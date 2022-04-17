«Севилья» сыграет на своем поле с «Барселоной» в рамках 32-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 17 апреля, начало — в 22:00 мск. «Севилья» — «Реал» Мадрид: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Севилья»

«Севилья» опустилась на третьей место, однако имеет столько же очков, сколько и «Барселона» — 60. При этом у команды лучшая оборона в лиге — 22 пропущенных мяча.

В минувшем туре «Севилья» добыла три пункта. Дома команда переиграла «Гранаду» со счетом 4:2.

Коэффициенты матча Севилья — Реал Мадрид 1 2.95 X 3.30 2 2.45 Ставка

Вот только в последних матчах севильцы выглядят не лучшим образом. До победы над «Гранадой» команда не забивала в трех матчах подряд.

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Из пяти последних очных поединков с мадридцами «Севилья» добыла лишь одну ничью. Остальные поединки были проиграны.

«Реал» Мадрид

«Реал» Мадрид вряд ли упустит чемпионский титул. Гандикап от преследователей составляет 12 очков.

«Реал» Мадрид еще и сражается в Лиге чемпионов, причем тоже удачно. Например, усилиями Карима Бензема был пройден «Челси».

В минувшем туре чемпионата «Реал» Мадрид добыл дежурные три очка. Дома «сливочные» уверенно одолели «Хетафе» (2:0).

Наверняка команда Карло Анчелотти не даст шанса конкурентам вернуть чемпионскую интригу. Причем не помешает этому даже отсутствие в составе Каземиро и Марсело.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Реал» Мадрид за 2.55, на ничью за 3.44, а на «Севилью» — за 3.00.

«Севилья» пропускает реже всех в Примере.

Мадридцы обладают сильнейшей атакой в лиге .

Гости имеют в своем составе атакующих исполнителей мирового уровня. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Реала» Мадрид -1.75, поставить на это можно с коэффициентом 6.90. Для остальных — более умеренный прогноз.