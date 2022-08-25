«Сивасспор»
Поражение в первом матче (3:1) не оставляет команде ничего иного, кроме как активно идти вперед. Этим турки наверняка и займутся с первых минут встречи.
В минувшем туре своего чемпионата команда также уступила. Причем поражение от «Адана Демирспор» вышло разгромным (3:0).
Коэффициенты матча Сивасспор — Мальмё
При этом «Сивасспор» еще не добыл ни единой виктории в официальных поединках нового сезона.
«Сивасспору» ничего не остается: нужно атаковать, и весьма активно. Так что турки наверняка проявят стартовую активность.
«Мальме»
В чемпионате Швеции эта команда выступает явно ниже своих возможностей. Нынешнее 5 место не радует.
«Мальме» слабовато атакует. В 19 матчах своего чемпионата команда забила всего 27 раз.
В минувшем туре чемпионата «Мальме» остался без победы. На выезде команда удовлетворилась лишь мировой с «Мьельбю» (1:1).
В этом поединке «Мальме» будет стараться сохранить свое преимущество, добытое в первой встрече, а, может быть, и приумножить его.
Прогноз и ставка
На победу «Мальме» в этом матче можно поставить за 2.40, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Сивасспор» — за 2.62.
«Сивасспор» на старте сезона выглядит не лучшим образом.
«Мальме»
Шведы выглядят монолитнее, и наверняка не будут отсиживаться в обороне. Наши прогноз и ставка — Победа «Мальме» с коэффициентом 2.40.