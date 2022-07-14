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    Решающее слово останется за «Ригой»?

    «Рига» — «Дерри Сити». Прогноз, ставка (к. 1.80) на футбол, квалификация Лиги конференций, 14 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Рига» — «Дерри Сити»
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    «Дерри»
    В четверг, 14 июля «Рига» на своём поле примет «Дерри». Это будет ответный поединок первого отборочного раунда Лиги конференций. Начало встречи — в 20:00 (мск). «Рига» — «Дерри Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 14 Июля 2022 года
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    «Рига»

    Четвёртый клуб Латвии одержал уверенную победу в Ирландии в рамках квалификации Лиги конференций (2:0). В составе «Риги» голами отметились Рамос и Филиппов.

    «Рига» в одном шаге от выхода во 2-й отборочный раунд еврокубка. Если латышские футболисты сохранят добытое преимущество в гостях, то в следующем этапе им предстоит встретить барьер в лице словацкого клуба «Ружомберок» или литовского «Кауно Жальгириса».

    Коэффициенты матча Рига — Дерри Сити

  • 1
  • 1.83
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 4.80
  • Ставка
    •

    В чемпионате Латвии «Рига» идёт на 3-м месте. В активе команды 41 очко. Выше РФШ (45 баллов) и «Валмиера» (50 очков). Следующий матч футболисты «Риги» проведут против команды «Супер Нова». Он пройдет дома 17 июля.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Прошлый сезон в еврокубках был самым удачным для клуба. «Рига» добралась до раунда плей-офф Лиги конференций. В последней стадии отбора потерпела поражение от «Линкольна» (2:4).

    «Дерри»

    В ответном матче стартового раунда Лиги конференций ирландской команде не сможет помочь вингер Мэтью Смитт. Полузащитник схлопотал красную карточку в первой игре с «Ригой».

    У «Дерри Сити» шансы есть, но они призрачные. Ирландской команде важно забить быстрый гол, так команда сможет вернуться в игру.

    После 22-х туров национального чемпионата «Дерри» идут на 3-м месте. Клуб уже набрал 40 очков. Отставание от второго клуба ирландского «Дандолка» всего очко. 17 июля «Сити» проведёт очередной матч в чемпионате Ирландии. Соперник — Фин Харпс. Игра состоится в гостях 17-го июля.

    Прогноз и ставка

    В данной встрече букмекеры отдают предпочтение хозяевам: на победу «Риги» можно поставить за 1.80, ничья рассценивается в 3.40, а успех «Дерри Сити» предлагают взять за 4.38.

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    Прогноз: «Рига» — еще скажет ключевое слово в этом противостоянии. У команды преимущество в счёте и в домашнем поле. А «Дерри Сити» не сможет рассчитывать на ключевого футболиста Мэтью Смитта.

    Ставка — победа «Риги» за 1.80

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    «Рига» — «Дерри Сити»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 14.07.2022. Прогнозы на футбол. Решающее слово останется за «Ригой»?
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