«Янг Бойз»
Бронзовый призёр чемпионата Швейцарии уже провёл 2-й поединок в «регулярке» внутреннего первенства.
На этот раз футболисты «Янг Бойз» обыграли на выезде «Сьон» (3:0). «Чёрно-жёлтые» — единоличные лидеры швейцарского чемпионата. Клуб уже одержал две победы и вышел в на 1 место.
Коэффициенты матча Янг Бойз — Лиепая
В Лиге конференций дела тоже идут с позитивным оттенком. «Янг Бойз» обыграл «Лиепаю» в первой встрече 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов (1:0).
Все прогнозы на Лигу конференций
В случае повторного успеха «Янг Бойз» в следующем раунде квалификации встретится с победителем пары «КуПС» — «Милсами».
«Лиепая»
Эта команда в чемпионате Латвии идет на 4-м месте в турнирной таблице. В активе «Лиепаи»: 40 очков, 12 побед и 4 ничьих.
31-го июля «Лиепая» в гостях проведет игру 23-го тура чемпионата. В соперниках — «Метта».
К еврокубкам. Бронзовый призёр латвийского первенства проиграл первую встречу швейцарцам. Шансы на спасение в поединке — ещё есть.
«Лиепая» стартовала в Лиге конференций с 1-го отборочного раунда. Была победа над клубом «Гиляни» из Косово (3:2)
Прогноз и ставка
В данном матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Янг Бойз» в этом матче можно поставить за 1.10, ничья оценена в 11.00, а на успех «Лиепаи» — за 33.00.
«Лиепая» — явный аутсайдер пары.
«Янг Бойз» — шикарен в атаке и продолжит штурмовать ворота соперника.
Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.13