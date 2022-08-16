«Суонси»
«Суонси» слабо провел прошлый розыгрыш Чемпионшипа, финишировав лишь на 15 строке в турнирной таблице, заработав в 46 проведенных встречах 61 балл.
Валлийский коллектив смог отпраздновать только 16 викторий, 13 встреч он завершил мировыми исходами и потерпел 17 поражений, забил 58 голов, а пропустил на десять больше.
Коэффициенты матча Суонси — Миллуолл
Новое же первенство «лебеди» начали с выездной мировой против «Ротерхэма» 1:1, после чего на своей территории были разгромлены «Блэкберном» со счетом 0:3.
В минувшем туре «Суонси» добыл первую викторию в первенстве, одолев на выезде «Блэкпул» 1:0. Немногим ранее валлийцы вылетели из Кубка лиги, по пенальти проиграв «Оксфорду».
«Миллуолл»
«Миллуолл» прошлый розыгрыш Чемпионшипа провел лучше, чем предстоящий противник, и даже одно время претендовал на плей-офф. Однако в итоге занял лишь девятую позицию.
Лондонская команда смогла выиграть 18 встреч из 46 проведенных, 15 раз делила очки со своими противниками и 13 игр проиграла, забила 53 гола, пропустила — 45.
В текущем же первенстве «львы» выиграли обе домашние встречи, переиграв 2:0 «Сток Сити» и 3:2 «Ковентри». Выездной поединок они провели неудачно, уступив 0:2 «Шеффилд Юнайтед».
«Миллуолл», как и предстоящий противник, прекратил борьбу в Кубке лиги, проиграв там «Кембриджу» со счетом 0:1.
За последние пять очных игр трижды сильнее был «Суонси» и дважды они расписывали мировые. В прошлом сезоне в Лондоне выиграли 1:0 «лебеди», а в Уэльсе была ничья 0:0.
Прогноз и ставка на «Суонси» — «Миллуолл»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Суонси» предлагают — 2.51.
На викторию «Миллуолла» дают — 2.88, ничья оценена — в 3.32.
В данном поединке рекомендуем ставить на викторию хозяев, ведь они удачно играют против «Миллуолла», который к тому же не впечатляет в гостевых играх.