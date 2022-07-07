«Сабуртало»
В прошлом сезоне «красные орлы» завершили чемпионат Грузии на 4-м месте. От бронзовой «Дилы», футболисты «Сабуртало» отстали на 4 очка.
Наши дни. После 20-ти туров команда не может вернуться в борьбу за медали. «Сабуртало» идёт на 5-й строчке.
Самый успешный год для клуба считается 2019-й. «Сабуртало» выиграло первый и пока единственный титул чемпиона Грузии. Дебют в Лиге чемпионов — потолок 2-й раунд квалификации. Сначала победа над «Шерифом» (4:3), а затем поражение от загребского «Динамо» (0:5).
Все прогнозы на Лигу конференций
На следующий сезон грузинский клуб дебютировал в Лиге Европы. В первом же раунде «Сабуртало» споткнулось об кипрский «Аполлон» (1:5).
И вот третья еврокампания команды. Новый турнир — Лига конференций, и снова дебют. В соперниках — «Партизани» из Албании.
«Партизани»
Албанский клуб завершил чемпионат своей страны в призовой тройке. «Партизани» — бронзовый призер лиги.
Клубу из столицы Тираны не хватило 5 очков до серебра. Эту награду завоевала команда «Лячи».
Обычно «Партизани» довольствуется двумя раундами еврокубков. Но было одно исключение. Сезон 2016/2017 албанская команда может записать себе в актив. Лучший евросезон в клубной истории.
«Партизани» остановились в шаге от группового этапа Лиги Европы. В плей-офф албанцы уступили клубу из Российской Премьер-Лиги — «Краснодару» (0:4).
Матч Лиги конференций против «Сабуртало» будет первым официальным поединком для «Партизани» в сезоне 2022/2023.
Прогноз и ставка
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля: на победу «Сабуртало» можно поставить за 2.40.
Успех «Партизани» оценивается в 3.10, тогда как ничья — в 3.00.
Абсолютно равные команды. Наши прогноз и ставка — будет ничья за 3.00