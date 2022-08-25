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    Ожидать ли голепада в Бельгии?

    «Андерлехт» — «Янг Бойз». Прогноз, ставка (к. 1.92) на футбол, финал квалификации Лиги конференций, 25 августа 2022 года

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    «Янг Бойз» — «Андерлехт». Квалификация Лиги конференций
    Финал квалификации Лиги конференций. Решающая битва за выход в групповой этап турнира. В четверг, 25 августа, «Андерлехт» примет «Янг Бойз». Начало матча — в 21:00 (мск). «Андерлехт» — «Янг Бойз»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 25 Августа 2022 года
    Андерлехт
  • Лига конференций. Квалификация
    •  Андерлехт 21:00 Янг Бойз Янг Бойз
  • Лига конференций. Квалификация
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    «Андерлехт»

    Первый матч дуэли остался за бельгийским клубом. «Андерлехт» выиграл в Швейцарии со счётом 1:0. Единственный и победный гол в поединке на 57-й минуте забил Делькруа.

    «Андерлехт» — бронзовый призёр чемпионата Бельгии. В Лиге конференций начал путь с 3-го квалификационного раунда. На этой стадии бельгийцы смогли обыграть эстонский клуб «Пайде» (5:0).

    Коэффициенты матча Андерлехт — Янг Бойз

  • 1
  • 2.10
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 3.45
  • Ставка
    •

    В новом сезоне чемпионата Бельгии «Андерлехт» провёл 4 матча. В них одержал 3 победы и потерпел 1 поражение.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    «Пурпурно-белые» набрали 9 очков и занимают 4 место в турнирной таблице. У лидера «Генка» на 3 балла больше.

    «Янг Бойз»

    А вот «Янг Бойз» закрепился на 1-м месте в швейцарском чемпионате. В 5-м туре первенства «пчёлы» разгромили «Серветт» (3:0).

    Футболисты «Янг Бойз» в этом сезоне одержали 3 победы и 2 встречи завершили миром. У команды 11 очков в активе. Над ближайшими преследователями — 2 очка преимущества.

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  • 22/08/2022

    • Бронзовый призер минувшего сезона преодолел два отборочных раунда. Сначала была «Лиепая» из Латвии. Швейцарцы добились общей победы (4:0).

    Затем было противостояние с финским КуПСом. «Янг Бойз» одолел скандинавов с результатом 5:0.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры выделяют фаворитом бельгийский клуб. На победу «Андерлехта» в этом матче можно поставить за 2.11, ничью оценивают в 3.44, а победу «Янг Бойз» — за 3.20.

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    «Янг Бойзу» нечего терять, команде нужно отыгрываться. Швейцарцы если не в первом тайме, то во втором точно пойдут вперёд на ворота бельгийцев.

    «Андерлехт» будет искать своего шанса для контрответа. Есть вероятность, что команды сыграют осторожно в защите и исход противостояния может решить всего 1 гол.

    Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.92.

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    «Андерлехт» — «Янг Бойз»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 25.08.2022. Прогнозы на футбол. Ожидать ли голепада в Бельгии?
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