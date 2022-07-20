«Сутьеска» сыграет против «Класквика». Это будет игра 2-й стадии отбора Лиги конференций. Матч состоится 20 июля и начнётся в 22:00 по мск. «Сутьеска» — «Класквик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сутьеска»

«Синие» стали чемпионами Черногории в прошлом сезоне, заняв первое место команда смогла набрать 75 очков после 36 сыгранных матчей. Этот коллектив забил 64 гола в ворота своих соперников, а пропустил — 29.

После завершения родного чемпионата «Сутьеска» в июне месяце провела три товарищеских матча, которые показали, что команда находится не в самой оптимальной форме. Лишь в одном поединке «синие» смогли одержать победу над «Радником» со счетом 4:1.

Коэффициенты матча Сутьеска Никшич — Клаксвик 1 2.50 X 3.25 2 2.90 Ставка

А в двух остальных встречах команда проиграла таким соперникам как «Младость ГАТ» и «Спартак Субботица» с одинаковым счетом 1:0.

Все прогнозы на Лигу конференций

Эти опасения подтвердились и в официальных матчах, где коллектив вылетел из квалификации Лиги чемпионов, уступив «Лудогорцу» с общим счетом 0:3.

«Клаксвик»

«Клаксвик» в прошлом году безуспешно пытался попасть в групповой этап Лиги конференций.

В первом раунде квалификации клуб с Фарерских островов проиграл латвийскому «РФШ». После домашней победы команда с острова Борой уступила в гостях, пропустив решающий гол в овертайме.

Несмотря на эту неудачу, «Клаксвик» успешно провел внутренний чемпионат, в 19-й раз завоевав золотые медали.

Получив право выступить в квалификации Лиги чемпионов, коллектив уступил борьбу норвежскому «Буде-Глимту» с общим счетом 3:4.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,45.

Успех гостей оценивается в 2,80, тогда как ничья — в 3,00.

Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,25.