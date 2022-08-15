«Ливерпуль»
На мерсисайдцев напал какой-то кадровый мор. Сразу несколько важных исполнителей слегли в клубный лазарет.
Особенно заметной выглядит потеря Алекса Окслейд-Чемберлена. Явно не хватает и Диогу Жоты, Тьяго и Ибраима Конате.
Коэффициенты матча Ливерпуль — Кристал Пэлас
Стартовый тур чемпионата сложился для команды неудачно. «Ливерпуль» не смог одолеть «Фулхэм» (2:2).
«Ливерпуль» явно не планирует раскачиваться и дальше. Нужна исключительно победа, и Мохаммед Салах с партнерами постараются ее обеспечить.
«Кристал Пэлас»
Лондонцы стартовали с поражения. Дома команда уступила землякам из «Арсенала» со счетом 0:2.
«Кристал Пэлас» видится в лучшем случае привычным середняком АПЛ. Однако календарь у команды на старте сложнейший.
Так еще и травмы преследуют игроков команды. Например, в лазарете пребывают Джеймс Макартур, Майкл Олисе и Джеймс Томкинс.
В этом поединке «Кристал Пэлас» будет стараться зацепиться за очки. Правда, в матчах с «Ливерпулем» команде часто не везет.
Прогноз и ставка
На победу «Ливерпуля» в этом матче можно поставить за 1.23, ничью букмекеры предлагают взять за 7.20, а на победу «Кристал Пэлас» — за 15.00.
«Ливерпуль»
«Кристал Пэлас» в стартовом туре откровенно не впечатлил.
Мерсисайдцы смотрятся на голову сильнее соперника. Наши прогноз и ставка — Фора «Ливерпуля» -2.5 с коэффициентом 2.48.