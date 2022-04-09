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    «Сливочные» еще ближе станут к золоту

    «Реал» Мадрид — «Хетафе». Прогноз, ставка (к. 2.04) на футбол, Чемпионат Испании, 9 апреля 2022 года

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    Карим Бензема
    9 апреля в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в 31-м туре испанской Примеры «Реал» примет «Хетафе». Игра начнется в 22:00 по мск. «Реал» Мадрид — «Хетафе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 09 Апреля 2022 года
    Реал Мадрид
  • Мадрид
    •  Реал Мадрид 22:00 Хетафе Хетафе
  • Хетафе
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    «Реал» Мадрид

    В середине недели «Реал» провел первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов против лондонского «Челси», который смог выиграть на выезде со счетом 3:1, тем самым сделав хороший задел перед ответкой.

    В чемпионате же Испании «сливочные» идут во главе турнирной таблицы, оторвавшись от ближайшего преследователя на девять очков, так что золотые медали они уже не должны упустить.

    Коэффициенты матча Реал Мадрид — Хетафе

  • 1
  • 1.40
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 9.00
  • Ставка
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    В своей последней игре Примеры мадридцы на выезде смогли с трудом обыграть 2:1 «Сельту», забив оба гола с пенальти. Перед этим же они дома крупно проиграли «Барселоне» 0:4.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    На своей арене «Королевский клуб» в текущем первенстве уступил только один раз за 15 проведенных встреч, десять раз он еще победил и четыре игры закончил вничью.

    «Хетафе»

    С 32 набранными очками «Хетафе» разместился на 14-й позиции в турнирной таблице испанского первенства, оторвавшись на шесть пунктов от зоны вылета.

    В минувшем туре Примеры «синие» на своем поле смогли минимально выиграть у «Мальорки» со счетом 1:0. Этой викторией они прервали свою длительную серию без побед.

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    • В этот неудачный период коллектив потерпел два поражения и четыре поединка завершил мировыми результатами, где только раз не смог забить ни одного гола.

    В текущем чемпионате Испании «Хетафе» на выезде еще не знал радости победы, семь раз сыграв вничью и потерпев восемь поражений.

    В первом круге дома победил «Хетафе», а перед этим четыре из пяти игр выиграл «Реал» при одном мировом исходе.

    Прогноз и ставка на «Реал» Мадрид — «Хетафе»

    В этом поединке букмекеры отдают значительное предпочтение хозяевам. На победу «Реала» предлагают — 1.43.

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    На викторию «Хетафе» дают — 7.40, ничья оценена — в 4.50.

    «Сливочные» находятся в прекрасной форме и намерены увеличить отрыв от преследователей в чемпионате. Так что прогнозируем в этом противостоянии виктории хозяев поля с разницей в несколько мячей.

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    «Реал» Мадрид — «Хетафе»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 09.04.2022. Прогнозы на футбол. «Сливочные» еще ближе станут к золоту
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