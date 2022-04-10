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    Результативный первый тайм на «Этихад»?

    «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Дерзкая ставка за 6.50 на матч АПЛ 10 апреля 2022 года

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    Мохаммед Салах
    «Манчестер Сити» сыграет на своем поле с «Ливерпулем» в рамках 32-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 18:30 мск. «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 10 Апреля 2022 года
    Манчестер Сити
  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 18:30 Ливерпуль Ливерпуль
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    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» еще осенью выглядел без пяти минут чемпионом. Однако зимние неудачи внесли свои поправки, и чемпионская гонка воскресла.

    В минувшем туре «Манчестер Сити» сумел добыть три очка. На выезде команда Хосепа Гвардиолы разделалась с «Бернли» (0:2).

    Коэффициенты матча Манчестер Сити — Ливерпуль

  • 1
  • 2.08
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 3.40
  • Ставка
    •

    Вот только отрыв от «Ливерпуля» сейчас составляет всего один пункт. Пусть манкунианцы и имеют трехматчевую победную серию.

    Все прогнозы на АПЛ

    Из пяти последних очных поединков с мерсисайдцами «Манчестер Сити» выиграл в двух. При этом лишь один из матчей завершился для команды поражением.

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» на всех парах несется в лидеры, пытаясь догнать как раз команду Гвардиолы. Сейчас мерсисайдцы могут похвастаться пятиматчевой победной серией.

    «Ливерпуль» еще и сражается в Лиге чемпионов, причем тоже удачно. Например, команда добыла выездную викторию в первом четвертьфинальном матче с «Бенфикой» (1:3).

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    • В минувшем туре чемпионата «Ливерпуль» добыла важнейшие три очка. Дома подопечные Юргена Клоппа уверенно одолели «Уотфорд» (2:0).

    Плюс ко всему, «Ливерпуль» не испытывает кадровых проблем. Главное, на месте лидер атак команды Мохаммед Салах, в активе которого 20 мячей в чемпионате.

    Ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Манчестер Сити» за 2.00, на ничью за 3.75, а на «Ливерпуль» — за 3.50.

    «Манчестер Сити» в последних матчах демонстрировал не лучший уровень реализации.

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    Мерсисайдцы смотрятся выгодно, и явно мотивированы выйти на первое место.

    Обе команды имеют в своем составе атакующих исполнителей мирового уровня, к тому же понимают повышенную важность этого матча. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал 1-го тайма больше 2.5, поставить на это можно с коэффициентом 6.50.

    Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка (6.50), статистика, коэффициенты матча 10.04.2022. Прогнозы на футбол. Результативный первый тайм на «Этихад»?
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