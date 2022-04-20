«Страсбург»
«Страсбург» может даже замахнуться на Лигу чемпионов. Сейчас он идет на пятой позиции в турнирной таблице, но от заветной строки отстает на три очка.
Последний раз в рамках Лиги 1 «гонщики» проигрывали аж в январе, уступив тогда неожиданно на выезде аутсайдеру «Бордо» со счетом 3:4. После чего они выдали 10-матчевую беспроигрышную серию.
Коэффициенты матча Страсбург — Ренн
В этот период команда смогла добыть четыре виктории и шесть встреч свела вничью. Одна из ничьих пришлась на минувший тур чемпионата — на выезде с «Труа» 1:1.
В последних четырех матчах, которые пришлись на национальный чемпионат, клуб одержал только одну победу при трех мировых.
«Ренн»
«Ренн» занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1 после 32 сыгранных матчей, в которых набрал 56 очков. Отставание от идущего вторым «Марселя» составляет три очка.
До прошлого тура беспроигрышная серия бретонцев в чемпионате составила семь поединков при шести победах и одной ничьей.
И на этом отрезке команда Брюно Женезьо одержала шесть побед и забила 24 мяча.
В прошлом туре коллектив прервал эту серию, потерпев поражение «Монако» (2:3) на своем поле.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,60.
Успех гостей оценивается в 2,70, тогда как ничья — в 3,30.
Наши прогноз и ставка — обе команды не забьют за 2,05.