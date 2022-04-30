«Порту» на своём поле сыграет против «Визелы» в рамках 32-го тура чемпионата Португалии. Матч состоится 30 апреля, начало — 21:00 (мск). «Порту» — «Визела»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Порту»

Эта команда уже может примерять на себя чемпионские медали. «Драконы» были лучшими в этом сезоне, и могут оформить титул де-юре.

«Порту» забивает чаще всех в лиге — 79 голов. При этом команда имеет самые надежные тылы в лиге: пропущено всего 20 мячей.

Коэффициенты матча Порту — Визела 1 1.14 X 7.80 2 20.00 Ставка

В позапрошлом туре коллектив показал свою истинную силу. «Портимоненсе» был просто сметен с газона (7:0).

Все прогнозы на футбол

Тем не менее, в прошлом поединке чемпионата команда проиграла на выезде «Браге» (0:1), хотя отрыв в шесть очков от третьего «Спортинга» дает шанс оформить титул уже в этом туре.

«Визела»

«Визеле» еще не обеспечила себе сохранение прописки. У команды на счету 32 балла и отрыв от опасной позиции в шесть очков.

В последних шести матчах, которые пришлись на внутреннее первенство, коллектив потерпел только два поражения.

При этом в четырех последних поединках команда выиграла дважды.

Одна из побед пришлась на прошлый тур, в котором клуб переиграл на своем поле «Аруку» (2:1).

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,11.

Успех гостей оценивается в 26,00, тогда как ничья — в 7,50.

Наши прогноз и ставка — «Порту» будет выигрывать после первых 15 минут матча за 3,10.