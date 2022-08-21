«Уфа» сыграет на своем поле с «Волгарем» в рамках 6-го тура чемпионата России. Матч пройдет 21 августа, начало — в 16:00 мск. «Уфа» — «Волгарь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Уфа»

Уфимцы провалили старт сезона. Вот и пришлось менять тренера: новым наставником стал Денис Попов.

В 5 матчах команда набрала всего 7 очков и занимает 11 место. Причем забили уфимцы всего 5 мячей.

Минувший тур сложился для команды удачно. «Уфа» на выезде одолела еще более проблемный «Велес» (0:2).

Прогнозы на ФНЛ

«Уфа» явно не планирует раскачиваться и дальше. Цель вернуться в элиту перед командой поставлена, да и конкурентов за выход в РПЛ немало.

«Волгарь»

Астраханцы стартовали вполне себе прилично. Причем такого подъема и стабильности от команды мало кто ожидал.

На текущий момент «Волгарь» находится на 3 месте. Причем от лидера «КамАЗа» команда отстает на 3 очка.

В предыдущем туре «Волгарь» смог добыть три пункта. Астраханцы уверенно одолели одного из фаворитов лиги «Енисей» (2:0).

В этом поединке «Волгарь» будет также стараться зацепиться за очки. Тем более, соперник сейчас лишь привыкает к суровым реалиям первой лиги.

Прогноз и ставка

На победу «Уфы» в этом матче можно поставить за 1.67, ничью букмекеры предлагают взять за 3.64, а победу «Волгаря» — за 5.30.

«Уфа» наверняка будет действовать первым номером .

«Волгарь» выдал отличный старт.

Обе команды намерены искать счастье в атаке. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.18.