Во вторник, 16 августа, в 4-м туре нового сезона в английском Чемпионшипе «Суонси» в родных стенах примет лондонский «Миллуолл». Начало — в 21:45 по мск. «Суонси» — «Миллуолл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Суонси»

«Суонси» слабо провел прошлый розыгрыш Чемпионшипа, финишировав лишь на 15 строке в турнирной таблице, заработав в 46 проведенных встречах 61 балл.

Валлийский коллектив смог отпраздновать только 16 викторий, 13 встреч он завершил мировыми исходами и потерпел 17 поражений, забил 58 голов, а пропустил на десять больше.

Коэффициенты матча Суонси — Миллуолл 1 2.50 X 3.20 2 2.95 Ставка

Новое же первенство «лебеди» начали с выездной мировой против «Ротерхэма» 1:1, после чего на своей территории были разгромлены «Блэкберном» со счетом 0:3.

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В минувшем туре «Суонси» добыл первую викторию в первенстве, одолев на выезде «Блэкпул» 1:0. Немногим ранее валлийцы вылетели из Кубка лиги, по пенальти проиграв «Оксфорду».

«Миллуолл»

«Миллуолл» прошлый розыгрыш Чемпионшипа провел лучше, чем предстоящий противник, и даже одно время претендовал на плей-офф. Однако в итоге занял лишь девятую позицию.

Лондонская команда смогла выиграть 18 встреч из 46 проведенных, 15 раз делила очки со своими противниками и 13 игр проиграла, забила 53 гола, пропустила — 45.

В текущем же первенстве «львы» выиграли обе домашние встречи, переиграв 2:0 «Сток Сити» и 3:2 «Ковентри». Выездной поединок они провели неудачно, уступив 0:2 «Шеффилд Юнайтед».

«Миллуолл», как и предстоящий противник, прекратил борьбу в Кубке лиги, проиграв там «Кембриджу» со счетом 0:1.

За последние пять очных игр трижды сильнее был «Суонси» и дважды они расписывали мировые. В прошлом сезоне в Лондоне выиграли 1:0 «лебеди», а в Уэльсе была ничья 0:0.

Прогноз и ставка на «Суонси» — «Миллуолл»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Суонси» предлагают — 2.51.

На викторию «Миллуолла» дают — 2.88, ничья оценена — в 3.32.

В данном поединке рекомендуем ставить на викторию хозяев, ведь они удачно играют против «Миллуолла», который к тому же не впечатляет в гостевых играх.