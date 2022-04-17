ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Остались ли у «Реала» силы на «Севилью» после Лиги чемпионов?

    «Севилья» — «Реал». Прогноз, ставка (к. 2.21) на Ла Лигу 17 апреля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Реал Мадрид Прогнозы на Севилью Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Севилья» — «Реал»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Реал»
    Встреча 32-го тура Ла Лиги между «Севильей» и «Реалом Мадрид» состоится 17 апреля. Матч на арене «Рамон Санчес Писхуан» начнется в 22:00 мск. «Севилья» — «Реал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 17 Апреля 2022 года
    Севилья
  • Севилья
    •  Севилья 22:00 Реал Мадрид Реал Мадрид
  • Мадрид
    •

    «Севилья»

    Севильцы остаются единственной командой в Ла Лиге, кто еще не проиграл на своём поле в этом сезоне (11 побед, 4 ничьи).

    В середине марта подопечные Хулена Лопетеги вылетели из Лиги Европы, проиграв в гостях «Вест Хэму» (0:2), после чего дома разойдясь миром с «Реалом Сосьедадом» (0:0).

    Коэффициенты матча Севилья — Реал Мадрид

  • 1
  • 2.95
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.45
  • Ставка
    •

    В последних матчах андалузский клуб в гостях проиграл «Барселоне» (0:1) и дома победил «Гранаду» (4:2).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    С 60 очками «Севилья» делит вторую строчку в таблице Примеры с «Барселоной». Разница мячей 44-22, Рафа Мир забил 9 голов. Карим Рекик, Томас Дилэйни, Фернандо и Сусо травмированы.

    «Реал»

    «Реал» победил в 6 из 7 последних поединков в Примере и не уступил в 9 из 10 последних выездных матчей в Ла Лиге (8 побед, 1 ничья).

  • Новая битва Гвардиолы и Клоппа. Выводы по ответным матчам 1/4 Лиги чемпионов
  • О чем говорят результаты ответных игр?
  • Вчера

    • Мадридцы начали апрель с выездной победы над «Сельтой» (2:1), после чего в гостевом матче Лиги чемпионов обыграл «Челси» (3:1).

    В последних матчах подопечные Карло Анчелотти на своем поле выиграли у «Хетафе» со счётом 2:0 и в ответном матче ЛЧ проиграли «Челси» (2:3 д.в.).

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Реал» с 72 очками лидирует в таблице Ла Лиги. Разница мячей 61-26, Бензема забил 24 гола. Каземиро не сыграет из-за перебора карточек. Азар пропустит остаток сезона из-за травмы.

    Прогноз и ставка

    На победу «Севильи» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.95, на ничью в основное время — 3.35, а на победу «Реал» — 2.48.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet

    «Реал» выиграл на «Рамон Санчес Писхуан» в двух предыдущих очных поединках в чемпионате Испании с одинаковым счётом 1:0.

    Всего у мадридцев 5 побед в 6 последних матчах против «Севильи» в Ла Лиге при 1 ничьей. Прогнозируем, что «Реал» не проиграет низовой матч.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют — нет» за 1.98 и ТМ 2,5 за 1.81. И еще — дерзкая ставка за 6.90.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.25
  • Прогноз на матч Кливленд — Атланта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.63
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Немков — Андерсон
  • Прочие
  • Сегодня в 06:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Уфа — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Текстильщик — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Торпедо — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Давидович-Фокина — Димитров
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.54
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Сампдория — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Удинезе — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.46
  • Прогноз на матч Зенит — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Циципас — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Фрайбург — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Севилья» — «Реал»: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 17.04.2022. Прогнозы на футбол. Остались ли у «Реала» силы на «Севилью» после Лиги чемпионов?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры