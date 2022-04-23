Встреча 26-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Нижним Новгородом» состоится 23 апреля. Матч на «РЖД Арене» начнется в 16:30 мск. «Локомотив» — «Нижний Новгород»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Локомотив»

В марте столичный клуб на своем поле уступил в дерби ЦСКА (1:2) и на выезде победил «Ахмат» (3:2).

Во время паузы на матчи сборных «Локо» на выезде уступил «Химкам» (0:1) в контрольном матче, а потом в домашнем матче РПЛ одолел «Спартак» (1:0).

Коэффициенты матча Локомотив — Нижний Новгород 1 1.70 X 3.65 2 5.20 Ставка

В последних матчах команда Заура Хапова была разгромлена в Ростове — 1:4, а потом поделила очки на выезде в Сочи — 2:2.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

После 24 матчей чемпионата России «Локомотив» на 7-м месте с 38 очками и разницей мячей 35-31. Не сыграют Кухта и Магкеев, под вопросом Камано и Миранчук.

«Нижний Новгород»

Подопечные Александра Кержакова в начале марта на выезде сначала уступили ЦСКА (0:1), а потом разошлись миром с «Уфой» (0:0).

Затем «Нижний Новгород» на своем поле поделил очки со «Спартаком» (1:1) и в гостях победил «Ростов» (2:1).

В последних матчах нижегородцы на своем поле уступили «Динамо» (0:1) и сыграли вничью с «Химками» (0:0).

Календарь и таблица РПЛ

После 25 туров РПЛ «Нижний Новгород» с 28 очками на 11-м месте. Разница мячей 22-34, Николай Калинский забил 6 голов. Не сыграет Козлов.

Прогноз и ставка

На победу «Локомотива» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.74, на ничью в основное время — 3.75, а на победу «Нижнего Новгорода» — 5.20.

В первом круге «Локомотив» одержал волевую выездную победу над нижегородцами благодаря автоголу в компенсированное время — 2:1.

«Локомотив» в последних 5 домашних матчах РПЛ одержал три победы и потерпел два поражения. Прогнозируем, что «Локо» не проиграет низовой матч .