19 марта в Берлине на Олимпийском стадионе «Герта» примет «Хоффенхайм» в 27-м туре Бундеслиги. Начало поединка запланировано на 17:30 по мск. «Герта» — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Герта»

С 23 набранными очками «Герта» находится в зоне вылета, на предпоследней позиции в турнирной таблице. Однако от безопасной строки она отстает всего лишь на два очка.

«Старая Дама» в этом чемпионате выиграла лишь шесть игр за 26 проведенных. И последний раз она смогла отпраздновать викторию еще в середине декабря, обыграв тогда «Боруссию» Д дома 3:2.

Коэффициенты матча Герта — Хоффенхайм 1 4.30 X 4.20 2 1.72 Ставка

К данному же поединку берлинцы подходят с серией из пяти поражений подряд, три из которых были разгромные. В прошлом туре они уступили 0:2 в гостях «Боруссии» М, после чего был уволен главный тренер, а ему на смену пришел Феликс Магат.

Календарь и таблица Бундеслиги

На своей арене в текущем первенстве «Герта» выиграла лишь четыре встречи из 13 проведенных, три раза она еще сыграла вничью и потерпела шесть фиаско.

«Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» на текущий момент в турнирной таблице идет на шестой позиции, имея одинаковое количество баллов с четвертым местом, так что имеет хорошие шансы на путевку в Лигу чемпионов.

Первый круг Бундеслиги «деревенские» завершили длительной серией без поражений, а во втором трижды уступали, добились пяти выигрышных результатов и один поединок свели вничью.

К данной же встрече «сине-белые» подходят с 5-матчевой беспроигрышной серией, в которой сперва четыре раза подряд победили, а в прошлом туре расписали домашнюю мировую с «Баварией» — 1:1.

Вне родных стен «Хоффенхайм» проиграл шесть игр из 13, еще пять поединков он выиграл и дважды делил очки со своими оппонентами.

«Хоффенхайм» обыграл «Герту» в последних четырех из пяти очных игр, раз сильнее были берлинцы.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Хоффенхайма» предлагают — 1.80.

На викторию «Герты» дают — 4.35, ничья оценена — в 4.28.

Вряд ли «Железный Феликс» за столь короткий период сможет наладить игру в берлинском клубе. В общем, прогнозируем здесь выигрыш гостей.