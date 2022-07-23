Франция
В отборе на текущее первенство «синие» выступили очень уверенно — на счету команды семь побед и ничья, что принесло 22 очка и первое место в турнирной таблице. Разница мячей 40-0.
В отборе на чемпионат мира подопечные Корина Дьякра выиграли все восемь поединков и получили пропуск на Мундиаль.
В первой игре текущего первенства в Англии француженки просто уничтожили Италию (5:1), следом за чем одолели Бельгию (2:1).
Уже гарантировав себе выход в плей-офф с первого места, сборная Франции в последнем матче упустили в компенсированное время победу над Исландией (1:1).
Нидерланды
Голландки выиграли чемпионат Европы в 2017 году. В отборе на Евро-2022 «львицы» выиграли все десять матчей, при разнице мячей 48-3.
В отборе на чемпионат мира подопечные Марка Парсона за семь туров добыли пять побед, что принесло 17 очков и два балла отрыва от ближайшего преследователя.
На старте группового этапа турнира в Англии голландская команда сыграла вничью со Швецией (1:1), после чего обыграла Португалию (3:2).
В последнем матче сборная Нидерландов разгромила команду Швейцарии (4:1) и вышла в плей-офф со второго места в группе.
Прогноз и ставка
На победу Франции в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.745, на ничью в основное время — 3.80, а на победу Нидерландов — 4.50.
На проход Франции в полуфинал дают коэффициент 1.38, а на успех Нидерландов— 3.00
Француженки — одни из главных фавориток турнира. Прогноз:
Команды не ушли без забитого мяча ни в одном из матчей группового этапа. Интересны варианты ставок