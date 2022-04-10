«Манчестер Сити» сыграет на своем поле с «Ливерпулем» в рамках 32-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 18:30 мск. «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» еще осенью выглядел без пяти минут чемпионом. Однако зимние неудачи внесли свои поправки, и чемпионская гонка воскресла.

В минувшем туре «Манчестер Сити» сумел добыть три очка. На выезде команда Хосепа Гвардиолы разделалась с «Бернли» (0:2).

Коэффициенты матча Манчестер Сити — Ливерпуль 1 2.08 X 3.65 2 3.40 Ставка

Вот только отрыв от «Ливерпуля» сейчас составляет всего один пункт. Пусть манкунианцы и имеют трехматчевую победную серию.

Все прогнозы на АПЛ

Из пяти последних очных поединков с мерсисайдцами «Манчестер Сити» выиграл в двух. При этом лишь один из матчей завершился для команды поражением.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» на всех парах несется в лидеры, пытаясь догнать как раз команду Гвардиолы. Сейчас мерсисайдцы могут похвастаться пятиматчевой победной серией.

«Ливерпуль» еще и сражается в Лиге чемпионов, причем тоже удачно. Например, команда добыла выездную викторию в первом четвертьфинальном матче с «Бенфикой» (1:3).

В минувшем туре чемпионата «Ливерпуль» добыла важнейшие три очка. Дома подопечные Юргена Клоппа уверенно одолели «Уотфорд» (2:0).

Плюс ко всему, «Ливерпуль» не испытывает кадровых проблем. Главное, на месте лидер атак команды Мохаммед Салах, в активе которого 20 мячей в чемпионате.

Ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Манчестер Сити» за 2.00, на ничью за 3.75, а на «Ливерпуль» — за 3.50.

«Манчестер Сити» в последних матчах демонстрировал не лучший уровень реализации.

Мерсисайдцы смотрятся выгодно, и явно мотивированы выйти на первое место .

Обе команды имеют в своем составе атакующих исполнителей мирового уровня, к тому же понимают повышенную важность этого матча. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал 1-го тайма больше 2.5, поставить на это можно с коэффициентом 6.50.

Для остальных — более умеренный прогноз.