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    «Сливочные» уверенно одолеют «Севилью»

    «Севилья» — «Реал» Мадрид. Дерзкая ставка за 6.90 на матч Примеры 17 апреля 2022 года

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    Карим Бензема
    «Севилья» сыграет на своем поле с «Барселоной» в рамках 32-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 17 апреля, начало — в 22:00 мск. «Севилья» — «Реал» Мадрид: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 17 Апреля 2022 года
    Севилья
  • Севилья
    •  Севилья 22:00 Реал Мадрид Реал Мадрид
  • Мадрид
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    «Севилья»

    «Севилья» опустилась на третьей место, однако имеет столько же очков, сколько и «Барселона» — 60. При этом у команды лучшая оборона в лиге — 22 пропущенных мяча.

    В минувшем туре «Севилья» добыла три пункта. Дома команда переиграла «Гранаду» со счетом 4:2.

    Коэффициенты матча Севилья — Реал Мадрид

  • 1
  • 2.95
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.45
  • Ставка
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    Вот только в последних матчах севильцы выглядят не лучшим образом. До победы над «Гранадой» команда не забивала в трех матчах подряд.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Из пяти последних очных поединков с мадридцами «Севилья» добыла лишь одну ничью. Остальные поединки были проиграны.

    «Реал» Мадрид

    «Реал» Мадрид вряд ли упустит чемпионский титул. Гандикап от преследователей составляет 12 очков.

    «Реал» Мадрид еще и сражается в Лиге чемпионов, причем тоже удачно. Например, усилиями Карима Бензема был пройден «Челси».

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    • В минувшем туре чемпионата «Реал» Мадрид добыл дежурные три очка. Дома «сливочные» уверенно одолели «Хетафе» (2:0).

    Наверняка команда Карло Анчелотти не даст шанса конкурентам вернуть чемпионскую интригу. Причем не помешает этому даже отсутствие в составе Каземиро и Марсело.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Реал» Мадрид за 2.55, на ничью за 3.44, а на «Севилью» — за 3.00.

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    «Севилья» пропускает реже всех в Примере.

    Мадридцы обладают сильнейшей атакой в лиге.

    Гости имеют в своем составе атакующих исполнителей мирового уровня. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Реала» Мадрид -1.75, поставить на это можно с коэффициентом 6.90. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Севилья» — «Реал» Мадрид: прогноз, ставка (6.90), статистика, коэффициенты матча 17.04.2022. Прогнозы на футбол. «Сливочные» уверенно одолеют «Севилью»
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