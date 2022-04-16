В субботу, 16 апреля, в 33-м туре итальянской Серии А «Удинезе» на своем поле примет «Эмполи». Начало игры запланировано на 15:30 по мск. «Удинезе» — «Эмполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Удинезе»

В турнирной таблице Серии А «Удинезе» находится на данный момент на 13-й позиции. Вылет команде уже не грозит, но и особо выше она подняться не сможет.

Фриульцы за последние семь встреч первенства проиграли только раз. Данное событие случилось с ними почти месяц тому назад, когда они уступили в гостях «Наполи» со счетом 1:2.

Коэффициенты матча Удинезе — Эмполи 1 1.78 X 3.70 2 4.60 Ставка

В шести же других играх этого отрезка «маленькие зебры» по три раза играли вничью и выигрывали. Причем две из побед были в минувших двух турах — дома 5:1 над «Кальяри» и 2:1 в гостях над «Венецией».

Календарь и таблица Серии А

У «Удинезе» всего лишь одно фиаско за последние 11 домашних встреч. Также в этот период коллектив четыре раза выиграл и расписал шесть мировых результатов.

«Эмполи»

«Эмполи» в турнирной таблице итальянского чемпионат идет на строку ниже своего предстоящего противника, имея на два очка меньше, но сыграв при этом на две игры больше.

Последний раз в рамках Серии А тосканцы побеждали аж в середине декабря. После этого они на протяжении 15 встреч не знают радости викторий, проиграв за это время семь раз при восьми ничьих.

В своей последней проведенной игре «синие» на своей территории расписали мировую со «Специей», сыграв 0:0, а туром ранее они на выезде минимально проиграли «Фиорентине» — 0:1.

На данный момент у «Эмполи» 8-матчевая безвыигрышная гостевая серия, в которой он три раза уступал и в пяти случаях делил очки со своими оппонентами.

«Эмполи» выиграл в трех из четырех последних очных встреч у «Удинезе» при одном поражении.

Прогноз и ставка на «Удинезе» — «Эмполи»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Удинезе» предлагают — 1.86.

На викторию «Эмполи» дают — 4.58, ничья оценена — в 3.68.

И хотя «Эмполи» неудачно выступает в последнее время, но со своим предстоящим противником имеет вполне неплохую статистику. Так что прогнозируем в данном поединке непроигрыш гостей.