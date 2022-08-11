Второй матч серии третьего раунда квалификации Лиги конференций между «Панатинаикосом» и «Славией» запланирован на 11 августа 20:30 мск. Первая игра закончилась в пользу пражского коллектива со счетом 2:0. «Панатинаикос» — «Славия» Прага: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Панатинаикос»

Греки проиграли первый же матч сезона, уступив «Славии» со счетом 0:2. До этого пять игр подряд из предсезонной подготовки команда не уступала.

«Панатинаикос» заработал путевку в ЛК благодаря тому, что занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата Греции. Коллектив финишировал с 61 очком на счету.

Коэффициенты матча Панатинаикос — Славия П 1 2.50 X 3.10 2 3.05 Ставка

В концовке сезона клуб проиграл ПОАКу (0:2) в чемпионате и обыграл этого же соперника со счетом 1:0 в финальном матче Кубка страны.

Все прогнозы на Лигу конференций

«Зеленые» выиграли 6 последних матчей на домашнем стадионе, пропустив только один мяч.

«Славия»

Гости имеют серию из трех побед в этой квалификации. Ранее они уверенно прошли «Сент-Джозефс» (11:0).

Интересно, что в чемпионате Чехии «Славия» стартовала с поражения, проиграл клубу «Градец-Кралове» 0:1. В следующем туре она исправилась и уверенно разгромила «Злин» со счетом 4:0.

На выезде у «Славии» только одна победа в последних четырех гостевых поединках.

В прошлом сезоне команда стала второй в чемпионате Чехии, набрав 78 очков, и дошла до четвертьфинала Лиги конференций, где проиграла «Фейеноорду».

Прогноз и ставка

Котировки на матч от букмекеров довольно высокие. Победа «Панатинаикоса» оценена цифрой 2.40, а на победу «Славии» можно поставить за 3.00. При этом в проходе гостей дальше никто не сомневается, если судить по коэффициентам: 6.60 и 1.10 соответственно.

«Славия» одержала победу в первом матче и теперь может сыграть от этого результата, начав матч от обороны. «Панатинаикос» и без того слабо забивает, так что игра вряд ли получится результативной.