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    Оформит ли «Порту» чемпионство?

    «Порту» — «Визела». Прогноз, ставка (к. 3.10) на футбол, чемпионат Португалии, 30 апреля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия Прогнозы на Порту
    Прогноз и ставки на «Порту» — «Визела»
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    «Порту» уверенно лидирует
    «Порту» на своём поле сыграет против «Визелы» в рамках 32-го тура чемпионата Португалии. Матч состоится 30 апреля, начало — 21:00 (мск). «Порту» — «Визела»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 30 Апреля 2022 года
    Порту
  • Порту
    •  Порту 21:00 Визела Визела
  • Португалия. Примера
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    «Порту»

    Эта команда уже может примерять на себя чемпионские медали. «Драконы» были лучшими в этом сезоне, и могут оформить титул де-юре.

    «Порту» забивает чаще всех в лиге — 79 голов. При этом команда имеет самые надежные тылы в лиге: пропущено всего 20 мячей.

    Коэффициенты матча Порту — Визела

  • 1
  • 1.14
  • X
  • 7.80
  • 2
  • 20.00
  • Ставка
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    В позапрошлом туре коллектив показал свою истинную силу. «Портимоненсе» был просто сметен с газона (7:0).

    Все прогнозы на футбол

    Тем не менее, в прошлом поединке чемпионата команда проиграла на выезде «Браге» (0:1), хотя отрыв в шесть очков от третьего «Спортинга» дает шанс оформить титул уже в этом туре.

    «Визела»

    «Визеле» еще не обеспечила себе сохранение прописки. У команды на счету 32 балла и отрыв от опасной позиции в шесть очков.

    В последних шести матчах, которые пришлись на внутреннее первенство, коллектив потерпел только два поражения.

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  • 15/04/2022

    • При этом в четырех последних поединках команда выиграла дважды.

    Одна из побед пришлась на прошлый тур, в котором клуб переиграл на своем поле «Аруку» (2:1).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,11.

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    Успех гостей оценивается в 26,00, тогда как ничья — в 7,50.

    Наши прогноз и ставка — «Порту» будет выигрывать после первых 15 минут матча за 3,10.

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    «Порту» — «Визела»: прогноз, ставка (3.10), статистика, коэффициенты матча 30.04.2022. Прогнозы на футбол. Оформит ли «Порту» чемпионство?
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