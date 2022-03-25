Уругвай
Уругвайцы занимают 4-ю позицию в турнирной таблице набрав 22 очка за 16 матче. Сборная Уругвая смогла забить в ворота соперников 19 голов, а в свои пропустила — 22.
Две кряду победы над аутсайдерами Парагваем (1:0) и Венесуэлой (4:1) вернули Уругвай в гонку за самыми высокими позициями. А перед тем Селесао потерпели крушения от Бразилии (1:4), Аргентины (0:1) и Боливии (0:3).
Коэффициенты матча Уругвай — Перу
Сборная Уругвая ещё недавно могла и не надеяться на выход в Катар. Многие думали, что Уругвай остался без ЧМ. Но не тут то было, теперь Уругвай на 4-м месте и если сохранит это место, то выйдет напрямую.
Перу
Сборная Перу является соседом по турнирной таблице нынешнего соперника, но располагается ниже на 5-й сточке набрав 21 очко. Перуанцы забили 17 мячей, а пропустили 21.
В середине октября Перу в достойной борьбе уступил 0:1 Аргентине. После чего по-настоящему включился в борьбу за плей-офф, обыграв 3:0 Боливию, 2:1 Венесуэлу и 1:0 Колумбию, а также расписав мировую 1:1 с Эквадором.
Победа сборной Перу даёт им почти 100% возможность поиграть на ЧМ дважды подряд.
Прогноз и ставка
На победу Уругвая в этом матче можно поставить за 1.62, ничью букмекеры предлагают взять за 3.68, а победу Перу — за 6.35.
Прогноз — Уругвай и Перу уже пересекались между собой в нынешнем отборочном цикле, и тогда была зафиксирована ничья со счетом 1:1. В этом матче у обеих команд мотивация будет ещё больше, так как это фактически будет матч за 4-е место.
Уругвай находится в хорошей форме, но и Перу доказал, что может давать хороший отпор соперникам. Поэтому, как минимум, Перу не проиграет в этом матче, а может быть даже сможет одержать победу.
Ставка — Перу не проиграет за 2.33.