«Ренн» на своем поле сыграет против «Лорьяна» в рамках 1-го тура чемпионата Франции. Матч состоится 7 августа, начало — 18:05 (мск). «Ренн» — «Лорьян»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ренн»

«Ренн» сохранил всех ведущих исполнителей и главного тренера Бруно Женезио, поэтому способен побороться за выход в Лигу чемпионов следующего сезона.

Череда плохих результатов в конце минувшего сезона в конечном итоге стоила бретонцам желанной путевки в главный еврокубок, поскольку они финишировали на четвертом месте, отстав от «Монако» на три очка.

Коэффициенты матча Ренн — Лорьян 1 1.35 X 5.20 2 9.00 Ставка

Если они смогут набрать ход с самого начала, то уж точно способны усложнить ситуацию для «Монако» и «Лиона» в борьбе за путевку в Лигу чемпионов.

Все прогнозы на Лигу 1

Летом клуб провел четыре товарищеские встречи, две из которых выиграл, а две проиграл, одна из которых пришлась на последний матч.

«Лорьян»

«Лорьяну», который с трудом спасся в элитном дивизионе, в новой кампании также предстоит бороться за выживание.

Среди команд, которым удалось остаться в высшем дивизионе в сезоне 2021/22, никто не выиграл меньше матчей чемпионата (8), чем этот коллектив.

Это лишь подчеркивает серьезность ситуации, с которой ей пришлось столкнуться в прошлом сезоне. Множество незаметных летних подписаний вряд ли повысят шансы клуба избежать еще одной изматывающей кампании в Лиге 1.

Летом он провел пять товарищеских встреч, две из которых выиграл, две проиграл, еще одну свел вничью — как раз в послейдней игре.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,33.

Успех гостей оценивается в 9,00, тогда как ничья — в 5,00.

Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,20.