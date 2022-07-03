В матче 6 тура чемпионата Аргентины состоится поединок «Химнасия Ла-Плата» — «Дефенса и Хустисия», который пройдет на стадионе «Хуан Кармело Зерильо». Начало 3 июля в 02:30 мск. «Химнасия Ла-Плата» — «Дефенса и Хустисия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Химнасия Ла-Плата»

«Гимнасты» на данный момент занимают второе место в таблице чемпионата. У них 11 очков в активе. У лидера на два пункта меньше.

В активе команды ни единого поражения, только 3 победы и 2 ничьи. Отметим, что для хозяев это будет только третья игра на своем поле.

В прошлых двух турах «Химнасия» одержала победы над «Росарио Сентраль» (1:0) и «Расингом» (3:1).

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30 июня команда пробилась в 1/8 финала Кубка Аргентины, победив «Фландрию» со счетом 2:0.

«Дефенса и Хустисия»

Гости занимают 24 место, находясь всего в трех очках от дна таблицы. У них 4 пункта и пока что ни одной победы.

«Дефенса» потерпела поражение от «Годой Крус» (1:2), разошлась ничьей с «Ланус» (1:1), «Ривер Плейт» (0:0) и «Уракан» (1:1).

25 июня команда провела последний матч. Она принимала «Велес Сарсфилд». Результат тоже оказался ничейным 1:1.

По итогу только один из 5 матчей с участием команды заканчивался с тотал больше 2.5.

Прогноз и ставка

Котировки букмекеров на команды следующие: 2.27 на «Химнасию» и 3.25 на «Дефенсу». Ничья оценена коэффициентом 3.30.

Наверное, здесь все очевидно. У хозяев три победы подряд, причем пропускали они только в одном случае. Гостям же пока не везет на победу и в чемпионате у них ни единого положительного результата.

Скорее всего, что «Химнасия» сможет продлить свою выигрышную серию. Рекомендуемая ставка — победа первой команды.