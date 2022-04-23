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    Увезет ли команда Кержакова очки с «РЖД Арены»?

    «Локомотив» — «Нижний Новгород». Прогноз, ставки (к. 1.83) на футбол, РПЛ, 23 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Нижний Новгород»
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    «Локомотив»
    Встреча 26-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Нижним Новгородом» состоится 23 апреля. Матч на «РЖД Арене» начнется в 16:30 мск. «Локомотив» — «Нижний Новгород»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 23 Апреля 2022 года
    Локомотив
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    «Локомотив»

    В марте столичный клуб на своем поле уступил в дерби ЦСКА (1:2) и на выезде победил «Ахмат» (3:2).

    Во время паузы на матчи сборных «Локо» на выезде уступил «Химкам» (0:1) в контрольном матче, а потом в домашнем матче РПЛ одолел «Спартак» (1:0).

    Коэффициенты матча Локомотив — Нижний Новгород

  • 1
  • 1.70
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 5.20
  • Ставка
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    В последних матчах команда Заура Хапова была разгромлена в Ростове — 1:4, а потом поделила очки на выезде в Сочи — 2:2.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    После 24 матчей чемпионата России «Локомотив» на 7-м месте с 38 очками и разницей мячей 35-31. Не сыграют Кухта и Магкеев, под вопросом Камано и Миранчук.

    «Нижний Новгород»

    Подопечные Александра Кержакова в начале марта на выезде сначала уступили ЦСКА (0:1), а потом разошлись миром с «Уфой» (0:0).

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    • Затем «Нижний Новгород» на своем поле поделил очки со «Спартаком» (1:1) и в гостях победил «Ростов» (2:1).

    В последних матчах нижегородцы на своем поле уступили «Динамо» (0:1) и сыграли вничью с «Химками» (0:0).

    Календарь и таблица РПЛ

    После 25 туров РПЛ «Нижний Новгород» с 28 очками на 11-м месте. Разница мячей 22-34, Николай Калинский забил 6 голов. Не сыграет Козлов.

    Прогноз и ставка

    На победу «Локомотива» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.74, на ничью в основное время — 3.75, а на победу «Нижнего Новгорода» — 5.20.

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    В первом круге «Локомотив» одержал волевую выездную победу над нижегородцами благодаря автоголу в компенсированное время — 2:1.

    «Локомотив» в последних 5 домашних матчах РПЛ одержал три победы и потерпел два поражения. Прогнозируем, что «Локо» не проиграет низовой матч.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют — нет» за 1.67 и ТМ 2,5 за 1.66.

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    «Локомотив» — «Нижний Новгород»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 23.04.2022. Прогнозы на футбол. Увезет ли команда Кержакова очки с «РЖД Арены»?
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