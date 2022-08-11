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    «Панатинаикос» и «Славия» сыграют на тотал меньше?

    «Панатинаикос» — «Славия» Прага. Ставка (к. 2.04) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 11 августа 2022 года

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    Второй матч серии третьего раунда квалификации Лиги конференций между «Панатинаикосом» и «Славией» запланирован на 11 августа 20:30 мск. Первая игра закончилась в пользу пражского коллектива со счетом 2:0. «Панатинаикос» — «Славия» Прага: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 11 Августа 2022 года

    «Панатинаикос»

    Греки проиграли первый же матч сезона, уступив «Славии» со счетом 0:2. До этого пять игр подряд из предсезонной подготовки команда не уступала.

    «Панатинаикос» заработал путевку в ЛК благодаря тому, что занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата Греции. Коллектив финишировал с 61 очком на счету.

    Коэффициенты матча Панатинаикос — Славия П

  • 1
  • 2.50
  • X
  • 3.10
  • 2
  • 3.05
  • Ставка
    •

    В концовке сезона клуб проиграл ПОАКу (0:2) в чемпионате и обыграл этого же соперника со счетом 1:0 в финальном матче Кубка страны.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    «Зеленые» выиграли 6 последних матчей на домашнем стадионе, пропустив только один мяч.

    «Славия»

    Гости имеют серию из трех побед в этой квалификации. Ранее они уверенно прошли «Сент-Джозефс» (11:0).

    Интересно, что в чемпионате Чехии «Славия» стартовала с поражения, проиграл клубу «Градец-Кралове» 0:1. В следующем туре она исправилась и уверенно разгромила «Злин» со счетом 4:0.

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    • На выезде у «Славии» только одна победа в последних четырех гостевых поединках.

    В прошлом сезоне команда стала второй в чемпионате Чехии, набрав 78 очков, и дошла до четвертьфинала Лиги конференций, где проиграла «Фейеноорду».

    Прогноз и ставка

    Котировки на матч от букмекеров довольно высокие. Победа «Панатинаикоса» оценена цифрой 2.40, а на победу «Славии» можно поставить за 3.00. При этом в проходе гостей дальше никто не сомневается, если судить по коэффициентам: 6.60 и 1.10 соответственно.

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    «Славия» одержала победу в первом матче и теперь может сыграть от этого результата, начав матч от обороны. «Панатинаикос» и без того слабо забивает, так что игра вряд ли получится результативной.

    В таком случае можно заиграть ставку с тотал меньше 2, которая предлагается с коэффициентом 2.04.

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    «Панатинаикос» — «Славия» Прага: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 11.08.2022. Прогнозы на футбол. «Панатинаикос» и «Славия» сыграют на тотал меньше?
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