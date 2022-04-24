«Милан» сыграет на выезде с «Лацио» в рамках 34-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 24 апреля, начало — в 21:45 мск. «Лацио» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лацио»

«Лацио» занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А после 33-х сыгранных матчей, в которых набрал 56 очков.

«Лацио» удачно провел первую половину месяца, набрав в трех матчах семь очков.

Команда Маурицио Сарри одержала победы над «Сассуоло» и «Дженоа» и сыграла вничью с «Торино». На этом отрезке римляне забили семь мячей.

Коэффициенты матча Лацио — Милан 1 2.90 X 3.45 2 2.40 Ставка

Также стоит добавить, что в 12-ти предыдущих матчах у «Лацио» всего лишь два поражения.

Все прогнозы на Серию А

К слову, на своем поле в рамках чемпионата Италии «Лацио» тоже проигрывал лишь дважды.

«Милан»

«Милан» тем временем продолжает возглавлять таблицу, но отрыв от «Интера» составляет лишь одно очка. И при этом у конкурента и главного врага есть еще игра в запасе.

И как раз на этой неделе «Милан» проиграл «Интеру» в полуфинале Кубка Италии — 0:3. Счет, конечно, обращает на себя внимание, но на самом деле не произошло ничего удивительного.

Дело в том, что команда Стефано Пиоли в последнее время выглядит крайне неубедительно. По игре это порой полнейший кошмар. Можно вспомнить хотя бы ничейные матчи с «Болоньей» и «Торино» — обе встречи завершились со счетом 0:0.

Факт: «Милан» до сих пор не смог набрать очки только в одном гостевом матче. Как ни странно.

Прогноз и ставка

На «Лацио» в этом матче можно поставить за 3.08, ничью букмекеры предлагают за 3.58, а победу «Милана» — за 2.51.

С одной стороны, да, «Милан» действительно регулярно набирает очки на выезде, но сейчас все-таки есть смысл делать акцент, в первую очередь, на текущее состояние команды. Есть подозрение, что у «россонери» почти не осталось ни моральных, ни физических ресурсов для борьбы за Скудетто. Это было хорошо заметно даже в матчах с обычными середняками.

Ставка — победа «Лацио» с форой (-1,0) за 5.15.

Также можно рассмотреть ставку на голы «Лацио» в обоих таймах за 3.95.