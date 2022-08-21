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    «Уфа» и «Волгарь» огорчат друг друга

    «Уфа» — «Волгарь». Прогноз, ставка (к. 2.18) на футбол, Первая лига, 21 августа 2022 года

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    «Уфа»
    «Уфа» сыграет на своем поле с «Волгарем» в рамках 6-го тура чемпионата России. Матч пройдет 21 августа, начало — в 16:00 мск. «Уфа» — «Волгарь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 21 Августа 2022 года
    Уфа
  • Уфа
    •  Уфа 16:00 Волгарь Волгарь
  • Россия. ФНЛ
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    «Уфа»

    Уфимцы провалили старт сезона. Вот и пришлось менять тренера: новым наставником стал Денис Попов.

    В 5 матчах команда набрала всего 7 очков и занимает 11 место. Причем забили уфимцы всего 5 мячей.

    Минувший тур сложился для команды удачно. «Уфа» на выезде одолела еще более проблемный «Велес» (0:2).

    Прогнозы на ФНЛ

    «Уфа» явно не планирует раскачиваться и дальше. Цель вернуться в элиту перед командой поставлена, да и конкурентов за выход в РПЛ немало.

    «Волгарь»

    Астраханцы стартовали вполне себе прилично. Причем такого подъема и стабильности от команды мало кто ожидал.

    На текущий момент «Волгарь» находится на 3 месте. Причем от лидера «КамАЗа» команда отстает на 3 очка.

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    • В предыдущем туре «Волгарь» смог добыть три пункта. Астраханцы уверенно одолели одного из фаворитов лиги «Енисей» (2:0).

    В этом поединке «Волгарь» будет также стараться зацепиться за очки. Тем более, соперник сейчас лишь привыкает к суровым реалиям первой лиги.

    Прогноз и ставка

    На победу «Уфы» в этом матче можно поставить за 1.67, ничью букмекеры предлагают взять за 3.64, а победу «Волгаря» — за 5.30.

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    «Уфа» наверняка будет действовать первым номером.

    «Волгарь» выдал отличный старт.

    Обе команды намерены искать счастье в атаке. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.18.

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    «Уфа» — «Волгарь»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 21.08.2022. Прогнозы на футбол. «Уфа» и «Волгарь» огорчат друг друга
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