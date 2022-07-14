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    ДАК снова одолеет «Клифтонвилл»

    «Клифтонвилл» — ДАК. Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, квалификация Лиги конференций, 14 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Клифтонвилл» — ДАК
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    ДАК
    «Клифтонвилл» сыграет на своем поле с ДАКом в рамках 1/8 финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 14 июля, начало — в 22:00 мск. «Клифтонвилл» — ДАК: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 14 Июля 2022 года
    Клифтонвилл
  • Лига конференций. Квалификация
    •  Клифтонвилл 22:00 ДАК 1904 ДАК 1904
  • Лига конференций. Квалификация
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    «Клифтонвилл»

    В первом поединке североирландцы дали бой ДАКу. Между тем, словаки в итоге добились победы (2:1).

    Причем до того «Клифтонвилл» четырежды к ряду уступил в товарищеских матчах. Причем все 4 неудачи вышли минимальными.

    Вообще, североирландский клуб теперь должен быть активнее в атаке. Вот только хватит ли команде ресурсов для победы?!

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    У «Клифтонвилл» нет другого выхода, кроме как активно идти вперед. Правда, команде нужно существенно прибавлять в плане реализации.

    ДАК

    Победа в первом поединке (2:1) дает неплохие шансы на проход в следующий раунд. Словаки и по игре смотрелись монолитнее.

    В составе команды выделяется Никола Крстович. Именно его точный удар принес словакам победу в первой встрече.

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  • 11/07/2022

    • ДАК, несомненно, не собирается играть на удержание. Класс и мотивация позволяют рассчитывать на успех и в ответной встрече.

    Вот только без кадровых потерь у словаков не обошлось. В первом поединке красную карточку получил немецкий форвард Брахим Моумоу.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на ДАК за 2.10, на ничью за 3.60, а на «Клифтонвилл» — за 3.20.

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    «Клифтонвилл» имеет действующую серию из пяти поражений подряд.

    ДАК в первом поединке смотрелся сильнее соперника.

    Атака словаков обеспечит им вторую победу над североирландцами. Наши прогноз и ставка — Победа ДАКа с коэффициентом 2.10.

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    «Клифтонвилл» — ДАК: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 14.07.2022. Прогнозы на футбол. ДАК снова одолеет «Клифтонвилл»
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