«Ренн»
«Ренн» сохранил всех ведущих исполнителей и главного тренера Бруно Женезио, поэтому способен побороться за выход в Лигу чемпионов следующего сезона.
Череда плохих результатов в конце минувшего сезона в конечном итоге стоила бретонцам желанной путевки в главный еврокубок, поскольку они финишировали на четвертом месте, отстав от «Монако» на три очка.
Коэффициенты матча Ренн — Лорьян
Если они смогут набрать ход с самого начала, то уж точно способны усложнить ситуацию для «Монако» и «Лиона» в борьбе за путевку в Лигу чемпионов.
Летом клуб провел четыре товарищеские встречи, две из которых выиграл, а две проиграл, одна из которых пришлась на последний матч.
«Лорьян»
«Лорьяну», который с трудом спасся в элитном дивизионе, в новой кампании также предстоит бороться за выживание.
Среди команд, которым удалось остаться в высшем дивизионе в сезоне 2021/22, никто не выиграл меньше матчей чемпионата (8), чем этот коллектив.
Это лишь подчеркивает серьезность ситуации, с которой ей пришлось столкнуться в прошлом сезоне. Множество незаметных летних подписаний вряд ли повысят шансы клуба избежать еще одной изматывающей кампании в Лиге 1.
Летом он провел пять товарищеских встреч, две из которых выиграл, две проиграл, еще одну свел вничью — как раз в послейдней игре.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,33.
Успех гостей оценивается в 9,00, тогда как ничья — в 5,00.
Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,20.