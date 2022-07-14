«Клифтонвилл»
В первом поединке североирландцы дали бой ДАКу. Между тем, словаки в итоге добились победы (2:1).
Причем до того «Клифтонвилл» четырежды к ряду уступил в товарищеских матчах. Причем все 4 неудачи вышли минимальными.
Вообще, североирландский клуб теперь должен быть активнее в атаке. Вот только хватит ли команде ресурсов для победы?!
Все прогнозы на Лигу конференций
У «Клифтонвилл» нет другого выхода, кроме как активно идти вперед. Правда, команде нужно существенно прибавлять в плане реализации.
ДАК
Победа в первом поединке (2:1) дает неплохие шансы на проход в следующий раунд. Словаки и по игре смотрелись монолитнее.
В составе команды выделяется Никола Крстович. Именно его точный удар принес словакам победу в первой встрече.
ДАК, несомненно, не собирается играть на удержание. Класс и мотивация позволяют рассчитывать на успех и в ответной встрече.
Вот только без кадровых потерь у словаков не обошлось. В первом поединке красную карточку получил немецкий форвард Брахим Моумоу.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на ДАК за 2.10, на ничью за 3.60, а на «Клифтонвилл» — за 3.20.
«Клифтонвилл»
ДАК в первом поединке смотрелся сильнее соперника.
Атака словаков обеспечит им вторую победу над североирландцами. Наши прогноз и ставка — Победа ДАКа с коэффициентом 2.10.