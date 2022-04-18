«Галатасарай» сыграет на своем поле с «Йени Малатьяспором» в рамках 33-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 18 апреля, начало — в 20:30 мск. «Галатасарай» — «Йени Малатьяспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Галатасарай»

«Галатасарай» ныне пребывает в заметном кризисе. Лишь 15 место в таблице для столь авторитетного клуба — настоящая катастрофа.

Правда, борьба за выживание стамбульцам не грозит. Гандикап от зоны вылета составляет 11 очков.

В предыдущем туре чемпионата «Галатасарай» проиграл. В дерби с «Фенербахче» (2:0) команда выглядела откровенно неубедительно.

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После того команда сыграла и контрольный поединок. Однако матч с киевским «Динамо» сложился для стамбульцев откровенно неудачно (1:3).

«Йени Малатьяспор»

«Йени Малатьяспор» нынешний сезон провалил. Команда пребывает на последнем 20 месте в турнирной таблице, и уже оформила вылет из Суперлиги.

В таком исходе нет ничего удивительного. В 32 сыгранных матчах забито всего 23 мяча, тогда как в свои ворота пропущено 53.

В предыдущем туре «Йени Малатьяспор» вновь проиграл. Дома команда минимально уступила «Гиресунспору».

Более того, проигрышная серия «Йени Малатьяспора» составляет уже 4 матча. Причем ни в одном из них команда не забила.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Галатасарай» за 1.35, на ничью за 5.45, а на «Йени Малатьяспор» — за 9.70.

«Галатасарай» наверняка постарается подняться с непривычной для себя 15 позиции .

«Йени Малатьяспор» уже вылетел из элитного дивизиона, и может спокойно доигрывать чемпионат.

Стамбульцы, несмотря на свои проблемы, не должны иметь проблем с аутсайдером. Наши прогноз и ставка — Фора «Галатасарая» -1.75 с коэффициентом 2.22.