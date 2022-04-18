«Галатасарай»
«Галатасарай» ныне пребывает в заметном кризисе. Лишь 15 место в таблице для столь авторитетного клуба — настоящая катастрофа.
Правда, борьба за выживание стамбульцам не грозит. Гандикап от зоны вылета составляет 11 очков.
В предыдущем туре чемпионата «Галатасарай» проиграл. В дерби с «Фенербахче» (2:0) команда выглядела откровенно неубедительно.
После того команда сыграла и контрольный поединок. Однако матч с киевским «Динамо» сложился для стамбульцев откровенно неудачно (1:3).
«Йени Малатьяспор»
«Йени Малатьяспор» нынешний сезон провалил. Команда пребывает на последнем 20 месте в турнирной таблице, и уже оформила вылет из Суперлиги.
В таком исходе нет ничего удивительного. В 32 сыгранных матчах забито всего 23 мяча, тогда как в свои ворота пропущено 53.
В предыдущем туре «Йени Малатьяспор» вновь проиграл. Дома команда минимально уступила «Гиресунспору».
Более того, проигрышная серия «Йени Малатьяспора» составляет уже 4 матча. Причем ни в одном из них команда не забила.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Галатасарай» за 1.35, на ничью за 5.45, а на «Йени Малатьяспор» — за 9.70.
«Галатасарай»
«Йени Малатьяспор» уже вылетел из элитного дивизиона, и может спокойно доигрывать чемпионат.
Стамбульцы, несмотря на свои проблемы, не должны иметь проблем с аутсайдером. Наши прогноз и ставка — Фора «Галатасарая» -1.75 с коэффициентом 2.22.