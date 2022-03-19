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    «Железный Феликс» не поможет берлинцам

    «Герта» — «Хоффенхайм». Прогноз, ставка (к. 1.80) на футбол, чемпионат Германии, 19 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Герта» — «Хоффенхайм»
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    Феликс Магат
    19 марта в Берлине на Олимпийском стадионе «Герта» примет «Хоффенхайм» в 27-м туре Бундеслиги. Начало поединка запланировано на 17:30 по мск. «Герта» — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 19 Марта 2022 года
    Герта
  • Берлин
    •  Герта 17:30 Хоффенхайм Хоффенхайм
  • Хоффенхайм
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    «Герта»

    С 23 набранными очками «Герта» находится в зоне вылета, на предпоследней позиции в турнирной таблице. Однако от безопасной строки она отстает всего лишь на два очка.

    «Старая Дама» в этом чемпионате выиграла лишь шесть игр за 26 проведенных. И последний раз она смогла отпраздновать викторию еще в середине декабря, обыграв тогда «Боруссию» Д дома 3:2.

    Коэффициенты матча Герта — Хоффенхайм

  • 1
  • 4.30
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 1.72
  • Ставка
    •

    К данному же поединку берлинцы подходят с серией из пяти поражений подряд, три из которых были разгромные. В прошлом туре они уступили 0:2 в гостях «Боруссии» М, после чего был уволен главный тренер, а ему на смену пришел Феликс Магат.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    На своей арене в текущем первенстве «Герта» выиграла лишь четыре встречи из 13 проведенных, три раза она еще сыграла вничью и потерпела шесть фиаско.

    «Хоффенхайм»

    «Хоффенхайм» на текущий момент в турнирной таблице идет на шестой позиции, имея одинаковое количество баллов с четвертым местом, так что имеет хорошие шансы на путевку в Лигу чемпионов.

    Первый круг Бундеслиги «деревенские» завершили длительной серией без поражений, а во втором трижды уступали, добились пяти выигрышных результатов и один поединок свели вничью.

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    • К данной же встрече «сине-белые» подходят с 5-матчевой беспроигрышной серией, в которой сперва четыре раза подряд победили, а в прошлом туре расписали домашнюю мировую с «Баварией» — 1:1.

    Вне родных стен «Хоффенхайм» проиграл шесть игр из 13, еще пять поединков он выиграл и дважды делил очки со своими оппонентами.

    «Хоффенхайм» обыграл «Герту» в последних четырех из пяти очных игр, раз сильнее были берлинцы.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Хоффенхайма» предлагают — 1.80.

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    На викторию «Герты» дают — 4.35, ничья оценена — в 4.28.

    Вряд ли «Железный Феликс» за столь короткий период сможет наладить игру в берлинском клубе. В общем, прогнозируем здесь выигрыш гостей.

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    «Герта» — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 19.03.2022. Прогнозы на футбол. «Железный Феликс» не поможет берлинцам
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