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    «Сабуртало» — «Партизани». Прогноз, ставка (к.3.00) на футбол, квалификация Лиги конференций, 7 июля 2022 года

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    ФК «Сабуртало»
    «Сабуртало» сыграет на своём поле с «Партизани» в рамках первого отборочного раунда Лиги конференций. Матч пройдёт 6 июля, начало — в 19:00 по мск. «Сабуртало» — «Партизани»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 07 Июля 2022 года
    Сабуртало
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    •  Сабуртало 19:00 Партизан Тирана Партизан Тирана
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    «Сабуртало»

    В прошлом сезоне «красные орлы» завершили чемпионат Грузии на 4-м месте. От бронзовой «Дилы», футболисты «Сабуртало» отстали на 4 очка.

    Наши дни. После 20-ти туров команда не может вернуться в борьбу за медали. «Сабуртало» идёт на 5-й строчке.

    Самый успешный год для клуба считается 2019-й. «Сабуртало» выиграло первый и пока единственный титул чемпиона Грузии. Дебют в Лиге чемпионов — потолок 2-й раунд квалификации. Сначала победа над «Шерифом» (4:3), а затем поражение от загребского «Динамо» (0:5).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    На следующий сезон грузинский клуб дебютировал в Лиге Европы. В первом же раунде «Сабуртало» споткнулось об кипрский «Аполлон» (1:5).

    И вот третья еврокампания команды. Новый турнир — Лига конференций, и снова дебют. В соперниках — «Партизани» из Албании.

    «Партизани»

    Албанский клуб завершил чемпионат своей страны в призовой тройке. «Партизани» — бронзовый призер лиги.

    Клубу из столицы Тираны не хватило 5 очков до серебра. Эту награду завоевала команда «Лячи».

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    • Обычно «Партизани» довольствуется двумя раундами еврокубков. Но было одно исключение. Сезон 2016/2017 албанская команда может записать себе в актив. Лучший евросезон в клубной истории.

    «Партизани» остановились в шаге от группового этапа Лиги Европы. В плей-офф албанцы уступили клубу из Российской Премьер-Лиги — «Краснодару» (0:4).

    Матч Лиги конференций против «Сабуртало» будет первым официальным поединком для «Партизани» в сезоне 2022/2023.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля: на победу «Сабуртало» можно поставить за 2.40.

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    Успех «Партизани» оценивается в 3.10, тогда как ничья — в 3.00.

    Абсолютно равные команды. Наши прогноз и ставка — будет ничья за 3.00

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    «Сабуртало» — «Партизани»: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты матча 07.07.2022. Прогнозы на футбол. Встреча завершится миром?
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