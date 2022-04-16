«Уфа» сыграет на своем поле с ЦСКА в рамках 25-го тура чемпионата России. Матч пройдет 16 апреля, начало — в 14:00 мск. «Уфа» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Уфа»

Уфимцы находятся в числе борцов за выживание в РПЛ. Сейчас команда занимает предпоследнее 15 место в таблице.

Вот только атака команды выглядит откровенно убого: всего 22 гола в 24 матчах. Притом, что и оборона дала результативный сбой уже 34 раза.

А вот предыдущий тур для «Уфы» получился неудачным. Дома команда уступила «Сочи» со счетом 1:2.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

Против армейцев «Уфа» традиционно играет неудачно. Три поражения и две ничьих из пяти последних матчей — явно не лучший улов.

ЦСКА

Вряд ли армейцы включатся в полноценную чемпионскую гонку. Сейчас ЦСКА находится на 3 месте, отставая от лидера на 9 очков.

В прекрасной форме находится Юсуф Языджи. Турок успел настрелять уже 8 мячей, причем начал без раскачки.

Минувший тур принес ЦСКА лишь разочарование. Поражение от одного из аутсайдеров «Химок» (4:2) в планы явно не входило.

Вряд ли москвичи смирятся с третьей потерей очков к ряду. Да и вообще, на пятки наступают преследователи в гонке за бронзу чемпионата.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на ЦСКА за 2.01, на ничью за 3.58, а на «Уфу» — за 4.18.

«Уфа» традиционно сложно играет с армейцами .

ЦСКА не намерен отдавать свое место в тройке лидеров.

Москвичи реабилитируются за последние неудачи. Наши прогноз и ставка — Победа ЦСКА с коэффициентом 2.01.