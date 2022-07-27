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    «Марсель» одолеет «Бетис»

    «Бетис» — «Марсель». Прогноз, ставка (к. 2.12) на футбол, товарищеский матч, 27 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бетис» — «Марсель»
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    Самуэль Жиго
    «Бетис» сыграет на своем поле с «Марселем» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 27 июля, начало — в 21:30 мск. «Бетис» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 27 Июля 2022 года
    Бетис
  • Севилья
    •  Бетис 21:30 Марсель Марсель
  • Товарищеские матчи (клубы)
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    «Бетис»

    Эта команда в завершила минувший чемпионат Испании на 5 месте, хотя вполне могла оказаться даже в тройке лучших.

    Впрочем, летние контрольные матчи «Бетис» пока проводит неудачно. В двух поединках севильцы по разу сыграли вничью и проиграли.

    Последний товарищеский матч команда провела не лучшим образом. В поединке с ПСВ севильцы уступили (2:1).

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    «Бетис» дважды встречался с марсельцами. Причем соперники по разу обменялись победами.

    «Марсель»

    «Марсель» в минувшем сезоне занял в 2 место в Лиге 1. Выше оказался только звездный ПСЖ.

    А вот летняя подготовка пока проходит не так удачно, если говорить о результатах контрольных матчей: 1 победа и 2 поражения.

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    • В последнем матче марсельцы уступили. Причем поражение от «Мидлсбро» вышло крайне обидным (2:0).

    Из пополнения стоит отметить защитника Самуэля Жиго, перебравшегося из московского «Спартака». Он наверняка качественно укрепит оборону марсельцев.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Марсель» за 2.12, на ничью за 3.68, а на «Бетис» — за 3.15.

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    «Бетис» имеет сложности с реализацией.

    «Марсель» смотрится сильнее соперника.

    Марсельцы наверняка постараются реабилитироваться за поражение в своем последнем контрольном поединке. Наши прогноз и ставка — Победа «Марселя» с коэффициентом 2.12.

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    «Бетис» — «Марсель»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 27.07.2022. Прогнозы на футбол. «Марсель» одолеет «Бетис»
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