«Астон Вилла»
Команда Джеррарда после убедительных побед над «Саутгемптоном» (4-0) и «Лидсом» (3-0) потерпела 3 поражения подряд: 1-2 против Вест Хэма в гостях, 0-1 против Арсенала дома и 1-2 против Вулверхэмптона в гостях.
Очевидно, что «Астон Вилла» переживает не лучший игровой период и уже не преследует глобальных задач. Клуб находится на 11 месте с 36 очками и является типичным середняком Английской Премьер-Лиги.
Коэффициенты матча Астон Вилла — Тоттенхэм
Команда Джеррада практически со 100% вероятностью не вылелит в Чемпионшип, а перспективы еврокубков на следующий сезон так же выглядят очень призрачными.
«Тоттенхэм»
Подопечные Конте набрали приличный ход в последних матчах. После неудачи в выездном матче против «Манчестер Юнайтед» (2-3) шпоры одержали 3 подряд победы: против Брайтона в гостях (2-0), а так же обыграли дома Вест Хэм (3-1) и разгромили Ньюкасл (5-1).
У «Тоттенхэма» на данный момент все очень здорово получается в атаке, команда в последних 5 матчах забивает не менее 2-х голов. Даже в проигранном матче с «Манчестер Юнайтед» «Тоттенхем» смог распечатать ворота соперника 2 раза.
Что говорить о «Эвертоне» и «Ньюкасле», в ворота которых подопечные Конте забили по 5 мячей.
«Тоттенхэм» на данный момент находится на 4 месте (54 очка), которая дает право выступать в Лиге Чемпионов в следующем сезоне. Шпоры подходят к предстоящему матчу с «Астон Виллой» в полном порядке и с четкими целями на концовку сезона
Прогноз и ставка
Победа «Астон Виллы» оценивается букмекерами в 3.15, ничья — 3.50. На выигрыш гостей можно поставить за 2.20.
В предстоящем матче между собой встретятся команды, находящиеся в разном психологическом состоянии и с разной турнирной мотивацией. Астон Вилла переживает игровой кризис и команде нужно спокойно доиграть сезон без глобальных амбиций.
Для «Тоттенхема» главной целью на данном отрезке является попадание в лигочемпионскую четверку, тем более когда главный конкурент на эту позиции — заклятый соперник «Арсенал». Тоттенхем находится в лучшем положении, с отличными показателями в атакующей линии.
В данном матче можно рассмотреть прогноз со ставкой ТБ (1,5) для «Тоттенхэма» с коэффициентом 2.07.