «Краснодара» — 0:2. Возможно, ключевым событием стало удаление аргентинского нападающего уральцев Брайана Мансильи в начале второго тайма.

Примечательно, что пока команда Марцела Лички набирала очки исключительно на своем поле. «Оренбург» выиграл у «Торпедо» и «Урала».

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А в гостях «Оренбург» до сих пор только проигрывал. Но и соперники у него были непростые — «Спартак», «Ростов» и «Краснодар».

При этом стоит обратить внимание на то, что «Оренбург» не смог забить только в одном из шести матчей.

Прогноз и ставка

На «Локомотив» в этом матче можно поставить за 1.93, ничью букмекеры предлагают за 3.78, а победу «Оренбурга» — за 3.95.

Сомнения в «Локомотиве» возникли не на пустом месте. «Железнодорожники» действительно очень невзрачно выглядят в начале сезона. Игра с «Химками» стала всего лишь приятным исключением. При этом есть подозрение, что вместе с Юраном подмосковный клуб мог запросто тормознуть забарахливший «Локомотив».

Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.20.

На победу «Локомотива» ставить опасно, несмотря на то, что «Оренбург» в целом тоже не впечатляет.