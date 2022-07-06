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    Англичанки начнут свой путь на Евро с уверенной победы

    Англия (Ж) — Австрия (Ж). Прогноз, ставка (к. 2.37) на футбол, Евро-2022, 6 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Англия (Ж) — Австрия (Ж)
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    Фрагмент матча
    Женская сборная Англии на воем поле сыграет против женской сборной Австрии в рамках 1-го тура Евро-2022. Матч состоится 6 июля, начало — 22:00 (мск). Англия (Ж) — Австрия (Ж): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Англия (Ж)

    Женская сборная Англии принимала участие в пяти чемпионатах мира (в 1995, 2007, 2011, 2015 и 2019 годах). Лучший результат — третье место на ЧМ 2015 года. Также англичанки сыграли в двух финалах чемпионата Европы (в 1984 и 2009 годах), уступив в обоих.

    Сейчас сборная Англии находится в превосходной форме, команда проводит беспроигрышную серию во всех турнирах, которая длится уже 14 матчей подряд.

    В квалификации на Чемпионат Мира женская сборная Англии стала абсолютным лидером группы D набрав 24 очка после 8-ми сыгранных матчей. Так же стоит отметить, что команда забила 68 голов, а в свои ворота не пропустила ни одного.

    После этого англичанки провели три товарищеских поединка в июне месяце, в которых разгромили всех своих соперниц — Бельгию (3:0), Нидерланды (5:1) и Швейцарию (0:4).

    Австрия (Ж)

    Женская сборная Австрии на чемпионатах мира ни разу не играла. Только приняла участие в финальном турнире чемпионата Европы 2017 года, где не достигла никаких результатов.

    В этом году австрийки показали неплохие результаты в квалификации на Чемпионат Мира и заняли вторую строчку группы D набрав на 5 очков меньше от нынешнего соперника Англии — 19.

    Сборная Австрии в июне так же провела три товарищеских матча, только у австриек в активе числится одно поражение от сборной Дании, которая переиграла их со счетом 1:2. А в остальных матчах Австрия победила Черногорию (4:0) и Бельгию (0:1).

    Сборная Австрии никогда не могла переиграть женскую сборную Англии, проиграв все 5-ть очных встреч.

    Прогноз и ставка

    На победу Англии в этом матче можно поставить за 1.15, ничью предлагают взять за 6.70, а победу Австрии — за 13.00.

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    Прогноз — Встречаются совсем две разные женские сборные по своему классу. Англичанки являются одними из фаворитов этого турнира, поэтому на домашней арене уверенно обыграют сборную Австрии в первом матче Евро-2022.

    Ставка — Победа Англии с форой (-2.5) за 2.37.

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    Англия (Ж) — Австрия (Ж): прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты матча 06.07.2022. Прогнозы на футбол. Англичанки начнут свой путь на Евро с уверенной победы
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