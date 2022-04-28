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    Третий тур буде удачным для «Америки Минейро»?

    «Америка Минейро» — «Толима». Прогноз, ставка (к. 1.91) на футбол, Кубок Либертадорес, 28 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Америка Минейро» — «Толима»
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    «Америка Минейро»
    В ночь на 28 апреля в 3-м туре групповой стадии Кубка Либертадорес бразильская «Америка Минейро» на своем поле примет колумбийскую «Толиму». Начало — в 01:00 по мск. «Америка Минейро» — «Толима»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Кубок Либертадорес 28 Апреля 2022 года
    Америка Минейро
  • Кубок Либертадорес
    •  Америка Минейро 01:00 Толима Толима
  • Кубок Либертадорес
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    «Америка Минейро»

    «Америка Минейро» минувший чемпионат Бразилии завершила на восьмой позиции в турнирной таблице, благодаря чему и получила билет в квалификацию Кубка Либертадаорес.

    В отборе до групповой стадии клуб из Белу-Оризонти преодолел два этапа. Сперва он с трудом справился с парагвайским «Гуарани», а затем прошел эквадорскую «Барселону Гуаякиль», каждый раз побеждая по пенальти.

    В основной сетке турнира «зелено-белые» в двух матчах набрали лишь балл, заработав его в прошлом туре на выезде с «Атлетико Минейро» 1:1, а на старте турнира они проиграли дома эквадорскому «Индепендьенте дель Валье» 0:2.

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    Перед этим поединком «Америка Минейро» уступила 0:3 «Сантосу» в чемпионате Бразилии, где после трех туров с тремя очками идет в середине турнирки.

    «Толима»

    «Толима» в Клаусуре колумбийского чемпионата смогли завоевать серебряные награды, проиграв в финале плей-офф «Депортиво Кали» — 1:2 и 1:1.

    Но даже данная позиция позволит «золотисто-бордовым» сразу же начать свою компанию в самом главном клубном турнире континента с группового раунда.

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    • В основной сетке после двух туров у команды только один набранный пункт, который она заработала в прошлом туре в гостях с «Индепендьенте дель Валье» 2:2. На старте же она уступила дома 0:2 «Атлетико Минейро».

    К данной игре «Толима» походит после двух побед подряд на внутреннем первенстве, где она идет первой в турнирке и уже решила вопрос с выходом в плей-офф.

    Прогноз и ставка на «Америка Минейро» — «Толима»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Америка Минейро» предлагают — 1.91.

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    На викторию «Толима» дают — 4.40, ничья оценена — в 3.30.

    После провального старта «Америка Минейро» немного освоилась в КЛ и теперь должна сыграть лучше. В общем, прогнозируем, викторию бразильского клуба.

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    «Америка Минейро» — «Толима»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 28.04.2022. Прогнозы на футбол. Третий тур буде удачным для «Америки Минейро»?
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