Женская сборная Англии на воем поле сыграет против женской сборной Австрии в рамках 1-го тура Евро-2022. Матч состоится 6 июля, начало — 22:00 (мск). Англия (Ж) — Австрия (Ж): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Англия (Ж)

Женская сборная Англии принимала участие в пяти чемпионатах мира (в 1995, 2007, 2011, 2015 и 2019 годах). Лучший результат — третье место на ЧМ 2015 года. Также англичанки сыграли в двух финалах чемпионата Европы (в 1984 и 2009 годах), уступив в обоих.

Сейчас сборная Англии находится в превосходной форме, команда проводит беспроигрышную серию во всех турнирах, которая длится уже 14 матчей подряд.

В квалификации на Чемпионат Мира женская сборная Англии стала абсолютным лидером группы D набрав 24 очка после 8-ми сыгранных матчей. Так же стоит отметить, что команда забила 68 голов, а в свои ворота не пропустила ни одного.

После этого англичанки провели три товарищеских поединка в июне месяце, в которых разгромили всех своих соперниц — Бельгию (3:0), Нидерланды (5:1) и Швейцарию (0:4).

Австрия (Ж)

Женская сборная Австрии на чемпионатах мира ни разу не играла. Только приняла участие в финальном турнире чемпионата Европы 2017 года, где не достигла никаких результатов.

В этом году австрийки показали неплохие результаты в квалификации на Чемпионат Мира и заняли вторую строчку группы D набрав на 5 очков меньше от нынешнего соперника Англии — 19.

Сборная Австрии в июне так же провела три товарищеских матча, только у австриек в активе числится одно поражение от сборной Дании, которая переиграла их со счетом 1:2. А в остальных матчах Австрия победила Черногорию (4:0) и Бельгию (0:1).

Сборная Австрии никогда не могла переиграть женскую сборную Англии, проиграв все 5-ть очных встреч.

Прогноз и ставка

На победу Англии в этом матче можно поставить за 1.15, ничью предлагают взять за 6.70, а победу Австрии — за 13.00.

Прогноз — Встречаются совсем две разные женские сборные по своему классу. Англичанки являются одними из фаворитов этого турнира, поэтому на домашней арене уверенно обыграют сборную Австрии в первом матче Евро-2022.

Ставка — Победа Англии с форой (-2.5) за 2.37.