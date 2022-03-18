В пятницу, 18 марта, в 30-м туре итальянской Серии А «Сассуоло» на своем поле примет «Специю». Начало поединка намечено на 20:45 по мск. «Сассуоло» — «Специя»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сассуоло»

С 40 зачетными пунктами «Сассуоло» находится на десятой строке в турнирной таблице Серии А. От еврокубковой зоны коллектив отстает на восемь баллов, которые почти невозможно будет отыграть.

«Черно-зеленые» после того как в начале февраля проиграли на выезде «Сампдории» со счетом 0:4, затем не знают горечи неудач в чемпионате на протяжении последующих пяти встреч.

Коэффициенты матча Сассуоло — Специя 1 1.60 X 4.30 2 5.20 Ставка

В этот период коллектив добился трех выигрышных результатов и дважды расписывал мировые. Одна из этих ничьих пришлась на минувший тур первенства на выезде с аутсайдером «Салернитаной» 2:2.

Календарь и таблица Серии А

На своей территории «Сассуоло» в текущем розыгрыше Серии А по пять раз уступал и играл вничью, а также добился четырех выигрышей.

«Специя»

«Специя» с 29 зачетными пунктами разместилась на 15 позиции в турнирной таблице итальянского чемпионата. От опасной зоны она оторвалась на семь баллов, так что может себя чувствовать вполне спокойно.

В своей последней проведенной встрече первенства «орлята» смогли нанести домашнее поражение соседу по турнирке «Кальяри», выиграв со счетом 2:0.

До этого же коллектив потерпел четыре проигрыша подряд, правда, все эти неудачи были с разницей в один мяч. Перед этим команда имела 4-матчевую беспроигрышную серию, где трижды победила.

Вне родных стен в данном розыгрыше Серии А «Специя» проиграла девять игр из 14 проведенных, четыре матча еще она выиграла и дважды сыграла вничью.

В первом круге эти клубы сыграли вничью со счетом 2:2, а до этого пять из шести встреч выиграл «Сассуоло» и раз сильнее была «Специя».

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Сасуоло» — 1.66, победа «Специи» — 5.30, ничья — 4.24.

«Специя» в своем последнем отрезке старается цепляться за очки в каждом поединке, и даже если проигрывала, то много не пропускала. Вот и сейчас ждет сугубо оборонительной игры от гостей с небольшим количеством забитых мячей в поединке.