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    «Химки» — «Уфа». Прогноз, ставка (к. 1.88) на футбол, чемпионат России, 1 мая 2022 года

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    «Химки»
    В 27-м туре российской Премьер-лиги «Химки» в домашнем матче сыграют против «Уфы». Игра пройдет 1 мая и начнется в 16:30 по мск. «Химки» — «Уфа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 01 Мая 2022 года
    Химки
  • Московская область
    •  Химки 16:30 Уфа Уфа
  • Уфа
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    «Химки»

    В турнирной таблице российской Премьер-лиги «Химки» с 28 очками находятся на 13-й позиции, но 12-й уступают только по дополнительным показателям.

    Подмосковная команда после зимнего перерыва сперва на домашнем поле крупно уступила московскому «Динамо» 0:3 и в гостях «Локомотиву» 2:3. После этого она не проигрывает.

    В этот удачный для себя период «красно-черные» расписали две мировые и добились четырех побед. Одна из них была в прошлом туре на своем поле над «Крыльями Советов» — 4:1.

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    На своей территории «Химки» в данном чемпионате выиграли три встречи из 13 проведенных, три раза еще команда уступала и аж семь матчей свела вничью.

    «Уфа»

    За четыре тура до финиша российского первенства «Уфа» идет в зоне вылета, на 15-м месте, имея в своем активе 22 очко. От зоны переходных матчей она отстает на два пункта.

    После перерыва башкирская команда в Премьер-лиге проиграла четыре из восьми проведенных встреч, еще три раза она расходилась миром и одержала одну викторию, одолев в начале апреля в гостях «Крылья Советов» 2:1.

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  • 25/04/2022

    • В прошлом туре коллектив на выезде потерпел фиаско от «Урала» со счетом 1:2, а игровым днем ранее он на своей территории поделил очки с ЦСКА, сыграв 1:1.

    Вне родных стен в этом чемпионате «Уфа» выиграла лишь две игры из 13 проведенных, три раза она еще сыграла вничью и потерпела восемь неудач.

    В первом круге победа была за уфимцами — 3:2, а в прошлом сезоне дважды сильнее были химчане, выиграв оба раза по 2:1.

    Прогноз и ставка на «Химки» — «Уфа»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Химок» предлагают — 2.54.

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    На викторию «Уфы» дают — 3.04, ничья оценена — в 3.30.

    Турнирное положение обязывает эти команды играть только на победу. Так что ждем от них атакующего футбола и забитые мячи в обе стороны.

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    «Химки» — «Уфа»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 01.05.2022. Прогнозы на футбол. Команды произведут голевой обмен
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