Встреча 32-го тура Ла Лиги между «Севильей» и «Реалом Мадрид» состоится 17 апреля. Матч на арене «Рамон Санчес Писхуан» начнется в 22:00 мск. «Севилья» — «Реал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Севилья»

Севильцы остаются единственной командой в Ла Лиге, кто еще не проиграл на своём поле в этом сезоне (11 побед, 4 ничьи).

В середине марта подопечные Хулена Лопетеги вылетели из Лиги Европы, проиграв в гостях «Вест Хэму» (0:2), после чего дома разойдясь миром с «Реалом Сосьедадом» (0:0).

Коэффициенты матча Севилья — Реал Мадрид 1 2.95 X 3.30 2 2.45 Ставка

В последних матчах андалузский клуб в гостях проиграл «Барселоне» (0:1) и дома победил «Гранаду» (4:2).

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С 60 очками «Севилья» делит вторую строчку в таблице Примеры с «Барселоной». Разница мячей 44-22, Рафа Мир забил 9 голов. Карим Рекик, Томас Дилэйни, Фернандо и Сусо травмированы.

«Реал»

«Реал» победил в 6 из 7 последних поединков в Примере и не уступил в 9 из 10 последних выездных матчей в Ла Лиге (8 побед, 1 ничья).

Мадридцы начали апрель с выездной победы над «Сельтой» (2:1), после чего в гостевом матче Лиги чемпионов обыграл «Челси» (3:1).

В последних матчах подопечные Карло Анчелотти на своем поле выиграли у «Хетафе» со счётом 2:0 и в ответном матче ЛЧ проиграли «Челси» (2:3 д.в.).

Календарь и таблица испанской Примеры

«Реал» с 72 очками лидирует в таблице Ла Лиги. Разница мячей 61-26, Бензема забил 24 гола. Каземиро не сыграет из-за перебора карточек. Азар пропустит остаток сезона из-за травмы.

Прогноз и ставка

На победу «Севильи» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.95, на ничью в основное время — 3.35, а на победу «Реал» — 2.48.

«Реал» выиграл на «Рамон Санчес Писхуан» в двух предыдущих очных поединках в чемпионате Испании с одинаковым счётом 1:0.

Всего у мадридцев 5 побед в 6 последних матчах против «Севильи» в Ла Лиге при 1 ничьей. Прогнозируем, что «Реал» не проиграет низовой матч .