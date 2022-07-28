В четверг, 28 июля «Янг Бойз» на своём поле сыграет против «Лиепаи» в рамках второго матча 2-го раунда Лиги конференций. Матч состоится 28 июля, начало — 21:00 по мск. «Янг Бойз» — «Лиепая»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Янг Бойз»

Бронзовый призёр чемпионата Швейцарии уже провёл 2-й поединок в «регулярке» внутреннего первенства.

На этот раз футболисты «Янг Бойз» обыграли на выезде «Сьон» (3:0). «Чёрно-жёлтые» — единоличные лидеры швейцарского чемпионата. Клуб уже одержал две победы и вышел в на 1 место.

Коэффициенты матча Янг Бойз — Лиепая 1 1.09 X 8.50 2 35.00 Ставка

В Лиге конференций дела тоже идут с позитивным оттенком. «Янг Бойз» обыграл «Лиепаю» в первой встрече 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов (1:0).

Все прогнозы на Лигу конференций

В случае повторного успеха «Янг Бойз» в следующем раунде квалификации встретится с победителем пары «КуПС» — «Милсами».

«Лиепая»

Эта команда в чемпионате Латвии идет на 4-м месте в турнирной таблице. В активе «Лиепаи»: 40 очков, 12 побед и 4 ничьих.

31-го июля «Лиепая» в гостях проведет игру 23-го тура чемпионата. В соперниках — «Метта».

К еврокубкам. Бронзовый призёр латвийского первенства проиграл первую встречу швейцарцам. Шансы на спасение в поединке — ещё есть.

«Лиепая» стартовала в Лиге конференций с 1-го отборочного раунда. Была победа над клубом «Гиляни» из Косово (3:2)

Прогноз и ставка

В данном матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Янг Бойз» в этом матче можно поставить за 1.10, ничья оценена в 11.00, а на успех «Лиепаи» — за 33.00.

«Лиепая» — явный аутсайдер пары.

«Янг Бойз» — шикарен в атаке и продолжит штурмовать ворота соперника.

Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.13