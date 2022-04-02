«Лилль» сыграет на своем поле против «Бордо» в рамках 30-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 2 апреля, начало — в 20:00 мск. «Лилль» — «Бордо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лилль»

«Лилль» находится на шестой строчке чемпионата Франции, опережая «Монако» на два очка.

Недавно «Лилль» проиграл на своем поле «Челси» (1:2) в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Несмотря на результат, это была далеко не самая худшая игра для команды Жослена Гурвеннека.

Коэффициенты матча Лилль — Бордо 1 1.48 X 4.40 2 6.60 Ставка

Между тем, в чемпионате беспроигрышная серия «Лилля» составляет уже шесть матчей. И за это время «доги» не пропустили ни одного мяча.

Все прогнозы на Лигу 1

Между тем, в последних трех поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу — в прошлом туре над «Нантом» (1:0).

«Бордо»

«Бордо» замыкает турнирную таблицу французской Лиги 1. У коллектива на счету 22 набранных очка и отставание от безопасной строки составляет шесть пунктов.

У «жирондинцев» всего лишь одна виктория за последние 11 встреч первенства. Данная победа была во второй половине января в гостях над «Страсбургом» со счетом 4:3.

В 10 других играх «Лилль» дважды еще сыграл вничью и семь раз потерпел фиаско. Три из них пришлись на минувшие три тура — от «Труа» 0:2, ПСЖ 0:3 и «Монпелье» 0:2.

В последней игре, которая оказалась товарищеской, «Бордо» на своем поле одолел «Алавес» (2:1).

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 1,50.

Успех хозяев поля оценивается в 6,50, тогда как ничья — в 4,20.

Наши прогноз и ставка — «Лилль» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,20.