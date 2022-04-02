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    Третья подряд победа «Лутона»?

    «Лутон Таун» — «Миллуолл». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, Чемпионшип, 2 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лутон Таун» — «Миллуолл»
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    Джед Уоллес
    «Лутон Таун» сыграет на своем поле с «Миллуоллом» в рамках 40-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 2 апреля, начало — в 17:00 мск. «Лутон Таун» — «Миллуолл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 02 Апреля 2022 года
    Лутон Таун
  • Англия. Чемпионшип
    •  Лутон Таун 17:00 Миллуолл Миллуолл
  • Англия. Чемпионшип
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    «Лутон Таун»

    «Лутон Таун» нынешний сезон проводит весьма удачно. 3 место на текущий момент — однозначная заявка на повышение в классе, пусть даже через плей-офф.

    Да, в дуэт лидеров вклиниться будет проблематично. Зато в последних матчах команда выглядит весьма интересно.

    Вот и в предыдущем туре чемпионата «Лутон Таун» одержал победу. На выезде команда не оставила шансов «Халлу» (1:3).

    Все прогнозы на футбол

    Матчи против «Миллуолла» для команды складываются неудачно. Из пяти последних очных поединков «Лутон Таун» один раз выиграл при двух поражениях.

    «Миллуолл»

    «Миллуолл» пытается вклиниться в зону плей-офф. Правда, текущее 10 место с четырехочковым отставанием от искомой шестой позиции не добавляет оптимизма.

    Да и проблемы с реализацией всякий раз дают о себе знать. В 38 матчах команда забила только 39 мячей, что явно мало для претендента на что-то серьезное.

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    • В предыдущем туре «Миллуолл» снова выдал блеклый поединок. На выезде команда уступила «Сток Сити» (2:0).

    Лидером команды в нынешнем сезоне является Беник Афобе. Конголезский форвард отличился восемью голами в Чемпионшип.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Лутон Таун» за 2.20, на ничью за 3.20, а на «Миллуолл» — за 3.50.

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    «Лутон Таун» в последних двух матчах забил семь мячей.

    «Миллуолл» крайне слабо выглядит в атаке.

    Хозяева явно постараются закрепиться на третьей позиции. Наши прогноз и ставка — Победа «Лутон Таун» с коэффициентом 2.20.

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    «Лутон Таун» — «Миллуолл»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 02.04.2022. Прогнозы на футбол. Третья подряд победа «Лутона»?
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