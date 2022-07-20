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    Найдет ли «Сутьеска» аргументы против «Клаксвика»?

    «Сутьеска» — «Класквик». Прогноз, ставка (к. 2.25) на футбол, квалификация Лиги конференций, 20 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сутьеска» — «Класквик»
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    «Сутьеска» проиграла три последних матча
    «Сутьеска» сыграет против «Класквика». Это будет игра 2-й стадии отбора Лиги конференций. Матч состоится 20 июля и начнётся в 22:00 по мск. «Сутьеска» — «Класквик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 20 Июля 2022 года
    Сутьеска Никшич
  • Лига конференций. Квалификация
    •  Сутьеска Никшич 22:00 Клаксвик Клаксвик
  • Клаксвик
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    «Сутьеска»

    «Синие» стали чемпионами Черногории в прошлом сезоне, заняв первое место команда смогла набрать 75 очков после 36 сыгранных матчей. Этот коллектив забил 64 гола в ворота своих соперников, а пропустил — 29.

    После завершения родного чемпионата «Сутьеска» в июне месяце провела три товарищеских матча, которые показали, что команда находится не в самой оптимальной форме. Лишь в одном поединке «синие» смогли одержать победу над «Радником» со счетом 4:1.

    Коэффициенты матча Сутьеска Никшич — Клаксвик

  • 1
  • 2.50
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.90
  • Ставка
    •

    А в двух остальных встречах команда проиграла таким соперникам как «Младость ГАТ» и «Спартак Субботица» с одинаковым счетом 1:0.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Эти опасения подтвердились и в официальных матчах, где коллектив вылетел из квалификации Лиги чемпионов, уступив «Лудогорцу» с общим счетом 0:3.

    «Клаксвик»

    «Клаксвик» в прошлом году безуспешно пытался попасть в групповой этап Лиги конференций.

    В первом раунде квалификации клуб с Фарерских островов проиграл латвийскому «РФШ». После домашней победы команда с острова Борой уступила в гостях, пропустив решающий гол в овертайме.

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    • Несмотря на эту неудачу, «Клаксвик» успешно провел внутренний чемпионат, в 19-й раз завоевав золотые медали.

    Получив право выступить в квалификации Лиги чемпионов, коллектив уступил борьбу норвежскому «Буде-Глимту» с общим счетом 3:4.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,45.

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    Успех гостей оценивается в 2,80, тогда как ничья — в 3,00.

    Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,25.

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    «Сутьеска» — «Класквик»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 20.07.2022. Прогнозы на футбол. Найдет ли «Сутьеска» аргументы против «Клаксвика»?
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