«Ливерпуль» сыграет на своем поле с «Кристал Пэлас» в рамках 2-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 15 августа, начало — в 22:00 мск. «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ливерпуль»

На мерсисайдцев напал какой-то кадровый мор. Сразу несколько важных исполнителей слегли в клубный лазарет.

Особенно заметной выглядит потеря Алекса Окслейд-Чемберлена. Явно не хватает и Диогу Жоты, Тьяго и Ибраима Конате.

Коэффициенты матча Ливерпуль — Кристал Пэлас 1 1.20 X 6.40 2 16.00 Ставка

Стартовый тур чемпионата сложился для команды неудачно. «Ливерпуль» не смог одолеть «Фулхэм» (2:2).

Все прогнозы на АПЛ

«Ливерпуль» явно не планирует раскачиваться и дальше. Нужна исключительно победа, и Мохаммед Салах с партнерами постараются ее обеспечить.

«Кристал Пэлас»

Лондонцы стартовали с поражения. Дома команда уступила землякам из «Арсенала» со счетом 0:2.

«Кристал Пэлас» видится в лучшем случае привычным середняком АПЛ. Однако календарь у команды на старте сложнейший.

Так еще и травмы преследуют игроков команды. Например, в лазарете пребывают Джеймс Макартур, Майкл Олисе и Джеймс Томкинс.

В этом поединке «Кристал Пэлас» будет стараться зацепиться за очки. Правда, в матчах с «Ливерпулем» команде часто не везет.

Прогноз и ставка

На победу «Ливерпуля» в этом матче можно поставить за 1.23, ничью букмекеры предлагают взять за 7.20, а на победу «Кристал Пэлас» — за 15.00.

«Ливерпуль» наверняка будет действовать первым номером .

«Кристал Пэлас» в стартовом туре откровенно не впечатлил.

Мерсисайдцы смотрятся на голову сильнее соперника. Наши прогноз и ставка — Фора «Ливерпуля» -2.5 с коэффициентом 2.48.