«Герта»
С 23 набранными очками «Герта» находится в зоне вылета, на предпоследней позиции в турнирной таблице. Однако от безопасной строки она отстает всего лишь на два очка.
«Старая Дама» в этом чемпионате выиграла лишь шесть игр за 26 проведенных. И последний раз она смогла отпраздновать викторию еще в середине декабря, обыграв тогда «Боруссию» Д дома 3:2.
Коэффициенты матча Герта — Хоффенхайм
К данному же поединку берлинцы подходят с серией из пяти поражений подряд, три из которых были разгромные. В прошлом туре они уступили 0:2 в гостях «Боруссии» М, после чего был уволен главный тренер, а ему на смену пришел Феликс Магат.
Календарь и таблица Бундеслиги
На своей арене в текущем первенстве «Герта» выиграла лишь четыре встречи из 13 проведенных, три раза она еще сыграла вничью и потерпела шесть фиаско.
«Хоффенхайм»
«Хоффенхайм» на текущий момент в турнирной таблице идет на шестой позиции, имея одинаковое количество баллов с четвертым местом, так что имеет хорошие шансы на путевку в Лигу чемпионов.
Первый круг Бундеслиги «деревенские» завершили длительной серией без поражений, а во втором трижды уступали, добились пяти выигрышных результатов и один поединок свели вничью.
К данной же встрече «сине-белые» подходят с 5-матчевой беспроигрышной серией, в которой сперва четыре раза подряд победили, а в прошлом туре расписали домашнюю мировую с «Баварией» — 1:1.
Вне родных стен «Хоффенхайм» проиграл шесть игр из 13, еще пять поединков он выиграл и дважды делил очки со своими оппонентами.
«Хоффенхайм» обыграл «Герту» в последних четырех из пяти очных игр, раз сильнее были берлинцы.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Хоффенхайма» предлагают — 1.80.
На викторию «Герты» дают — 4.35, ничья оценена — в 4.28.
Вряд ли «Железный Феликс» за столь короткий период сможет наладить игру в берлинском клубе. В общем, прогнозируем здесь выигрыш гостей.