«Бетис»
Эта команда в завершила минувший чемпионат Испании на 5 месте, хотя вполне могла оказаться даже в тройке лучших.
Впрочем, летние контрольные матчи «Бетис» пока проводит неудачно. В двух поединках севильцы по разу сыграли вничью и проиграли.
Последний товарищеский матч команда провела не лучшим образом. В поединке с ПСВ севильцы уступили (2:1).
«Бетис» дважды встречался с марсельцами. Причем соперники по разу обменялись победами.
«Марсель»
«Марсель» в минувшем сезоне занял в 2 место в Лиге 1. Выше оказался только звездный ПСЖ.
А вот летняя подготовка пока проходит не так удачно, если говорить о результатах контрольных матчей: 1 победа и 2 поражения.
В последнем матче марсельцы уступили. Причем поражение от «Мидлсбро» вышло крайне обидным (2:0).
Из пополнения стоит отметить защитника Самуэля Жиго, перебравшегося из московского «Спартака». Он наверняка качественно укрепит оборону марсельцев.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Марсель» за 2.12, на ничью за 3.68, а на «Бетис» — за 3.15.
«Бетис» имеет сложности с реализацией.
«Марсель»
Марсельцы наверняка постараются реабилитироваться за поражение в своем последнем контрольном поединке. Наши прогноз и ставка — Победа «Марселя» с коэффициентом 2.12.