«Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» еще осенью выглядел без пяти минут чемпионом. Однако зимние неудачи внесли свои поправки, и чемпионская гонка воскресла.
В минувшем туре «Манчестер Сити» сумел добыть три очка. На выезде команда Хосепа Гвардиолы разделалась с «Бернли» (0:2).
Коэффициенты матча Манчестер Сити — Ливерпуль
Вот только отрыв от «Ливерпуля» сейчас составляет всего один пункт. Пусть манкунианцы и имеют трехматчевую победную серию.
Из пяти последних очных поединков с мерсисайдцами «Манчестер Сити» выиграл в двух. При этом лишь один из матчей завершился для команды поражением.
«Ливерпуль»
«Ливерпуль» на всех парах несется в лидеры, пытаясь догнать как раз команду Гвардиолы. Сейчас мерсисайдцы могут похвастаться пятиматчевой победной серией.
«Ливерпуль» еще и сражается в Лиге чемпионов, причем тоже удачно. Например, команда добыла выездную викторию в первом четвертьфинальном матче с «Бенфикой» (1:3).
В минувшем туре чемпионата «Ливерпуль» добыла важнейшие три очка. Дома подопечные Юргена Клоппа уверенно одолели «Уотфорд» (2:0).
Плюс ко всему, «Ливерпуль» не испытывает кадровых проблем. Главное, на месте лидер атак команды Мохаммед Салах, в активе которого 20 мячей в чемпионате.
Ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Манчестер Сити» за 2.00, на ничью за 3.75, а на «Ливерпуль» — за 3.50.
«Манчестер Сити» в последних матчах демонстрировал не лучший уровень реализации.
Мерсисайдцы смотрятся выгодно, и
Обе команды имеют в своем составе атакующих исполнителей мирового уровня, к тому же понимают повышенную важность этого матча. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал 1-го тайма больше 2.5, поставить на это можно с коэффициентом 6.50.
Для остальных — более умеренный прогноз.