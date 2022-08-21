«Уфа»
Уфимцы провалили старт сезона. Вот и пришлось менять тренера: новым наставником стал Денис Попов.
В 5 матчах команда набрала всего 7 очков и занимает 11 место. Причем забили уфимцы всего 5 мячей.
Минувший тур сложился для команды удачно. «Уфа» на выезде одолела еще более проблемный «Велес» (0:2).
«Уфа» явно не планирует раскачиваться и дальше. Цель вернуться в элиту перед командой поставлена, да и конкурентов за выход в РПЛ немало.
«Волгарь»
Астраханцы стартовали вполне себе прилично. Причем такого подъема и стабильности от команды мало кто ожидал.
На текущий момент «Волгарь» находится на 3 месте. Причем от лидера «КамАЗа» команда отстает на 3 очка.
В предыдущем туре «Волгарь» смог добыть три пункта. Астраханцы уверенно одолели одного из фаворитов лиги «Енисей» (2:0).
В этом поединке «Волгарь» будет также стараться зацепиться за очки. Тем более, соперник сейчас лишь привыкает к суровым реалиям первой лиги.
Прогноз и ставка
На победу «Уфы» в этом матче можно поставить за 1.67, ничью букмекеры предлагают взять за 3.64, а победу «Волгаря» — за 5.30.
«Уфа»
«Волгарь» выдал отличный старт.
Обе команды намерены искать счастье в атаке. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.18.