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    «Орлята» сыграют строго от обороны

    «Сассуоло» — «Специя». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, чемпионат Италии, 18 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сассуоло» — «Специя»
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    «Сассуоло»
    В пятницу, 18 марта, в 30-м туре итальянской Серии А «Сассуоло» на своем поле примет «Специю». Начало поединка намечено на 20:45 по мск. «Сассуоло» — «Специя»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 18 Марта 2022 года
    Сассуоло
  • Сассуоло
    •  Сассуоло 20:45 Специя Специя
  • Италия. Серия А
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    «Сассуоло»

    С 40 зачетными пунктами «Сассуоло» находится на десятой строке в турнирной таблице Серии А. От еврокубковой зоны коллектив отстает на восемь баллов, которые почти невозможно будет отыграть.

    «Черно-зеленые» после того как в начале февраля проиграли на выезде «Сампдории» со счетом 0:4, затем не знают горечи неудач в чемпионате на протяжении последующих пяти встреч.

    Коэффициенты матча Сассуоло — Специя

  • 1
  • 1.60
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 5.20
  • Ставка
    •

    В этот период коллектив добился трех выигрышных результатов и дважды расписывал мировые. Одна из этих ничьих пришлась на минувший тур первенства на выезде с аутсайдером «Салернитаной» 2:2.

    Календарь и таблица Серии А

    На своей территории «Сассуоло» в текущем розыгрыше Серии А по пять раз уступал и играл вничью, а также добился четырех выигрышей.

    «Специя»

    «Специя» с 29 зачетными пунктами разместилась на 15 позиции в турнирной таблице итальянского чемпионата. От опасной зоны она оторвалась на семь баллов, так что может себя чувствовать вполне спокойно.

    В своей последней проведенной встрече первенства «орлята» смогли нанести домашнее поражение соседу по турнирке «Кальяри», выиграв со счетом 2:0.

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    • До этого же коллектив потерпел четыре проигрыша подряд, правда, все эти неудачи были с разницей в один мяч. Перед этим команда имела 4-матчевую беспроигрышную серию, где трижды победила.

    Вне родных стен в данном розыгрыше Серии А «Специя» проиграла девять игр из 14 проведенных, четыре матча еще она выиграла и дважды сыграла вничью.

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    В первом круге эти клубы сыграли вничью со счетом 2:2, а до этого пять из шести встреч выиграл «Сассуоло» и раз сильнее была «Специя».

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Сасуоло» — 1.66, победа «Специи» — 5.30, ничья — 4.24.

    «Специя» в своем последнем отрезке старается цепляться за очки в каждом поединке, и даже если проигрывала, то много не пропускала. Вот и сейчас ждет сугубо оборонительной игры от гостей с небольшим количеством забитых мячей в поединке.

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    «Сассуоло» — «Специя»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 18.03.2022. Прогнозы на футбол. «Орлята» сыграют строго от обороны
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