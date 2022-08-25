«Андерлехт»
Первый матч дуэли остался за бельгийским клубом. «Андерлехт» выиграл в Швейцарии со счётом 1:0. Единственный и победный гол в поединке на 57-й минуте забил Делькруа.
«Андерлехт» — бронзовый призёр чемпионата Бельгии. В Лиге конференций начал путь с 3-го квалификационного раунда. На этой стадии бельгийцы смогли обыграть эстонский клуб «Пайде» (5:0).
Коэффициенты матча Андерлехт — Янг Бойз
В новом сезоне чемпионата Бельгии «Андерлехт» провёл 4 матча. В них одержал 3 победы и потерпел 1 поражение.
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«Пурпурно-белые» набрали 9 очков и занимают 4 место в турнирной таблице. У лидера «Генка» на 3 балла больше.
«Янг Бойз»
А вот «Янг Бойз» закрепился на 1-м месте в швейцарском чемпионате. В 5-м туре первенства «пчёлы» разгромили «Серветт» (3:0).
Футболисты «Янг Бойз» в этом сезоне одержали 3 победы и 2 встречи завершили миром. У команды 11 очков в активе. Над ближайшими преследователями — 2 очка преимущества.
Бронзовый призер минувшего сезона преодолел два отборочных раунда. Сначала была «Лиепая» из Латвии. Швейцарцы добились общей победы (4:0).
Затем было противостояние с финским КуПСом. «Янг Бойз» одолел скандинавов с результатом 5:0.
Прогноз и ставка
Букмекеры выделяют фаворитом бельгийский клуб. На победу «Андерлехта» в этом матче можно поставить за 2.11, ничью оценивают в 3.44, а победу «Янг Бойз» — за 3.20.
«Янг Бойзу» нечего терять, команде нужно отыгрываться. Швейцарцы если не в первом тайме, то во втором точно пойдут вперёд на ворота бельгийцев.
«Андерлехт» будет искать своего шанса для контрответа. Есть вероятность, что команды сыграют осторожно в защите и исход противостояния может решить всего 1 гол.
Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.92.