«Сивасспор» сыграет на своем поле с «Мальме» в рамках финального раунда квалификации Лиги Европы. Матч пройдет 25 августа, начало — в 20:00 мск. «Сивасспор» — «Мальме»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сивасспор»

Поражение в первом матче (3:1) не оставляет команде ничего иного, кроме как активно идти вперед. Этим турки наверняка и займутся с первых минут встречи.

В минувшем туре своего чемпионата команда также уступила. Причем поражение от «Адана Демирспор» вышло разгромным (3:0).

Коэффициенты матча Сивасспор — Мальмё 1 2.80 X 3.50 2 2.45 Ставка

При этом «Сивасспор» еще не добыл ни единой виктории в официальных поединках нового сезона.

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«Сивасспору» ничего не остается: нужно атаковать, и весьма активно. Так что турки наверняка проявят стартовую активность.

«Мальме»

В чемпионате Швеции эта команда выступает явно ниже своих возможностей. Нынешнее 5 место не радует.

«Мальме» слабовато атакует. В 19 матчах своего чемпионата команда забила всего 27 раз.

В минувшем туре чемпионата «Мальме» остался без победы. На выезде команда удовлетворилась лишь мировой с «Мьельбю» (1:1).

В этом поединке «Мальме» будет стараться сохранить свое преимущество, добытое в первой встрече, а, может быть, и приумножить его.

Прогноз и ставка

На победу «Мальме» в этом матче можно поставить за 2.40, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Сивасспор» — за 2.62.

«Сивасспор» на старте сезона выглядит не лучшим образом.

«Мальме» по игре смотрится сильнее оппонента .

Шведы выглядят монолитнее, и наверняка не будут отсиживаться в обороне. Наши прогноз и ставка — Победа «Мальме» с коэффициентом 2.40.