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    «Ливерпуль» сметет лондонцев

    «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас». Ставка (к. 2.48) и прогноз на футбол, АПЛ, 15 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»
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    Мохаммед Салах
    «Ливерпуль» сыграет на своем поле с «Кристал Пэлас» в рамках 2-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 15 августа, начало — в 22:00 мск. «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 15 Августа 2022 года
    Ливерпуль
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    •  Ливерпуль 22:00 Кристал Пэлас Кристал Пэлас
  • Лондон
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    «Ливерпуль»

    На мерсисайдцев напал какой-то кадровый мор. Сразу несколько важных исполнителей слегли в клубный лазарет.

    Особенно заметной выглядит потеря Алекса Окслейд-Чемберлена. Явно не хватает и Диогу Жоты, Тьяго и Ибраима Конате.

    Коэффициенты матча Ливерпуль — Кристал Пэлас

  • 1
  • 1.20
  • X
  • 6.40
  • 2
  • 16.00
  • Ставка
    •

    Стартовый тур чемпионата сложился для команды неудачно. «Ливерпуль» не смог одолеть «Фулхэм» (2:2).

    Все прогнозы на АПЛ

    «Ливерпуль» явно не планирует раскачиваться и дальше. Нужна исключительно победа, и Мохаммед Салах с партнерами постараются ее обеспечить.

    «Кристал Пэлас»

    Лондонцы стартовали с поражения. Дома команда уступила землякам из «Арсенала» со счетом 0:2.

    «Кристал Пэлас» видится в лучшем случае привычным середняком АПЛ. Однако календарь у команды на старте сложнейший.

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    • Так еще и травмы преследуют игроков команды. Например, в лазарете пребывают Джеймс Макартур, Майкл Олисе и Джеймс Томкинс.

    В этом поединке «Кристал Пэлас» будет стараться зацепиться за очки. Правда, в матчах с «Ливерпулем» команде часто не везет.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ливерпуля» в этом матче можно поставить за 1.23, ничью букмекеры предлагают взять за 7.20, а на победу «Кристал Пэлас» — за 15.00.

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    «Ливерпуль» наверняка будет действовать первым номером.

    «Кристал Пэлас» в стартовом туре откровенно не впечатлил.

    Мерсисайдцы смотрятся на голову сильнее соперника. Наши прогноз и ставка — Фора «Ливерпуля» -2.5 с коэффициентом 2.48.

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    «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка (2.48), статистика, коэффициенты матча 15.08.2022. Прогнозы на футбол. «Ливерпуль» сметет лондонцев
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