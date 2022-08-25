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    «Мальме» снова переиграет «Сивасспор»

    «Сивасспор» — «Мальме». Прогноз, ставка (к. 2.40) на футбол, квалификация Лиги Европы, 25 августа 2022 года

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    Исаак Кисе Телин
    «Сивасспор» сыграет на своем поле с «Мальме» в рамках финального раунда квалификации Лиги Европы. Матч пройдет 25 августа, начало — в 20:00 мск. «Сивасспор» — «Мальме»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 25 Августа 2022 года
    Сивасспор
  • Сивас
    •  Сивасспор 20:00 Мальмё Мальмё
  • Мальмё
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    «Сивасспор»

    Поражение в первом матче (3:1) не оставляет команде ничего иного, кроме как активно идти вперед. Этим турки наверняка и займутся с первых минут встречи.

    В минувшем туре своего чемпионата команда также уступила. Причем поражение от «Адана Демирспор» вышло разгромным (3:0).

    Коэффициенты матча Сивасспор — Мальмё

  • 1
  • 2.80
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.45
  • Ставка
    •

    При этом «Сивасспор» еще не добыл ни единой виктории в официальных поединках нового сезона.

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    «Сивасспору» ничего не остается: нужно атаковать, и весьма активно. Так что турки наверняка проявят стартовую активность.

    «Мальме»

    В чемпионате Швеции эта команда выступает явно ниже своих возможностей. Нынешнее 5 место не радует.

    «Мальме» слабовато атакует. В 19 матчах своего чемпионата команда забила всего 27 раз.

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  • 21/08/2022

    • В минувшем туре чемпионата «Мальме» остался без победы. На выезде команда удовлетворилась лишь мировой с «Мьельбю» (1:1).

    В этом поединке «Мальме» будет стараться сохранить свое преимущество, добытое в первой встрече, а, может быть, и приумножить его.

    Прогноз и ставка

    На победу «Мальме» в этом матче можно поставить за 2.40, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Сивасспор» — за 2.62.

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    «Сивасспор» на старте сезона выглядит не лучшим образом.

    «Мальме» по игре смотрится сильнее оппонента.

    Шведы выглядят монолитнее, и наверняка не будут отсиживаться в обороне. Наши прогноз и ставка — Победа «Мальме» с коэффициентом 2.40.

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    «Сивасспор» — «Мальме»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 25.08.2022. Прогнозы на футбол. «Мальме» снова переиграет «Сивасспор»
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