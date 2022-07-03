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    «Химнасия» продлит свою победную серию?

    «Химнасия Ла-Плата» — «Дефенса и Хустисия». Прогноз (к. 2.27), ставки на футбол, чемпионат Аргентины, 3 июля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Химнасия Ла-Плата» — «Дефенса и Хустисия»
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    Брахиан Алеман
    В матче 6 тура чемпионата Аргентины состоится поединок «Химнасия Ла-Плата» — «Дефенса и Хустисия», который пройдет на стадионе «Хуан Кармело Зерильо». Начало 3 июля в 02:30 мск. «Химнасия Ла-Плата» — «Дефенса и Хустисия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    «Химнасия Ла-Плата»

    «Гимнасты» на данный момент занимают второе место в таблице чемпионата. У них 11 очков в активе. У лидера на два пункта меньше.

    В активе команды ни единого поражения, только 3 победы и 2 ничьи. Отметим, что для хозяев это будет только третья игра на своем поле.

    В прошлых двух турах «Химнасия» одержала победы над «Росарио Сентраль» (1:0) и «Расингом» (3:1).

    Все прогнозы на футбол

    30 июня команда пробилась в 1/8 финала Кубка Аргентины, победив «Фландрию» со счетом 2:0.

    «Дефенса и Хустисия»

    Гости занимают 24 место, находясь всего в трех очках от дна таблицы. У них 4 пункта и пока что ни одной победы.

    «Дефенса» потерпела поражение от «Годой Крус» (1:2), разошлась ничьей с «Ланус» (1:1), «Ривер Плейт» (0:0) и «Уракан» (1:1).

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    • 25 июня команда провела последний матч. Она принимала «Велес Сарсфилд». Результат тоже оказался ничейным 1:1.

    По итогу только один из 5 матчей с участием команды заканчивался с тотал больше 2.5.

    Прогноз и ставка

    Котировки букмекеров на команды следующие: 2.27 на «Химнасию» и 3.25 на «Дефенсу». Ничья оценена коэффициентом 3.30.

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    Наверное, здесь все очевидно. У хозяев три победы подряд, причем пропускали они только в одном случае. Гостям же пока не везет на победу и в чемпионате у них ни единого положительного результата.

    Скорее всего, что «Химнасия» сможет продлить свою выигрышную серию. Рекомендуемая ставка — победа первой команды.

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    «Химнасия Ла-Плата» — «Дефенса и Хустисия»: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 03.07.2022. Прогнозы на футбол. «Химнасия» продлит свою победную серию?
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