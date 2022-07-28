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    Швейцарцы уничтожат соперника и не моргнув?

    «Янг Бойз» — «Лиепая». Прогноз, ставка (к. 2.13) на футбол, квалификация Лиги конференций, 28 июля 2022 года

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    «Янг Бойз»
    В четверг, 28 июля «Янг Бойз» на своём поле сыграет против «Лиепаи» в рамках второго матча 2-го раунда Лиги конференций. Матч состоится 28 июля, начало — 21:00 по мск. «Янг Бойз» — «Лиепая»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 28 Июля 2022 года
    Янг Бойз
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    •  Янг Бойз 21:00 Лиепая Лиепая
  • Лига конференций. Квалификация
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    «Янг Бойз»

    Бронзовый призёр чемпионата Швейцарии уже провёл 2-й поединок в «регулярке» внутреннего первенства.

    На этот раз футболисты «Янг Бойз» обыграли на выезде «Сьон» (3:0). «Чёрно-жёлтые» — единоличные лидеры швейцарского чемпионата. Клуб уже одержал две победы и вышел в на 1 место.

    Коэффициенты матча Янг Бойз — Лиепая

  • 1
  • 1.09
  • X
  • 8.50
  • 2
  • 35.00
  • Ставка
    •

    В Лиге конференций дела тоже идут с позитивным оттенком. «Янг Бойз» обыграл «Лиепаю» в первой встрече 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов (1:0).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В случае повторного успеха «Янг Бойз» в следующем раунде квалификации встретится с победителем пары «КуПС» — «Милсами».

    «Лиепая»

    Эта команда в чемпионате Латвии идет на 4-м месте в турнирной таблице. В активе «Лиепаи»: 40 очков, 12 побед и 4 ничьих.

    31-го июля «Лиепая» в гостях проведет игру 23-го тура чемпионата. В соперниках — «Метта».

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  • 25/07/2022

    • К еврокубкам. Бронзовый призёр латвийского первенства проиграл первую встречу швейцарцам. Шансы на спасение в поединке — ещё есть.

    «Лиепая» стартовала в Лиге конференций с 1-го отборочного раунда. Была победа над клубом «Гиляни» из Косово (3:2)

    Прогноз и ставка

    В данном матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Янг Бойз» в этом матче можно поставить за 1.10, ничья оценена в 11.00, а на успех «Лиепаи» — за 33.00.

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    «Лиепая» — явный аутсайдер пары.

    «Янг Бойз» — шикарен в атаке и продолжит штурмовать ворота соперника.

    Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.13

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    «Янг Бойз» — «Лиепая»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 28.07.2022. Прогнозы на футбол. Швейцарцы уничтожат соперника и не моргнув?
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