«Панатинаикос»
Греки проиграли первый же матч сезона, уступив «Славии» со счетом 0:2. До этого пять игр подряд из предсезонной подготовки команда не уступала.
«Панатинаикос» заработал путевку в ЛК благодаря тому, что занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата Греции. Коллектив финишировал с 61 очком на счету.
Коэффициенты матча Панатинаикос — Славия П
В концовке сезона клуб проиграл ПОАКу (0:2) в чемпионате и обыграл этого же соперника со счетом 1:0 в финальном матче Кубка страны.
Все прогнозы на Лигу конференций
«Зеленые» выиграли 6 последних матчей на домашнем стадионе, пропустив только один мяч.
«Славия»
Гости имеют серию из трех побед в этой квалификации. Ранее они уверенно прошли «Сент-Джозефс» (11:0).
Интересно, что в чемпионате Чехии «Славия» стартовала с поражения, проиграл клубу «Градец-Кралове» 0:1. В следующем туре она исправилась и уверенно разгромила «Злин» со счетом 4:0.
На выезде у «Славии» только одна победа в последних четырех гостевых поединках.
В прошлом сезоне команда стала второй в чемпионате Чехии, набрав 78 очков, и дошла до четвертьфинала Лиги конференций, где проиграла «Фейеноорду».
Прогноз и ставка
Котировки на матч от букмекеров довольно высокие. Победа «Панатинаикоса» оценена цифрой 2.40, а на победу «Славии» можно поставить за 3.00. При этом в проходе гостей дальше никто не сомневается, если судить по коэффициентам: 6.60 и 1.10 соответственно.
«Славия» одержала победу в первом матче и теперь может сыграть от этого результата, начав матч от обороны. «Панатинаикос» и без того слабо забивает, так что игра вряд ли получится результативной.
В таком случае можно заиграть ставку с