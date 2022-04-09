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    Прервет ли Джеррард победную серию Конте?

    «Астон Вилла» — «Тоттенхэм». Прогноз, ставка (к. 2.07) на футбол, АПЛ, 9 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Астон Вилла» — «Тоттенхэм»
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    Фелипе Коутиньо
    «Астон Вилла» сыграет на своем поле с «Тоттенхэмом» в рамках 32 тура Английской Премьер-Лиги. Матч пройдет 9 апреля, начало — в 19:30 мск. «Астон Вилла» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика. «Астон Вилла» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 09 Апреля 2022 года
    Астон Вилла
  • Бирмингем
    •  Астон Вилла 19:30 Тоттенхэм Тоттенхэм
  • Лондон
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    «Астон Вилла»

    Команда Джеррарда после убедительных побед над «Саутгемптоном» (4-0) и «Лидсом» (3-0) потерпела 3 поражения подряд: 1-2 против Вест Хэма в гостях, 0-1 против Арсенала дома и 1-2 против Вулверхэмптона в гостях.

    Очевидно, что «Астон Вилла» переживает не лучший игровой период и уже не преследует глобальных задач. Клуб находится на 11 месте с 36 очками и является типичным середняком Английской Премьер-Лиги.

    Коэффициенты матча Астон Вилла — Тоттенхэм

  • 1
  • 3.15
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.20
  • Ставка
    •

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    Команда Джеррада практически со 100% вероятностью не вылелит в Чемпионшип, а перспективы еврокубков на следующий сезон так же выглядят очень призрачными.

    «Тоттенхэм»

    Подопечные Конте набрали приличный ход в последних матчах. После неудачи в выездном матче против «Манчестер Юнайтед» (2-3) шпоры одержали 3 подряд победы: против Брайтона в гостях (2-0), а так же обыграли дома Вест Хэм (3-1) и разгромили Ньюкасл (5-1).

    У «Тоттенхэма» на данный момент все очень здорово получается в атаке, команда в последних 5 матчах забивает не менее 2-х голов. Даже в проигранном матче с «Манчестер Юнайтед» «Тоттенхем» смог распечатать ворота соперника 2 раза.

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    • Что говорить о «Эвертоне» и «Ньюкасле», в ворота которых подопечные Конте забили по 5 мячей.

    «Тоттенхэм» на данный момент находится на 4 месте (54 очка), которая дает право выступать в Лиге Чемпионов в следующем сезоне. Шпоры подходят к предстоящему матчу с «Астон Виллой» в полном порядке и с четкими целями на концовку сезона

    Прогноз и ставка

    Победа «Астон Виллы» оценивается букмекерами в 3.15, ничья — 3.50. На выигрыш гостей можно поставить за 2.20.

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    В предстоящем матче между собой встретятся команды, находящиеся в разном психологическом состоянии и с разной турнирной мотивацией. Астон Вилла переживает игровой кризис и команде нужно спокойно доиграть сезон без глобальных амбиций.

    Для «Тоттенхема» главной целью на данном отрезке является попадание в лигочемпионскую четверку, тем более когда главный конкурент на эту позиции — заклятый соперник «Арсенал». Тоттенхем находится в лучшем положении, с отличными показателями в атакующей линии.

    В данном матче можно рассмотреть прогноз со ставкой ТБ (1,5) для «Тоттенхэма» с коэффициентом 2.07.

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    «Астон Вилла» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 09.04.2022. Прогнозы на футбол. Прервет ли Джеррард победную серию Конте?
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