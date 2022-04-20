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    Догонит ли «Страсбург» «Ренн»?

    «Страсбург» — «Ренн». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, Чемпионат Франции, 20 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Страсбург» — «Ренн»
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    «Ренн» идет на третьем месте
    «Страсбург» дома сыграет против «Ренна» в 33-м туре французской Лиги 1. Поединок намечен на 20 апреля, начало — в 22:00 по мск. «Страсбург» — «Ренн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 20 Апреля 2022 года
    Страсбург
  • Франция. Лига 1
    •  Страсбург 22:00 Ренн Ренн
  • Ренн
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    «Страсбург»

    «Страсбург» может даже замахнуться на Лигу чемпионов. Сейчас он идет на пятой позиции в турнирной таблице, но от заветной строки отстает на три очка.

    Последний раз в рамках Лиги 1 «гонщики» проигрывали аж в январе, уступив тогда неожиданно на выезде аутсайдеру «Бордо» со счетом 3:4. После чего они выдали 10-матчевую беспроигрышную серию.

    Коэффициенты матча Страсбург — Ренн

  • 1
  • 2.55
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.70
  • Ставка
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    В этот период команда смогла добыть четыре виктории и шесть встреч свела вничью. Одна из ничьих пришлась на минувший тур чемпионата — на выезде с «Труа» 1:1.

    Все прогнозы на Лигу 1

    В последних четырех матчах, которые пришлись на национальный чемпионат, клуб одержал только одну победу при трех мировых.

    «Ренн»

    «Ренн» занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1 после 32 сыгранных матчей, в которых набрал 56 очков. Отставание от идущего вторым «Марселя» составляет три очка.

    До прошлого тура беспроигрышная серия бретонцев в чемпионате составила семь поединков при шести победах и одной ничьей.

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    • И на этом отрезке команда Брюно Женезьо одержала шесть побед и забила 24 мяча.

    В прошлом туре коллектив прервал эту серию, потерпев поражение «Монако» (2:3) на своем поле.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,60.

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    Успех гостей оценивается в 2,70, тогда как ничья — в 3,30.

    Наши прогноз и ставка — обе команды не забьют за 2,05.

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    «Страсбург» — «Ренн»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 20.04.2022. Прогнозы на футбол. Догонит ли «Страсбург» «Ренн»?
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