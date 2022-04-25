В понедельник, 25 апреля, в 37-м туре второй испанской лиги «Альмерия» в родных стенах сразится с хихонским «Спортингом». Начало — в 22:00 по мск. «Альмерия» — «Спортинг» Хихон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Альмерия»

С 67 очками «Альмерия» находится на второй позиции в турнирной таблице Сегунды. От первой строки она отстает на балл, третье место опережает на столько же.

Андалузцы не особо удачно проводят финишный отрезок, выиграв только два поединка из семи последних. Еще в данном отрезке они потерпели два фиаско и три поединка свели вничью.

Коэффициенты матча Альмерия — Спортинг Хихон 1 1.58 X 3.85 2 6.20 Ставка

В минувшем туре «красно-белые» поделили очки с соседом по турнирке «Вальядолидом» на его поле, сыграв 2:2, а игровым днем ранее они на своем поле разгромили аутсайдера «Понфферадину» 3:0.

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В шести минувших домашних встречах «Альмерия» победила в четырех из них, а также по разу играла вничью и терпела фиаско.

«Спортинг» Хихон

«Спортинг» с 41 набранным пунктом идет на 17-й строке в турнирной таблице Сегунды. От зоны вылета он оторвался на семь баллов, так что еще не обезопасил себя от вылета.

В минувшем туре первенства хихонцы на своем поле проиграли «Овьедо» со счетом 0:1. До этого же они имели 4-матчевую беспроигрышную серию, в которой раз выиграли и трижды сыграли вничью.

Перед этим удачным периодом коллектив уступил в четырех встречах чемпионата подряд. Правда, все фиаско были с разницей в один мяч и в каждой игре он смог забить.

У «Спортинга» только одна гостевая виктория за прошлые семь поединков первенства, еще два раза он уступал и четыре встречи свел вничью.

За последние четыре очные матча этих клубов трижды выигрывала «Альмерия» и раз сильнее был «Спортинг». В первом круге верх взяли андалузцы — 1:0.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Альмерии» предлагают — 1.62.

На викторию «Спортинга» дают — 5.75, ничья оценена — в 3.92.

«Спортинг» хоть и идет во второй части турнирки, но исправно забивает, в том числе и лидерам. Прогнозируем, что и на этот раз хихонцы отметятся мячом, но и конечно же пропустят.