«Клифтонвилл» сыграет на своем поле с ДАКом в рамках 1/8 финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 14 июля, начало — в 22:00 мск. «Клифтонвилл» — ДАК: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Клифтонвилл»

В первом поединке североирландцы дали бой ДАКу. Между тем, словаки в итоге добились победы (2:1).

Причем до того «Клифтонвилл» четырежды к ряду уступил в товарищеских матчах. Причем все 4 неудачи вышли минимальными.

Вообще, североирландский клуб теперь должен быть активнее в атаке. Вот только хватит ли команде ресурсов для победы?!

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У «Клифтонвилл» нет другого выхода, кроме как активно идти вперед. Правда, команде нужно существенно прибавлять в плане реализации.

ДАК

Победа в первом поединке (2:1) дает неплохие шансы на проход в следующий раунд. Словаки и по игре смотрелись монолитнее.

В составе команды выделяется Никола Крстович. Именно его точный удар принес словакам победу в первой встрече.

ДАК, несомненно, не собирается играть на удержание. Класс и мотивация позволяют рассчитывать на успех и в ответной встрече.

Вот только без кадровых потерь у словаков не обошлось. В первом поединке красную карточку получил немецкий форвард Брахим Моумоу.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на ДАК за 2.10, на ничью за 3.60, а на «Клифтонвилл» — за 3.20.

«Клифтонвилл» имеет действующую серию из пяти поражений подряд .

ДАК в первом поединке смотрелся сильнее соперника.

Атака словаков обеспечит им вторую победу над североирландцами. Наши прогноз и ставка — Победа ДАКа с коэффициентом 2.10.