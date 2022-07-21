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    Очередной верховой матч «канониров»

    «Орландо Сити» — «Арсенал». Прогноз, ставка (к. 1.88) на футбол, товарищеский матч, 21 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Орландо Сити» — «Арсенал»
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    «Арсенал»
    В товарищеском поединке клуб МЛС «Орландо Сити» на своем поле сыграет с лондонским «Арсеналом». Матч пройдет в ночь на 21 июля и начнется в 02:30 по мск. «Орландо Сити» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 21 Июля 2022 года

    «Орландо Сити»

    С 30 набранными очками после 21 проведенного поединка «Орландо Сити» находится на пятой строке Восточной конференции, отставая от лидера на девять пунктов.

    Вот уже как три тура «львы» на внутренней арене не знают горечи поражений, раз выиграв в этом отрезке при двух мировых исходах. Последний раз они уходили с поля поверженными в начале этого месяца, уступив на своем поле 3:5 «ДС Юнайтед».

    Свои же две последние игры коллектив свел вничью, поочередно поделив очки в выездных встречах с «Колорадо» и «Атлантой», оба раза сыграв по 1:1.

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    Стоит отметить, что у «Орландо» минусовая разница мячей и пропущенно довольно-таки много — 30 пробоин в 21 проведенной игре.

    «Арсенал»

    «Арсенал» в минувшем розыгрыше английской Премьер-лиге финишировал на пятой строке. От четвертой позиции, дающей билет в Лигу чемпионов, он отстал всего на два очка.

    «Канониры» не попали в самый главный еврокубок из-за смазанной концовки чемпионата. В трех последних играх они дважды уступили — на выезде «Ньюкаслу» 0:2 и «Тоттенхэму» 0:3, занявший в этого четвертое место.

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    • В последнем же туре лондонский коллектив встречался на своем поле с «Эвертоном» и смог его разгромить со счетом 5:1.

    В межсезонье «Арсенал» уже успел провести три контрольных поединка, поочередно одолев в них английский «Ипсвич» 5:1, немецкий «Нюрнберг» 5:3 и соотечественников из «Эвертона» 2:0.

    Прогноз и ставка на «Орландо Сити» — «Арсенал»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Арсенала» предлагают — 1.31.

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    На викторию «Орландо Сити» дают — 7.80, ничья оценена — в 4.74.

    Вряд ли «канониры» в этой игре забьют меньше, чем в предыдущих контрольных встречах. Да и хозяева не упустят возможности отметится в ворота топ-клуба. В общем, очередные верхи здесь обеспечены.

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