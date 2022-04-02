«Лутон Таун»
«Лутон Таун» нынешний сезон проводит весьма удачно. 3 место на текущий момент — однозначная заявка на повышение в классе, пусть даже через плей-офф.
Да, в дуэт лидеров вклиниться будет проблематично. Зато в последних матчах команда выглядит весьма интересно.
Вот и в предыдущем туре чемпионата «Лутон Таун» одержал победу. На выезде команда не оставила шансов «Халлу» (1:3).
Матчи против «Миллуолла» для команды складываются неудачно. Из пяти последних очных поединков «Лутон Таун» один раз выиграл при двух поражениях.
«Миллуолл»
«Миллуолл» пытается вклиниться в зону плей-офф. Правда, текущее 10 место с четырехочковым отставанием от искомой шестой позиции не добавляет оптимизма.
Да и проблемы с реализацией всякий раз дают о себе знать. В 38 матчах команда забила только 39 мячей, что явно мало для претендента на что-то серьезное.
В предыдущем туре «Миллуолл» снова выдал блеклый поединок. На выезде команда уступила «Сток Сити» (2:0).
Лидером команды в нынешнем сезоне является Беник Афобе. Конголезский форвард отличился восемью голами в Чемпионшип.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Лутон Таун» за 2.20, на ничью за 3.20, а на «Миллуолл» — за 3.50.
«Лутон Таун»
«Миллуолл» крайне слабо выглядит в атаке.
Хозяева явно постараются закрепиться на третьей позиции. Наши прогноз и ставка — Победа «Лутон Таун» с коэффициентом 2.20.