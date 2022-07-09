«Зенит»
Зенитовцы минувший сезон провели весьма уверенно. Их четвертый к ряду чемпионский титул не вызывал сомнений, пожалуй, ни у кого.
Теперь команда Сергея Семака постарается удержать позиции. Да и пополнение у питерцев приличное, как для нынешних времен.
Коэффициенты матча Зенит — Спартак
Из стана «Спартака» перешел Зелимхан Бакаев. По первым матчам хавбека в составе зенитовцев видно, что это однозначное усиление.
Матчи с «красно-белыми» для «Зенита» всегда сверхпринципиальны. Помогут петербуржцам и родные трибуны.
«Спартак»
«Спартак» провалил минувший чемпионат, однако Кубок России команде покорился. Такое себе утешение в вековой юбилей.
Нынешний «Спартак» — уже совсем другая команда. Посмотрим, что в столь короткий промежуток своей каденции успел нашаманить Гильермо Абаскаль.
Правда, в обойме признанные лидеры Квинси Промес и Александр Соболев. Наверняка свое веское слово в атаке эти парни скажут.
В любом случае, бороться с чемпионом на равных для команды задача сложная. Тем более, поединок состоится на берегах Невы.
Ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Зенит» за 1.55, на ничью за 4.58, а на «Спартак» — за 6.60.
«Зенит»
«Спартак» предстанет фактически новой командой.
Обе команды наверняка будут активно атаковать с первых минут матча. Для тех, кто готов рискнуть: ставка — Тотал 1-го тайма больше 2.5, поставить на это можно с коэффициентом 6.10.
Для остальных — более умеренный прогноз.