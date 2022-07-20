В среду, 20 июля, в Хайфе на стадионе «Самми Офер» местный клуб «Хайфа» сыграет против греческого «Олимпиакоса» в первом поединке второго отборочного раунда Лиги чемпионов-2022/23. Начало — в 20:00 по мск. «Маккаби» Хайфа — «Олимпиакос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Маккаби» Хайфа

«Маккаби» Хайфа — один из самых титулованных клубов Израиля. На счету у команды 14 чемпионских титулов и два из них пришлись на два минувших сезона.

«Зеленые» почти в каждом году выступают на евроарене. За историю их выступлений они дважды добирались до групповой стадии Лиги чемпионов. А самым высшим их достижение является четвертьфинал Кубка Кубков в далеком 1999 году.

Коэффициенты матча Маккаби Хф — Олимпиакос 1 2.85 X 3.15 2 2.60 Ставка

В прошлом сезоне коллектив сразу же вылетел из главного еврокубка, но смог добраться до групповой стадии Лиги конференций, где финишировал на последнем месте с четырьмя очками.

Все прогнозы на футбол

В межсезонье «Маккаби» провел два спарринга и оба их проиграл, а также успел провести матч за Суперкубок Израиля, уступив там в серии послематчевых пенальти «Хапоелю» из Беер-Шевы.

«Олимпиакос»

«Олипиакос» является самым титулованным клубом Греции. Он выиграл 47 раз чемпионат страны, а также становился 28-кратным обладателем национального кубка.

У «легенд» громадный еврокубковый опыт, но в последнее время они особенно ничего не показывает на международной арене. Так, в 2020 году он прошли в основной раунд Лиги чемпионов и заняли там третье место, а потом в Лиге Европы дошли до 1/8 финала.

В прошлом же году клуб из города Пирей в квалификации ЛЧ уступил болгарскому «Лудогорцу», после чего перебрался в Лигу Европы, где снова прошли в плей-офф, но проиграл там итальянской «Аталанте».

«Оли» еще не проводил официальных встреч в новом сезоне, отыграв аж восемь контрольных поединков, уступив в четырех из них при двух мировых и двух победах.

В 2002 году эти клубы играли в групповом раунде Лиги чемпионов. И тогда «Маккаби» в играх с «Олимпиакосом» набрал четыре очка, выиграв 3:0 дома и расписав мировую 3:3 на выезде.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Олимпиакоса» предлагают — 2.52.

На викторию «Маккаби» дают — 2.76, ничья оценена — в 3.22.

Обе команды в своих чемпионатах могут похвастаться надежной оборонительной линией, да и в первой игре форсировать события ни одна из сторон не станет, поэтому склоняемся здесь к низкой результативности.