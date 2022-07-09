«Зенит» сыграет на своем поле со «Спартаком» в рамках Суперкубка России. Матч пройдет 9 июля, начало — в 19:00 мск. «Зенит» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Зенит»

Зенитовцы минувший сезон провели весьма уверенно. Их четвертый к ряду чемпионский титул не вызывал сомнений, пожалуй, ни у кого.

Теперь команда Сергея Семака постарается удержать позиции. Да и пополнение у питерцев приличное, как для нынешних времен.

Коэффициенты матча Зенит — Спартак 1 1.53 X 4.50 2 5.90 Ставка

Из стана «Спартака» перешел Зелимхан Бакаев. По первым матчам хавбека в составе зенитовцев видно, что это однозначное усиление.

Все прогнозы на футбол

Матчи с «красно-белыми» для «Зенита» всегда сверхпринципиальны. Помогут петербуржцам и родные трибуны.

«Спартак»

«Спартак» провалил минувший чемпионат, однако Кубок России команде покорился. Такое себе утешение в вековой юбилей.

Нынешний «Спартак» — уже совсем другая команда. Посмотрим, что в столь короткий промежуток своей каденции успел нашаманить Гильермо Абаскаль.

Правда, в обойме признанные лидеры Квинси Промес и Александр Соболев. Наверняка свое веское слово в атаке эти парни скажут.

В любом случае, бороться с чемпионом на равных для команды задача сложная. Тем более, поединок состоится на берегах Невы.

Ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Зенит» за 1.55, на ничью за 4.58, а на «Спартак» — за 6.60.

«Зенит» неплохо усилился в межсезонье .

«Спартак» предстанет фактически новой командой.

Обе команды наверняка будут активно атаковать с первых минут матча. Для тех, кто готов рискнуть: ставка — Тотал 1-го тайма больше 2.5, поставить на это можно с коэффициентом 6.10.

Для остальных — более умеренный прогноз.