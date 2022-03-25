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    Перу не проиграет в этом поединке

    Уругвай — Перу. Прогноз, ставка (к. 2.33) на футбол, ЧМ-2022, 25 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Уругвай — Перу
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    Хосе Мария Хименес де Варгас
    Сборная Уругвая на своём поле сыграет против сборной Перу в рамках квалификации на Чемпионат Мира. Матч состоится 25 марта, начало 2:30 (мск). Уругвай — Перу: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Южная Америка 25 Марта 2022 года
    Уругвай
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    •  Уругвай 02:30 Перу Перу
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    Уругвай

    Уругвайцы занимают 4-ю позицию в турнирной таблице набрав 22 очка за 16 матче. Сборная Уругвая смогла забить в ворота соперников 19 голов, а в свои пропустила — 22.

    Две кряду победы над аутсайдерами Парагваем (1:0) и Венесуэлой (4:1) вернули Уругвай в гонку за самыми высокими позициями. А перед тем Селесао потерпели крушения от Бразилии (1:4), Аргентины (0:1) и Боливии (0:3).

    Коэффициенты матча Уругвай — Перу

  • 1
  • 1.55
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 7.90
  • Ставка
    •

    Сборная Уругвая ещё недавно могла и не надеяться на выход в Катар. Многие думали, что Уругвай остался без ЧМ. Но не тут то было, теперь Уругвай на 4-м месте и если сохранит это место, то выйдет напрямую.

    Перу

    Сборная Перу является соседом по турнирной таблице нынешнего соперника, но располагается ниже на 5-й сточке набрав 21 очко. Перуанцы забили 17 мячей, а пропустили 21.

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    • В середине октября Перу в достойной борьбе уступил 0:1 Аргентине. После чего по-настоящему включился в борьбу за плей-офф, обыграв 3:0 Боливию, 2:1 Венесуэлу и 1:0 Колумбию, а также расписав мировую 1:1 с Эквадором.

    Победа сборной Перу даёт им почти 100% возможность поиграть на ЧМ дважды подряд.

    Прогноз и ставка

    На победу Уругвая в этом матче можно поставить за 1.62, ничью букмекеры предлагают взять за 3.68, а победу Перу — за 6.35.

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    Прогноз — Уругвай и Перу уже пересекались между собой в нынешнем отборочном цикле, и тогда была зафиксирована ничья со счетом 1:1. В этом матче у обеих команд мотивация будет ещё больше, так как это фактически будет матч за 4-е место.

    Уругвай находится в хорошей форме, но и Перу доказал, что может давать хороший отпор соперникам. Поэтому, как минимум, Перу не проиграет в этом матче, а может быть даже сможет одержать победу.

    Ставка — Перу не проиграет за 2.33.

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    Уругвай — Перу: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 25.03.2022. Прогнозы на футбол. Перу не проиграет в этом поединке
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