«Порту»
Эта команда уже может примерять на себя чемпионские медали. «Драконы» были лучшими в этом сезоне, и могут оформить титул де-юре.
«Порту» забивает чаще всех в лиге — 79 голов. При этом команда имеет самые надежные тылы в лиге: пропущено всего 20 мячей.
Коэффициенты матча Порту — Визела
В позапрошлом туре коллектив показал свою истинную силу. «Портимоненсе» был просто сметен с газона (7:0).
Тем не менее, в прошлом поединке чемпионата команда проиграла на выезде «Браге» (0:1), хотя отрыв в шесть очков от третьего «Спортинга» дает шанс оформить титул уже в этом туре.
«Визела»
«Визеле» еще не обеспечила себе сохранение прописки. У команды на счету 32 балла и отрыв от опасной позиции в шесть очков.
В последних шести матчах, которые пришлись на внутреннее первенство, коллектив потерпел только два поражения.
При этом в четырех последних поединках команда выиграла дважды.
Одна из побед пришлась на прошлый тур, в котором клуб переиграл на своем поле «Аруку» (2:1).
Прогноз и ставки
Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,11.
Успех гостей оценивается в 26,00, тогда как ничья — в 7,50.
Наши прогноз и ставка — «Порту» будет выигрывать после первых 15 минут матча за 3,10.