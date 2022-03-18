«Сассуоло»
С 40 зачетными пунктами «Сассуоло» находится на десятой строке в турнирной таблице Серии А. От еврокубковой зоны коллектив отстает на восемь баллов, которые почти невозможно будет отыграть.
«Черно-зеленые» после того как в начале февраля проиграли на выезде «Сампдории» со счетом 0:4, затем не знают горечи неудач в чемпионате на протяжении последующих пяти встреч.
Коэффициенты матча Сассуоло — Специя
В этот период коллектив добился трех выигрышных результатов и дважды расписывал мировые. Одна из этих ничьих пришлась на минувший тур первенства на выезде с аутсайдером «Салернитаной» 2:2.
На своей территории «Сассуоло» в текущем розыгрыше Серии А по пять раз уступал и играл вничью, а также добился четырех выигрышей.
«Специя»
«Специя» с 29 зачетными пунктами разместилась на 15 позиции в турнирной таблице итальянского чемпионата. От опасной зоны она оторвалась на семь баллов, так что может себя чувствовать вполне спокойно.
В своей последней проведенной встрече первенства «орлята» смогли нанести домашнее поражение соседу по турнирке «Кальяри», выиграв со счетом 2:0.
До этого же коллектив потерпел четыре проигрыша подряд, правда, все эти неудачи были с разницей в один мяч. Перед этим команда имела 4-матчевую беспроигрышную серию, где трижды победила.
Вне родных стен в данном розыгрыше Серии А «Специя» проиграла девять игр из 14 проведенных, четыре матча еще она выиграла и дважды сыграла вничью.
В первом круге эти клубы сыграли вничью со счетом 2:2, а до этого пять из шести встреч выиграл «Сассуоло» и раз сильнее была «Специя».
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Сасуоло» — 1.66, победа «Специи» — 5.30, ничья — 4.24.
«Специя» в своем последнем отрезке старается цепляться за очки в каждом поединке, и даже если проигрывала, то много не пропускала. Вот и сейчас ждет сугубо оборонительной игры от гостей с небольшим количеством забитых мячей в поединке.