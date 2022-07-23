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    Нидерланды не остановят француженок на пути в полуфинал?

    Франция — Нидерланды. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, женский Евро-2022, 23 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Франция — Нидерланды
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    Сборная Франции
    В 1/4 финала женского чемпионата Европы-2020 сборная Франции сыграет с командой Нидерландов. Встреча пройдет 23 июля в английском Ротерхэме и начнется в 22:00 по мск. Франция — Нидерланды: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Франция

    В отборе на текущее первенство «синие» выступили очень уверенно — на счету команды семь побед и ничья, что принесло 22 очка и первое место в турнирной таблице. Разница мячей 40-0.

    В отборе на чемпионат мира подопечные Корина Дьякра выиграли все восемь поединков и получили пропуск на Мундиаль.

    В первой игре текущего первенства в Англии француженки просто уничтожили Италию (5:1), следом за чем одолели Бельгию (2:1).

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    Уже гарантировав себе выход в плей-офф с первого места, сборная Франции в последнем матче упустили в компенсированное время победу над Исландией (1:1).

    Нидерланды

    Голландки выиграли чемпионат Европы в 2017 году. В отборе на Евро-2022 «львицы» выиграли все десять матчей, при разнице мячей 48-3.

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    • В отборе на чемпионат мира подопечные Марка Парсона за семь туров добыли пять побед, что принесло 17 очков и два балла отрыва от ближайшего преследователя.

    На старте группового этапа турнира в Англии голландская команда сыграла вничью со Швецией (1:1), после чего обыграла Португалию (3:2).

    Календарь и таблица РПЛ

    В последнем матче сборная Нидерландов разгромила команду Швейцарии (4:1) и вышла в плей-офф со второго места в группе.

    Прогноз и ставка

    На победу Франции в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.745, на ничью в основное время — 3.80, а на победу Нидерландов — 4.50.

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    На проход Франции в полуфинал дают коэффициент 1.38, а на успех Нидерландов— 3.00

    Француженки — одни из главных фавориток турнира. Прогноз: Франция не проиграет верховой матч. .

    Команды не ушли без забитого мяча ни в одном из матчей группового этапа. Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.74 и ТБ 2,5 за 1.76.

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    Франция — Нидерланды: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 23.07.2022. Прогнозы на футбол. Нидерланды не остановят француженок на пути в полуфинал?
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