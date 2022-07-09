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    Все новости спорта

    «Зенит» и «Спартак» сразу понесутся в атаку?

    «Зенит» — «Спартак». Дерзкая ставка за 6.10 на матч Суперкубка России 9 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Зенит» — «Спартак»
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    Иван Сергеев
    «Зенит» сыграет на своем поле со «Спартаком» в рамках Суперкубка России. Матч пройдет 9 июля, начало — в 19:00 мск. «Зенит» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Суперкубок 09 Июля 2022 года
    Зенит
  • Санкт-Петербург
    •  Зенит 19:00 Спартак Спартак
  • Москва
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    «Зенит»

    Зенитовцы минувший сезон провели весьма уверенно. Их четвертый к ряду чемпионский титул не вызывал сомнений, пожалуй, ни у кого.

    Теперь команда Сергея Семака постарается удержать позиции. Да и пополнение у питерцев приличное, как для нынешних времен.

    Коэффициенты матча Зенит — Спартак

  • 1
  • 1.53
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 5.90
  • Ставка
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    Из стана «Спартака» перешел Зелимхан Бакаев. По первым матчам хавбека в составе зенитовцев видно, что это однозначное усиление.

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    Матчи с «красно-белыми» для «Зенита» всегда сверхпринципиальны. Помогут петербуржцам и родные трибуны.

    «Спартак»

    «Спартак» провалил минувший чемпионат, однако Кубок России команде покорился. Такое себе утешение в вековой юбилей.

    Нынешний «Спартак» — уже совсем другая команда. Посмотрим, что в столь короткий промежуток своей каденции успел нашаманить Гильермо Абаскаль.

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    • Правда, в обойме признанные лидеры Квинси Промес и Александр Соболев. Наверняка свое веское слово в атаке эти парни скажут.

    В любом случае, бороться с чемпионом на равных для команды задача сложная. Тем более, поединок состоится на берегах Невы.

    Ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Зенит» за 1.55, на ничью за 4.58, а на «Спартак» — за 6.60.

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    «Зенит» неплохо усилился в межсезонье.

    «Спартак» предстанет фактически новой командой.

    Обе команды наверняка будут активно атаковать с первых минут матча. Для тех, кто готов рискнуть: ставка — Тотал 1-го тайма больше 2.5, поставить на это можно с коэффициентом 6.10.

    Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Зенит» — «Спартак»: прогноз, ставка (6.10), статистика, коэффициенты матча 09.07.2022. Прогнозы на футбол. «Зенит» и «Спартак» сразу понесутся в атаку?
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