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    «Лацио» воспользуется проблемами «Милана»?

    «Лацио» — «Милан». Прогноз (к. 5.15) и ставки на футбол, чемпионат Италии 24 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лацио» — «Милан»
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    «Милан» до сих пор не смог набрать очки только в одном гостевом матче Серии А
    «Милан» сыграет на выезде с «Лацио» в рамках 34-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 24 апреля, начало — в 21:45 мск. «Лацио» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 24 Апреля 2022 года
    Лацио
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    «Лацио»

    «Лацио» занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А после 33-х сыгранных матчей, в которых набрал 56 очков.

    «Лацио» удачно провел первую половину месяца, набрав в трех матчах семь очков.
    Команда Маурицио Сарри одержала победы над «Сассуоло» и «Дженоа» и сыграла вничью с «Торино». На этом отрезке римляне забили семь мячей.

    Коэффициенты матча Лацио — Милан

  • 1
  • 2.90
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 2.40
  • Ставка
    •

    Также стоит добавить, что в 12-ти предыдущих матчах у «Лацио» всего лишь два поражения.

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    К слову, на своем поле в рамках чемпионата Италии «Лацио» тоже проигрывал лишь дважды.

    «Милан»

    «Милан» тем временем продолжает возглавлять таблицу, но отрыв от «Интера» составляет лишь одно очка. И при этом у конкурента и главного врага есть еще игра в запасе.

    И как раз на этой неделе «Милан» проиграл «Интеру» в полуфинале Кубка Италии — 0:3. Счет, конечно, обращает на себя внимание, но на самом деле не произошло ничего удивительного.

    Дело в том, что команда Стефано Пиоли в последнее время выглядит крайне неубедительно. По игре это порой полнейший кошмар. Можно вспомнить хотя бы ничейные матчи с «Болоньей» и «Торино» — обе встречи завершились со счетом 0:0.

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    • Факт: «Милан» до сих пор не смог набрать очки только в одном гостевом матче. Как ни странно.

    Прогноз и ставка

    На «Лацио» в этом матче можно поставить за 3.08, ничью букмекеры предлагают за 3.58, а победу «Милана» — за 2.51.

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    С одной стороны, да, «Милан» действительно регулярно набирает очки на выезде, но сейчас все-таки есть смысл делать акцент, в первую очередь, на текущее состояние команды. Есть подозрение, что у «россонери» почти не осталось ни моральных, ни физических ресурсов для борьбы за Скудетто. Это было хорошо заметно даже в матчах с обычными середняками.

    Ставка — победа «Лацио» с форой (-1,0) за 5.15.

    Также можно рассмотреть ставку на голы «Лацио» в обоих таймах за 3.95.

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    «Лацио» — «Милан»: прогноз, ставка (5.15), статистика, коэффициенты матча 24.04.2022. Прогнозы на футбол. «Лацио» воспользуется проблемами «Милана»?
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