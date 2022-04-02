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    «Лилль» — «Бордо». Прогноз, ставки (к. 2.20) на футбол, чемпионат Франции, 2 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лилль» — «Бордо»
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    «Лилль» идет на шестом месте
    «Лилль» сыграет на своем поле против «Бордо» в рамках 30-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 2 апреля, начало — в 20:00 мск. «Лилль» — «Бордо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 02 Апреля 2022 года
    Лилль
  • Франция. Лига 1
    •  Лилль 20:00 Бордо Бордо
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    «Лилль»

    «Лилль» находится на шестой строчке чемпионата Франции, опережая «Монако» на два очка.

    Недавно «Лилль» проиграл на своем поле «Челси» (1:2) в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Несмотря на результат, это была далеко не самая худшая игра для команды Жослена Гурвеннека.

    Коэффициенты матча Лилль — Бордо

  • 1
  • 1.48
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 6.60
  • Ставка
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    Между тем, в чемпионате беспроигрышная серия «Лилля» составляет уже шесть матчей. И за это время «доги» не пропустили ни одного мяча.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Между тем, в последних трех поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу — в прошлом туре над «Нантом» (1:0).

    «Бордо»

    «Бордо» замыкает турнирную таблицу французской Лиги 1. У коллектива на счету 22 набранных очка и отставание от безопасной строки составляет шесть пунктов.

    У «жирондинцев» всего лишь одна виктория за последние 11 встреч первенства. Данная победа была во второй половине января в гостях над «Страсбургом» со счетом 4:3.

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    • В 10 других играх «Лилль» дважды еще сыграл вничью и семь раз потерпел фиаско. Три из них пришлись на минувшие три тура — от «Труа» 0:2, ПСЖ 0:3 и «Монпелье» 0:2.

    В последней игре, которая оказалась товарищеской, «Бордо» на своем поле одолел «Алавес» (2:1).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 1,50.

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    Успех хозяев поля оценивается в 6,50, тогда как ничья — в 4,20.

    Наши прогноз и ставка — «Лилль» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,20.

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    «Лилль» — «Бордо»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 02.04.2022. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Лилль» в зону еврокубков?
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