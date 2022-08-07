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    Выиграет ли «Ренн» свой стартовый матч Лиги 1?

    «Ренн» — «Лорьян». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, чемпионат Франции, 7 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ренн» — «Лорьян»
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    «Ренн» в прошлом сезоне едва не попал в ЛЧ
    «Ренн» на своем поле сыграет против «Лорьяна» в рамках 1-го тура чемпионата Франции. Матч состоится 7 августа, начало — 18:05 (мск). «Ренн» — «Лорьян»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 07 Августа 2022 года
    Ренн
  • Ренн
    •  Ренн 18:05 Лорьян Лорьян
  • Товарищеские матчи (клубы)
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    «Ренн»

    «Ренн» сохранил всех ведущих исполнителей и главного тренера Бруно Женезио, поэтому способен побороться за выход в Лигу чемпионов следующего сезона.

    Череда плохих результатов в конце минувшего сезона в конечном итоге стоила бретонцам желанной путевки в главный еврокубок, поскольку они финишировали на четвертом месте, отстав от «Монако» на три очка.

    Коэффициенты матча Ренн — Лорьян

  • 1
  • 1.35
  • X
  • 5.20
  • 2
  • 9.00
  • Ставка
    •

    Если они смогут набрать ход с самого начала, то уж точно способны усложнить ситуацию для «Монако» и «Лиона» в борьбе за путевку в Лигу чемпионов.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Летом клуб провел четыре товарищеские встречи, две из которых выиграл, а две проиграл, одна из которых пришлась на последний матч.

    «Лорьян»

    «Лорьяну», который с трудом спасся в элитном дивизионе, в новой кампании также предстоит бороться за выживание.

    Среди команд, которым удалось остаться в высшем дивизионе в сезоне 2021/22, никто не выиграл меньше матчей чемпионата (8), чем этот коллектив.

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    • Это лишь подчеркивает серьезность ситуации, с которой ей пришлось столкнуться в прошлом сезоне. Множество незаметных летних подписаний вряд ли повысят шансы клуба избежать еще одной изматывающей кампании в Лиге 1.

    Летом он провел пять товарищеских встреч, две из которых выиграл, две проиграл, еще одну свел вничью — как раз в послейдней игре.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,33.

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    Успех гостей оценивается в 9,00, тогда как ничья — в 5,00.

    Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,20.

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    «Ренн» — «Лорьян»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 07.08.2022. Прогнозы на футбол. Выиграет ли «Ренн» свой стартовый матч Лиги 1?
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