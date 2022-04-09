«Астон Вилла» сыграет на своем поле с «Тоттенхэмом» в рамках 32 тура Английской Премьер-Лиги. Матч пройдет 9 апреля, начало — в 19:30 мск. «Астон Вилла» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика. «Астон Вилла» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Астон Вилла»

Команда Джеррарда после убедительных побед над «Саутгемптоном» (4-0) и «Лидсом» (3-0) потерпела 3 поражения подряд: 1-2 против Вест Хэма в гостях, 0-1 против Арсенала дома и 1-2 против Вулверхэмптона в гостях.

Очевидно, что «Астон Вилла» переживает не лучший игровой период и уже не преследует глобальных задач. Клуб находится на 11 месте с 36 очками и является типичным середняком Английской Премьер-Лиги.

Коэффициенты матча Астон Вилла — Тоттенхэм 1 3.15 X 3.50 2 2.20 Ставка

Все прогнозы на АПЛ

Команда Джеррада практически со 100% вероятностью не вылелит в Чемпионшип, а перспективы еврокубков на следующий сезон так же выглядят очень призрачными.

«Тоттенхэм»

Подопечные Конте набрали приличный ход в последних матчах. После неудачи в выездном матче против «Манчестер Юнайтед» (2-3) шпоры одержали 3 подряд победы: против Брайтона в гостях (2-0), а так же обыграли дома Вест Хэм (3-1) и разгромили Ньюкасл (5-1).

У «Тоттенхэма» на данный момент все очень здорово получается в атаке, команда в последних 5 матчах забивает не менее 2-х голов. Даже в проигранном матче с «Манчестер Юнайтед» «Тоттенхем» смог распечатать ворота соперника 2 раза.

Что говорить о «Эвертоне» и «Ньюкасле», в ворота которых подопечные Конте забили по 5 мячей.

«Тоттенхэм» на данный момент находится на 4 месте (54 очка), которая дает право выступать в Лиге Чемпионов в следующем сезоне. Шпоры подходят к предстоящему матчу с «Астон Виллой» в полном порядке и с четкими целями на концовку сезона

Прогноз и ставка

Победа «Астон Виллы» оценивается букмекерами в 3.15, ничья — 3.50. На выигрыш гостей можно поставить за 2.20.

В предстоящем матче между собой встретятся команды, находящиеся в разном психологическом состоянии и с разной турнирной мотивацией. Астон Вилла переживает игровой кризис и команде нужно спокойно доиграть сезон без глобальных амбиций.

Для «Тоттенхема» главной целью на данном отрезке является попадание в лигочемпионскую четверку, тем более когда главный конкурент на эту позиции — заклятый соперник «Арсенал». Тоттенхем находится в лучшем положении, с отличными показателями в атакующей линии.

В данном матче можно рассмотреть прогноз со ставкой ТБ (1,5) для «Тоттенхэма» с коэффициентом 2.07.