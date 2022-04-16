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    ЦСКА добудет три очка в Уфе?

    «Уфа» — ЦСКА. Прогноз, ставка (к. 2.01) на футбол, РПЛ, 16 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Уфа» — ЦСКА
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    Юсуф Языджи
    «Уфа» сыграет на своем поле с ЦСКА в рамках 25-го тура чемпионата России. Матч пройдет 16 апреля, начало — в 14:00 мск. «Уфа» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 16 Апреля 2022 года
    Уфа
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    •  Уфа 14:00 ЦСКА ЦСКА
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    «Уфа»

    Уфимцы находятся в числе борцов за выживание в РПЛ. Сейчас команда занимает предпоследнее 15 место в таблице.

    Вот только атака команды выглядит откровенно убого: всего 22 гола в 24 матчах. Притом, что и оборона дала результативный сбой уже 34 раза.

    А вот предыдущий тур для «Уфы» получился неудачным. Дома команда уступила «Сочи» со счетом 1:2.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    Против армейцев «Уфа» традиционно играет неудачно. Три поражения и две ничьих из пяти последних матчей — явно не лучший улов.

    ЦСКА

    Вряд ли армейцы включатся в полноценную чемпионскую гонку. Сейчас ЦСКА находится на 3 месте, отставая от лидера на 9 очков.

    В прекрасной форме находится Юсуф Языджи. Турок успел настрелять уже 8 мячей, причем начал без раскачки.

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    • Минувший тур принес ЦСКА лишь разочарование. Поражение от одного из аутсайдеров «Химок» (4:2) в планы явно не входило.

    Вряд ли москвичи смирятся с третьей потерей очков к ряду. Да и вообще, на пятки наступают преследователи в гонке за бронзу чемпионата.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на ЦСКА за 2.01, на ничью за 3.58, а на «Уфу» — за 4.18.

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    «Уфа» традиционно сложно играет с армейцами.

    ЦСКА не намерен отдавать свое место в тройке лидеров.

    Москвичи реабилитируются за последние неудачи. Наши прогноз и ставка — Победа ЦСКА с коэффициентом 2.01.

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    «Уфа» — ЦСКА: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 16.04.2022. Прогнозы на футбол. ЦСКА добудет три очка в Уфе?
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