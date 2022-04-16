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    Тосканцы устоят на поле «Удинезе»

    «Удинезе» — «Эмполи». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, Чемпионат Италии, 16 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Удинезе» — «Эмполи»
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    «Эмполи»
    В субботу, 16 апреля, в 33-м туре итальянской Серии А «Удинезе» на своем поле примет «Эмполи». Начало игры запланировано на 15:30 по мск. «Удинезе» — «Эмполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 16 Апреля 2022 года
    Удинезе
  • Удине
    •  Удинезе 15:30 Эмполи Эмполи
  • Италия. Серия А
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    «Удинезе»

    В турнирной таблице Серии А «Удинезе» находится на данный момент на 13-й позиции. Вылет команде уже не грозит, но и особо выше она подняться не сможет.

    Фриульцы за последние семь встреч первенства проиграли только раз. Данное событие случилось с ними почти месяц тому назад, когда они уступили в гостях «Наполи» со счетом 1:2.

    Коэффициенты матча Удинезе — Эмполи

  • 1
  • 1.78
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 4.60
  • Ставка
    •

    В шести же других играх этого отрезка «маленькие зебры» по три раза играли вничью и выигрывали. Причем две из побед были в минувших двух турах — дома 5:1 над «Кальяри» и 2:1 в гостях над «Венецией».

    Календарь и таблица Серии А

    У «Удинезе» всего лишь одно фиаско за последние 11 домашних встреч. Также в этот период коллектив четыре раза выиграл и расписал шесть мировых результатов.

    «Эмполи»

    «Эмполи» в турнирной таблице итальянского чемпионат идет на строку ниже своего предстоящего противника, имея на два очка меньше, но сыграв при этом на две игры больше.

    Последний раз в рамках Серии А тосканцы побеждали аж в середине декабря. После этого они на протяжении 15 встреч не знают радости викторий, проиграв за это время семь раз при восьми ничьих.

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    • В своей последней проведенной игре «синие» на своей территории расписали мировую со «Специей», сыграв 0:0, а туром ранее они на выезде минимально проиграли «Фиорентине» — 0:1.

    На данный момент у «Эмполи» 8-матчевая безвыигрышная гостевая серия, в которой он три раза уступал и в пяти случаях делил очки со своими оппонентами.

    «Эмполи» выиграл в трех из четырех последних очных встреч у «Удинезе» при одном поражении.

    Прогноз и ставка на «Удинезе» — «Эмполи»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Удинезе» предлагают — 1.86.

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    На викторию «Эмполи» дают — 4.58, ничья оценена — в 3.68.

    И хотя «Эмполи» неудачно выступает в последнее время, но со своим предстоящим противником имеет вполне неплохую статистику. Так что прогнозируем в данном поединке непроигрыш гостей.

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