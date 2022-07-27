«Бетис» сыграет на своем поле с «Марселем» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 27 июля, начало — в 21:30 мск. «Бетис» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бетис»

Эта команда в завершила минувший чемпионат Испании на 5 месте, хотя вполне могла оказаться даже в тройке лучших.

Впрочем, летние контрольные матчи «Бетис» пока проводит неудачно. В двух поединках севильцы по разу сыграли вничью и проиграли.

Последний товарищеский матч команда провела не лучшим образом. В поединке с ПСВ севильцы уступили (2:1).

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«Бетис» дважды встречался с марсельцами. Причем соперники по разу обменялись победами.

«Марсель»

«Марсель» в минувшем сезоне занял в 2 место в Лиге 1. Выше оказался только звездный ПСЖ.

А вот летняя подготовка пока проходит не так удачно, если говорить о результатах контрольных матчей: 1 победа и 2 поражения.

В последнем матче марсельцы уступили. Причем поражение от «Мидлсбро» вышло крайне обидным (2:0).

Из пополнения стоит отметить защитника Самуэля Жиго, перебравшегося из московского «Спартака». Он наверняка качественно укрепит оборону марсельцев.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Марсель» за 2.12, на ничью за 3.68, а на «Бетис» — за 3.15.

«Бетис» имеет сложности с реализацией.

«Марсель» смотрится сильнее соперника .

Марсельцы наверняка постараются реабилитироваться за поражение в своем последнем контрольном поединке. Наши прогноз и ставка — Победа «Марселя» с коэффициентом 2.12.