«Уфа»
Уфимцы находятся в числе борцов за выживание в РПЛ. Сейчас команда занимает предпоследнее 15 место в таблице.
Вот только атака команды выглядит откровенно убого: всего 22 гола в 24 матчах. Притом, что и оборона дала результативный сбой уже 34 раза.
А вот предыдущий тур для «Уфы» получился неудачным. Дома команда уступила «Сочи» со счетом 1:2.
Прогнозы на чемпионат России по футболу
Против армейцев «Уфа» традиционно играет неудачно. Три поражения и две ничьих из пяти последних матчей — явно не лучший улов.
ЦСКА
Вряд ли армейцы включатся в полноценную чемпионскую гонку. Сейчас ЦСКА находится на 3 месте, отставая от лидера на 9 очков.
В прекрасной форме находится Юсуф Языджи. Турок успел настрелять уже 8 мячей, причем начал без раскачки.
Минувший тур принес ЦСКА лишь разочарование. Поражение от одного из аутсайдеров «Химок» (4:2) в планы явно не входило.
Вряд ли москвичи смирятся с третьей потерей очков к ряду. Да и вообще, на пятки наступают преследователи в гонке за бронзу чемпионата.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на ЦСКА за 2.01, на ничью за 3.58, а на «Уфу» — за 4.18.
«Уфа»
ЦСКА не намерен отдавать свое место в тройке лидеров.
Москвичи реабилитируются за последние неудачи. Наши прогноз и ставка — Победа ЦСКА с коэффициентом 2.01.