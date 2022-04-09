9 апреля в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в 31-м туре испанской Примеры «Реал» примет «Хетафе». Игра начнется в 22:00 по мск. «Реал» Мадрид — «Хетафе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал» Мадрид

В середине недели «Реал» провел первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов против лондонского «Челси», который смог выиграть на выезде со счетом 3:1, тем самым сделав хороший задел перед ответкой.

В чемпионате же Испании «сливочные» идут во главе турнирной таблицы, оторвавшись от ближайшего преследователя на девять очков, так что золотые медали они уже не должны упустить.

Коэффициенты матча Реал Мадрид — Хетафе 1 1.40 X 4.50 2 9.00 Ставка

В своей последней игре Примеры мадридцы на выезде смогли с трудом обыграть 2:1 «Сельту», забив оба гола с пенальти. Перед этим же они дома крупно проиграли «Барселоне» 0:4.

Календарь и таблица испанской Примеры

На своей арене «Королевский клуб» в текущем первенстве уступил только один раз за 15 проведенных встреч, десять раз он еще победил и четыре игры закончил вничью.

«Хетафе»

С 32 набранными очками «Хетафе» разместился на 14-й позиции в турнирной таблице испанского первенства, оторвавшись на шесть пунктов от зоны вылета.

В минувшем туре Примеры «синие» на своем поле смогли минимально выиграть у «Мальорки» со счетом 1:0. Этой викторией они прервали свою длительную серию без побед.

В этот неудачный период коллектив потерпел два поражения и четыре поединка завершил мировыми результатами, где только раз не смог забить ни одного гола.

В текущем чемпионате Испании «Хетафе» на выезде еще не знал радости победы, семь раз сыграв вничью и потерпев восемь поражений.

В первом круге дома победил «Хетафе», а перед этим четыре из пяти игр выиграл «Реал» при одном мировом исходе.

Прогноз и ставка на «Реал» Мадрид — «Хетафе»

В этом поединке букмекеры отдают значительное предпочтение хозяевам. На победу «Реала» предлагают — 1.43.

На викторию «Хетафе» дают — 7.40, ничья оценена — в 4.50.

«Сливочные» находятся в прекрасной форме и намерены увеличить отрыв от преследователей в чемпионате. Так что прогнозируем в этом противостоянии виктории хозяев поля с разницей в несколько мячей.