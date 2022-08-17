«Хэнань Суншань Лунмэнь» на своем поле сыграет против «Уханя Фри Таунса» в рамках 13-го тура чемпионата Китая. Матч состоится 17 августа, начало — 14:30 (мск). «Хэнань Суншань Лунмэнь» — «Ухань Фри Таунс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хэнань Суншань Лунмэнь»

«Красно-зеленые» после 12-ти сыгранных матчей занимают 3-е место в турнирной таблице чемпионата Китая набрав 26 очков. Команда забивала в ворота соперников 26 голов, а в свои пропустила — 10.

В новом сезоне «Хэнань Суншань Лунмэнь» лишь два раза оказался слабее своих соперников и произошло это в матчах против «Шаньдуна Тайшаня» (2:0) и в последнем туре против «Мэйчжоу Хакка» (0:1).

Так же команда дважды сыграла вничью с такими соперниками как «Чанчунь Ятай» со счетом 0:0 и «Далянь Про» со счетом 2:2. А в остальных поединках «красно-зеленые» легко переигрывали всех оппонентов.

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В прошлом туре Суперлиги Китая «Хэнань Суншань Лунмэнь» прервал беспроигрышную домашнюю серию, которая длилась 10 матчей кряду.

«Ухань Фри Таунс»

«Синие» являются лидерами и занимают 1-е место в турнирной таблице Суперлиги Китая набрав после 12-ти сыгранных матчей 34 очка. Эта команда смогла забить своим соперникам 41 гол, а пропустила — 7.

«Ухань Фри Таунс» показывает удивительные результаты в этом сезоне, команда не разу не проигрывала своим соперникам и лишь раз сыграла вничью еще в далеком третьем туре в матче с «Шанхаем» (1:1).

А после этого «Ухань Фри Таунс» без особых усилий выигрывал таких оппонентов как «Бэйцзин Гоань» (5:1), «Гуанчжоу Сити» (0:3), «Шантай Порт» (0:1), «Ухань» (5:0) и другие.

Это будет первая очная встреча между нынешними соперниками.

Прогноз и ставка

На победу «Хэнаня Суншань Лунмэня» в этом матче можно поставить за 6.05, ничью букмекеры предлагают взять за 4.08, а победу «Уханя Фри Таунса» — за 1.57.

Прогноз - Встречаются два сильных коллектива, но «Ухань Фри Таунс» все равно остается на голову выше любого соперника в Суперлиге Китая, поэтому «синие» подарят очередную уверенную победу и радость своим болельщикам.

Ставка - «Ухань Фри Таунс» победит с форой (-1.5) за 2.05.