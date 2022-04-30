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    Генуэзское дерби выйдет низовым

    «Сампдория» — «Дженоа». Прогноз, ставка (к. 1.78) на футбол, Чемпионат Италии, 30 апреля 2022 года

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    «Дженоа» — «Сампдория»
    В Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» в 35-м туре Серии А состоится дерби — сыграют «Сампдория» и «Дженоа». Игра пройдет 30 апреля и начнется в 19:00 по мск. «Сампдория» — «Дженоа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 30 Апреля 2022 года
    Сампдория
  • Генуя
    •  Сампдория 19:00 Дженоа Дженоа
  • Генуя
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    «Сампдория»

    «Сампдория» в турнирной таблице Серии А на данный момент идет на 16-й строчке, имея в своей копилке 30 баллов. Запас перед зоной вылета составляет пять пунктов, так что спокойно она себя чувствовать не может.

    Во втором круге итальянского первенства коллектив из Генуи в 11 встречах уступал, трижды одерживал виктории и раз сыграл вничью. Мировая была как раз в прошлом туре с «Вероной» 1:1 на ее поле.

    Коэффициенты матча Сампдория — Дженоа

  • 1
  • 2.70
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 2.70
  • Ставка
    •

    Перед этим команда проиграла шесть встреч из семи, причем в половине случаев всухую. Также в этом отрезке она смогла раз победить, обыграв в гостях 2:0 «Венецию» еще в марте.

    Календарь и таблица Серии А

    Отметим, что перед данной викторий и после нее «Сампа» уступала три раза подряд.

    «Дженоа»

    «Дженоа» с 25 зачетными пунктами находится в зоне вылета, на предпоследней строке в турнирной таблице. От безопасной позиции клуб отделяет три пункта.

    «Грифоны» провально начали этот месяц, проиграв сперва три поединка подряд, забив за все это время лишь гол. Однако накануне они прервали эту серию, обыграв дома «Кальяри» 1:0.

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    • Стоит отметить, что с середины января по середину марта коллектив не знал горечи поражений. Правда, в этом отрезке он лишь раз победил и семь игр свел вничью.

    В последних пяти очных поединках этих команд дважды сильнее был «Дженоа», два раза еще они расписывали мировые и один матч остался за «Сампой» — в первом круге 3:1.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Сампдории» предлагают — 2.72.

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    На викторию «Дженоа» дают — 2.90, ничья оценена — в 3.19.

    Предстоящее сражение ожидаем очень упорным, так как обе команды пытаются отстоять свое место в элите. Так что ждем очень осторожной игры с небольшим количеством забитых мячей.

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    «Сампдория» — «Дженоа»: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 30.04.2022. Прогнозы на футбол. Генуэзское дерби выйдет низовым
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