В ночь на 28 апреля в 3-м туре групповой стадии Кубка Либертадорес бразильская «Америка Минейро» на своем поле примет колумбийскую «Толиму». Начало — в 01:00 по мск. «Америка Минейро» — «Толима»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Америка Минейро»

«Америка Минейро» минувший чемпионат Бразилии завершила на восьмой позиции в турнирной таблице, благодаря чему и получила билет в квалификацию Кубка Либертадаорес.

В отборе до групповой стадии клуб из Белу-Оризонти преодолел два этапа. Сперва он с трудом справился с парагвайским «Гуарани», а затем прошел эквадорскую «Барселону Гуаякиль», каждый раз побеждая по пенальти.

В основной сетке турнира «зелено-белые» в двух матчах набрали лишь балл, заработав его в прошлом туре на выезде с «Атлетико Минейро» 1:1, а на старте турнира они проиграли дома эквадорскому «Индепендьенте дель Валье» 0:2.

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Перед этим поединком «Америка Минейро» уступила 0:3 «Сантосу» в чемпионате Бразилии, где после трех туров с тремя очками идет в середине турнирки.

«Толима»

«Толима» в Клаусуре колумбийского чемпионата смогли завоевать серебряные награды, проиграв в финале плей-офф «Депортиво Кали» — 1:2 и 1:1.

Но даже данная позиция позволит «золотисто-бордовым» сразу же начать свою компанию в самом главном клубном турнире континента с группового раунда.

В основной сетке после двух туров у команды только один набранный пункт, который она заработала в прошлом туре в гостях с «Индепендьенте дель Валье» 2:2. На старте же она уступила дома 0:2 «Атлетико Минейро».

К данной игре «Толима» походит после двух побед подряд на внутреннем первенстве, где она идет первой в турнирке и уже решила вопрос с выходом в плей-офф.

Прогноз и ставка на «Америка Минейро» — «Толима»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Америка Минейро» предлагают — 1.91.

На викторию «Толима» дают — 4.40, ничья оценена — в 3.30.

После провального старта «Америка Минейро» немного освоилась в КЛ и теперь должна сыграть лучше. В общем, прогнозируем, викторию бразильского клуба.