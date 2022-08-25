Финал квалификации Лиги конференций. Решающая битва за выход в групповой этап турнира. В четверг, 25 августа, «Андерлехт» примет «Янг Бойз». Начало матча — в 21:00 (мск). «Андерлехт» — «Янг Бойз»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Андерлехт»

Первый матч дуэли остался за бельгийским клубом. «Андерлехт» выиграл в Швейцарии со счётом 1:0. Единственный и победный гол в поединке на 57-й минуте забил Делькруа.

«Андерлехт» — бронзовый призёр чемпионата Бельгии. В Лиге конференций начал путь с 3-го квалификационного раунда. На этой стадии бельгийцы смогли обыграть эстонский клуб «Пайде» (5:0).

Коэффициенты матча Андерлехт — Янг Бойз 1 2.10 X 3.45 2 3.45 Ставка

В новом сезоне чемпионата Бельгии «Андерлехт» провёл 4 матча. В них одержал 3 победы и потерпел 1 поражение.

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«Пурпурно-белые» набрали 9 очков и занимают 4 место в турнирной таблице. У лидера «Генка» на 3 балла больше.

«Янг Бойз»

А вот «Янг Бойз» закрепился на 1-м месте в швейцарском чемпионате. В 5-м туре первенства «пчёлы» разгромили «Серветт» (3:0).

Футболисты «Янг Бойз» в этом сезоне одержали 3 победы и 2 встречи завершили миром. У команды 11 очков в активе. Над ближайшими преследователями — 2 очка преимущества.

Бронзовый призер минувшего сезона преодолел два отборочных раунда. Сначала была «Лиепая» из Латвии. Швейцарцы добились общей победы (4:0).

Затем было противостояние с финским КуПСом. «Янг Бойз» одолел скандинавов с результатом 5:0.

Прогноз и ставка

Букмекеры выделяют фаворитом бельгийский клуб. На победу «Андерлехта» в этом матче можно поставить за 2.11, ничью оценивают в 3.44, а победу «Янг Бойз» — за 3.20.

«Янг Бойзу» нечего терять, команде нужно отыгрываться. Швейцарцы если не в первом тайме, то во втором точно пойдут вперёд на ворота бельгийцев.

«Андерлехт» будет искать своего шанса для контрответа. Есть вероятность, что команды сыграют осторожно в защите и исход противостояния может решить всего 1 гол.

Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.92.